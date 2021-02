QUE EL PUEBLO HAGA MEMORIA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

(Por: Rubén Lasagno) – La pandemia sacó de la clase política lo peor de muchos, especialmente de la clase política provincial y de ellos, del sector oficialista. A poco de iniciarse la misma, el gobierno se apuró a aprobar las “emergencias” y ahí nomás empezó a funcionar el negocio de los insumos con sobreprecios escandalosos, el reparto de fondos públicos con empresas amigas creadas días antes, las contrataciones directas y toda clase de ilícitos que en Santa cruz, no tienen consecuencias legales.

Ahora, cuando la vacunación es la última tabla de salvación que espera el personal de salud en las trincheras, el desmanejo, la impunidad, la inmoralidad y la falta de ética pública de funcionarios provinciales del gobierno, intendentes, comisarios, diputados, e intendentes y ex diputados, etc, es tan magnífica que cada día se descubren personas de bajo nivel moral e insensibilidad, que no dudan en medrar con el dolor y la necesidad ajena, si es en beneficio propio, de sus familiares y/o de “la militancia”.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Así como en Henderson (Bs As) se inocularon 100 dosis “a militantes K”, en santa Cruz los amigos del gobierno tuvieron su inmunización especial y para justificar el dislate los argumentos son “sobraban dosis”, “el personal de salud está de licencia” o la negativa directa a decir que fueron vacunados.

En las próximas elecciones el pueblo tendrá la posibilidad de elegir parte de los diputados que los “representan”. No hay duda que toda esta pléyade de políticos andará tratando de acomodarse en listas, armando sus discursos falaces y sus promesas jamás cumplidas. Allí podremos ver si estas acciones inmorales de pocos, puede con la voluntad de muchos.

En abril del año pasado dijimos en una nota de análisis que la pandemia le había llegado como anillo al dedo al kirchnerismo y que seguramente en el 2021 tratarían de anular las elecciones de medio tiempo, porque saben que el argentino medio les va a pasar factura por las mentiras, la corrupción, el abuso de poder y la deriva en al cual ponen a los ciudadanos, en (sin duda) el pero gobierno de la historia del país. Pues bien, más allá de las intenciones de borrar las PASO e imponer una Ley de lemas a nivel nacional, hoy Ginés dijo que posiblemente las elecciones no se puedan hacer por razones sanitarias. (Agencia OPI Santa Cruz)