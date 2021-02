ES-PEC-TA-CU-LAR (…MEN-TE IN-MO-RA-LES)

(Por Rubén Lasagno) – Cínicos, inmorales, tránsfugas, mitómanos, transeros, traidores, cobardes, pueden ser algunos de los calificativos que les caben a los integrantes del partido gobernante en toda su extensión, desde quienes “se colaron” en los vacunatorios VIP, hasta quienes le facilitaron a otros, la oportunidad de ocupar el lugar de un enfermero, un médico o un abuelo, para la inmunización contra el Covid.

El gobierno de científico devino en un gobierno de ruines, insensibles y abusadores, pero si uno toma al kirchnerismo en perspectiva, es lo que hacen permanentemente quienes adhieren a esta facción política y gran parte del peronismo que los apoya o se ha dejado colonizar, al punto de compartir el actual gobierno nacional. Este argumento que desde el PJ o el kirchnerismo se caracteriza como “gorila”, no es ni más ni menos que reaccionario, pero no sobre cuestiones ideológicas, sino metodológicas. El kirchnerismo, necesita poner a los suyos de un lado y a “los otros” enfrente; cataloga todo lo que no sea coincidente con su pensamiento, como “opositor” y así polariza la política y la sociedad. En ese marco nosotros (por ejemplo) como medio, somos “opositor”.

Pero el sentido de oposición de ellos, no es el mismo que el nuestro. El kirchnerismo pone en “la oposición política” a quienes no les responden o los critican. Esto les hace fácil el juego: acá estamos nosotros “los peronistas” y allá los de Juntos por el Cambio, o en su defecto los macristas. Una ambigua forma de presentar la realidad, típica de quienes construyen la propia a espaldas de la sociedad.

Nosotros, como muchos periodistas en el país, somos “opositores”, pero no al pensamiento político, sino a la corrupción, a la mentira, al favoritismo, a los negociados con la plata de todos (las vacunas no son del gobierno, son de la sociedad), a las mentiras permanentes, las grandilocuencias huecas, el relato interminable y el capitalismo de amigos que fomenta. A eso somos tremendamente opositores.

El kirchnerismo es oriundo de Santa Cruz y en esta provincia hace 30 años que gobiernan cambiando de nombres, pero no de costumbres. El uso indiscriminado del Estado para fraguar sus fraudes, enriquecerse y hacer caja para sostener campañas, es solo una faceta de sus dislates. Hay otra cara oculta que los descalifica ante la opinión pública y es la mendacidad de sus actos, aún los más insólitos y carentes de vergüenza, como éste de vacunarse entre ellos, cuando una vacuna es una vida en la Argentina donde, ellos mismos como gobierno, han sido incapaces de proveer a la población de un número necesario de vacunas para cubrir la necesidad de la salud pública. Porque no es igual si se hubieran vacunado en un país con vacunas de sobra, lo cual podría configurarse a lo sumo una falta ética, que hacerlo en un país donde no hay vacunas; es un bien escaso y muy necesario para la gente que debe luchar en las trincheras del contagio. Eso es un delito.

Por eso queremos usar la expresión de la Vicepresidente cuando la revista científica The Lancet publicó la homologación de la discutida vacuna Sputnik V y usando las redes sociales (nunca una declaración pública ante micrófonos de periodistas que no sean K), dijo “ES-PEC-TA-CU-LAR”. Ahora no se la leyó decir lo mismo ante el escándalo que se armó en su gobierno. Tampoco le parece “espectacular” que en medio del enorme lío armado por ellos mismos, anuncien que llegan 1 millón de vacunas chinas. La pregunta es ¿Por qué no las trajeron antes?. Por “negociados”, obviamente y ahora, consideran que es un buen momento para “tapar” la mala prensa de los vacunados VIP, haciéndole creer a la gente que “la nueva administración”, la cual es la misma que la anterior, se ha iniciado con una actitud más proactiva “que Ginés no tenía”. La excusa permanente, poner la culpa afuera y la traición es parte inherente al kirchnerismo de base.

Nadie les cree nada. De hechos más del 65% de la población encuestada por Magnaament & Fit, descree de la campaña vacunatoria, de que el gobierno tenga un “plan”, de la “inocencia” de Carla Vizotti y sí, en cambio, confirma que el poder político ha abusado de su posición en detrimento de la sociedad a la que le mienten de foma espectacularmente inmoral. (Agencia OPI Santa Cruz)