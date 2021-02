LISTADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA POLICÍA PROVINCIAL QUE SERÁN VACUNADOS PRÓXIMAMENTE

De acuerdo a documentación oficial a la que accedieron OPI y News, estamos en condiciones de asegurar que el gobierno provincial decidió la vacunación del personal profesional de la salud de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario provincial, el cual está previsto tras el próximo arribo de la vacuna china Sinopharm a Santa Cruz.

El listado se compone de 31 profesionales entre psicólogos, licenciados en psicología, licenciados en psicopedagogía, licenciados en Trabajo Social, Kineseología, Licenciados en Enfermería, médicos, etc.

Algunos datos desconocidos que se revelan en este documento al que hemos accedido, es que en primer lugar la vacunación prevista no tiene nada de ilegal o irregular, es un procedimiento adecuado al Protocolo establecido para el personal profesional que está expuesto al contagio del Covid, sin embargo llama la atención que no se incluya (al menos en este tramo) al personal policial de calle, a quienes están en contacto con el exterior en procedimientos, allanamientos y detenciones, efectivos que están muchos más expuestos que los profesionales, de los cuales muchos de los mencionados en la lista que describimos más abajo en este informe, desde el año pasado no concurren a su trabajo presencial.

La otra sorpresa es que descubrimos la cantidad de profesionales de la salud que posee la institución policialy la permanente crítica de la que es blanco la policía provincial, por no atender debidamente a los presos con asistencia médica-mental e inclusive a su propio personal, recordando que dentro de la Fuerza provincial se producen muchos casos de violencia doméstica, sexual y tiene una de la mayor tasa de suicidios del personal en actividad.

Las fuentes indicaron que con tanto personal profesional en las distintas disciplinas, la Policía de Santa Cruz, debiera destacarse por la atención intramuros y tener mayor contención por sus propios cuadros, donde anualmente se descubren hechos de mucha violencia, femicidios, suicidios y ataques intrafamiliares que son noticia a lo largo de cada año en la provincia.

A continuación describimos el listado oficial de la Policía de Santa Cruz de 31 efectivos con lugar de revista y profesión, quienes han sido designados por disposición superior, para recibir la vacuna china, cuando la misma esté disponible en la provincia.

“Nómina del Personal Dependiente de Policía y Servicio Penitenciario Provincial 1 Jerarquóa para Vacunación SARS COVID”

BRITOS Maria Fernanda Dirección General de Bienestar Policial Licenciada en Psicologia Subcomisario

BURGOS C Dirección General de Bienestar Policial Médico Psiquiatra

BONOTTO Sergio Raul Subcomisario Dirección General de Bienestar Policial Licenciada en Psicopedagogia

BORQUEZ Paola Jimena Subcomisario Dirección General de Bienestar Policial Licenciada en Psicologia 6

SANMARTINO Andrea Beatriz Subcomisario Dirección General de Bienestar Policial Licenciada en Psicologia

GANAN Marina Dirección General de Bienestar Policial Subcomisario Licenciada en Psicopedagogia

ARAYA Mariana Dirección General de Bienestar Policial 8 Subcomisario Licenciada en Kinesiologia

DRAGICEVIC Freda Nadia Dirección General de Bienestar Policial 9 Joficial Principal Licenciada en Trabajo Social

RIOS Claudia Elizabeth Dirección General de Bienestar Policial 10 Oficial Principal E/C Licenciado en Psicologia

BARRIENTOS Javier Dirección General de Bienestar Policial 11 Oficial Principal EIC Licenciado en Psicologia

MENESES Daniel Dirección General de Bienestar Policial 12 Oficial Principal E/C Licenciado en Psicologia

ARIAS Julieta Dirección General de Bienestar Policial 3 Oficial Principal EJC Licenciado en Psicologia

GALLARDO Maria Laura Dirección General de Bienestar Policial 4 Oficial Principal E/C Licenciado en Psicologia

MARTINEZ Raquel Dirección General de Bienestar Policial 5 Oficial Principal E/C Licenciada en Trabajo Social

CALVIMONTE Maria Eva Dirección General de Bienestar Policial 6 Oficial Principal EIC Licenciada en Trabajo Social

DUETTE Nancy Dirección General de Bienestar Policial 7 Oficial Principal EIC Licenciada en Trabajo Social

MORENO Sivana Dirección General de Bienestar Policial 8 Oficial Principal E/C Médico

SAMBRAN Pablo Miguel Dirección General de Bienestar Policial folicial Principal Médica

BARRIA Claudia Daniela Dirección General de Bienestar Policial JOficial Principal Medica

MIRANDA Maria Alejandra Dirección General Regional Sur Médico oficial Principal

ELIAS Jaime Dirección General Regional Sur I

MIRANDA Claudia Viviana Licenciada en Enfermeria 22.692.913 Dirección General de Bienestar Policial Cabo de Policia

REDOLFI Carta Unidad Penitenciaria 2 Subalcaide Doctora Ayudante de Sta.

Unidad Penitenciaria 2

PEREZ MANCINI Leonardo Licenciado en Enfermeria

RIVAS Tatiana Alcaldia de Mujeres Ayudante de Sta. Licenciada en Enfermeria Subalcaide A/C Dir. Gral. De Reinserción social Licenciada en Psicologia

BARCENA Belen Dir. Gral. De Reinserción social

VIDAL Gabriela Subalcaide AC

PARENCHUK Ivana Licenciada en Psicologia

BRANDAM Belén Licenciada en Trabajo Social

TORRES Gabriela Licenciada en Trabajo Social

RODRIGUEZ Belen Licenciada en Psicología

