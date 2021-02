El Banco Supervielle vuelve a sorprender con una inesperada suba de la acción en Wall Street

Según publica Clarín Mientras los analistas debaten sobre el motivo del alza, los ADR de la entidad muestran una inquietante tendencia alcista en el premarket.

Tras la sugestiva suba del jueves, las acciones del Banco Supervielle en Wall Street vuelven a avanzar este viernes en el denominado “premaket”, con un alza de casi 11%.

El jueves, los papeles de la entidad llegaron a subir el 40%, pero finalmente terminaron con una incremento cercano al 10%. En el inicio de la Jornada la cotización se ubicaba en US$ 2,18, pero en menos de media hora, exhibía un avance de 62%, al trepar hasta US$ 3,55.

No sólo el salto del precio fue lo que llamó la atención, si no que lo hizo con un fuerte volumen de operaciones por acción: de US$ 40 millones hasta el mediodía, casi el 10% de su capitalización bursátil total.

La espectacular suba del precio de las acciones rompió con la calma habitual, y se llevó toda la atención del mercado, en medio de todo tipo de especulaciones. Los rumores fueron desde la incursión del Supervielle en el mundo bitcoin, hasta la compra por parte del Banco Itaú de una de sus unidades de negocios.

Cuando todavía la acción cotizaba con fuerte alza, algunos indicaron que podría tratarse de un “efecto Game Stop”: que la acción del banco argentino fuera demandada por un rumor en las redes sociales.

Sin embargo, y ante el desconcierto de todo el mundo bursátil, no hubo información oficial que dé aval a esas especulaciones. Desde el banco afirmaron desconocer los motivos de la disparada.​

Las acciones de la entidad financiera, dueña del quinto banco privado por activos del país, treparon en la jornada anterior un 7,81% en la Bolsa porteña, y se ubicaron a $ 69 por unidad.

“No hay una noticia concreta de por qué la acción subió tanto, en realidad venía subiendo los últimos días, pero ayer subió bastante. La compañía operó más de 50 millones de acciones. Fue el ADR (el nombre de las acciones extranjeras que cotizan en EE.UU) más operado del mundo. No hay algo concreto, solo algunas menciones en la publicación de Reddit y Twitter. Es probable que algunas de esas menciones haya provocado el ruido”, aseguró el analista financiero Ariel Sbar. “Si va a subir mucho por este motivo solamente, después va a volver a bajar”, agregó.​

“Está el rumor instalado que se vende a un grupo poderoso de Brasil, pero nada se sabe”, afirmó el jueves uno de los agentes financieros consultados por la agencia de noticias Reuters.

El banco está ultimando con el grupo chileno Falabella la adquisición de CRM, su tarjeta de fidelización. El Supervielle obtuvo la exclusividad para negociar el traspaso de los 500.000 usuarios a su cartera, por un monto que rondaría los US$ 40 millones.​ (Clarín)