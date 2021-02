Paritaria central: una mesa de “Acuerdos” donde de tres gremios, solo uno pidió el 50% de aumento y los otros “lo dejaron a criterio del Ejecutivo”

Acta paritaria firmada ayer por ATE, UPCN y APAP

(Por Rubén Lasagno) – Cuando se abre una paritaria con gremios estatales, como la realizada ayer con UPCN, ATE y APAP por el lado gremial y paritarios del gobierno provincial por el otro, en la mesa se vuelcan las propuestas de los sindicatos, el gobierno acepta o hace una contraoferta y a partir de allí se debaten acercamientos de las distintas posiciones, generalmente para terminar en algún punto intermedio que conforme a todos. Ese mecanismo es el “normal”, más allá que en la primera reunión no se logren acuerdos finales o algunos sindicatos por su modalidad estatutaria, deba, previo a la aceptación o el rechazo de lo conversado, poner en manos de asambleas y congresos de afiliados, la decisión final.

Lo que no puede pasar es que un sindicato llegue a la mesa de “negociación” y no exija nada en relación a la recomposición salarial, cuando en Santa Cruz el empleado público está por debajo de la línea de pobreza, excepto la dirigencia gremial, claro.

En la mesa paritaria de la administración central el único gremio que ayer pidió un aumento salarial concreto al Ejecutivo, fue APAP, quien solicitó un 50% de recomposición, lo cual quedó asentado en el Acta Nº 1 correspondiente a la primera reunión de este tipo en el 2021, convocada por el Ejecutivo provincial.

Pedido de aumento del 50% por parte de APAP

No llama la atención que el gobierno convoque a paritarias y no haga ninguna propuesta concreta; sabemos que el kirchnerismo lo hace siempre. Por el contrario, escucha, presiona y luego establece el techo de negociación y precisamente son estos tres gremios, absolutamente alineado con el FPV, quienes terminan aceptando lo que la gobernadora les indica. Así fue siempre y ahora no podría ser mejor.

Lo que sí llama la atención es la posición si se quiere “anti-sindical” de UPCN y ATE, quienes no pidieron aumento para su afiliados y se limitaron a sobrevolar el leit motiv de cualquier paritarias, con argumentos de orden general sobre el mejoramiento de distintos temas, no solo del orden salarial, pero concreta y puntualmente ni ATE ni UPCN tiraron en la mesa paritaria, un porcentaje de aumento a partir del cual el gobierno pueda establecer su aceptación o no, o bien, hacer una contraoferta.

ATE, casi como evitando ofender la sensibilidad de Alicia Kirchner, dijo, luego de extenderse en los números de la inflación y la canasta básica que afecta a los trabajadores (de acuerdo al Acta Nº1 en nuestro poder): “ Como consecuencia de ello, debe existir una recomposición del salario que garantice un incremento por encima de la inflación prevista y el costo de la canasta básica, bienes y servicios, para garantizar las necesidades de reproducción de la vida”.

ATE no dejó expresamente determinado el porcentaje de aumento que pide (o debiera pedir)

Más allá de no entender qué quiso decir ATE con eso de “garantizar las necesidades de reproducción de la vida”, ya que siendo objetivos, la única forma de garantizar la reproducción de la vida de los seres humanos es permitiéndole tener sexo y no encuadra una reunión paritaria en dicho contexto; le deja al gobierno la decisión de establecer los montos de esa tan lavada y cuidadosa forma de “insinuarle” que recomponga sus sueldos, pero sin animarse a pedirle un porcentaje determinado y mucho menos “exigirle”, para no enojar a la mandataria.

Pero la frutilla del postre es la incoherencia de lo incoherente que resulta la posición de estos dos sindicatos (ATE y UPCN) en una mesa paritaria donde no luchan por el salario de sus afiliados, es lo que dejaron asentado los representantes de Unión Personal Civil en el Acta final: “UPCN solicita al PE que traiga una propuesta a la mesa, que verdaderamente repare la situación que vienen sufriendo los compañeros hace años…”, dice el texto del documento.

Es decir, mientras ATE le desliza al Ejecutivo, tratando de no enojarlo, exigirle o presionarlo, que recomponga sus salarios, sin hablar de porcentaje, montos y sin establecer un piso concreto desde la cual “negociar”. UPCN directamente “le ruega” a la gobernadora que sea ella quien lleve una propuesta a la mesa.

UPCN en una clara actitud “anti gremial”, deja a criterio del gobierno el envío de una propuesta salarial

Como venimos diciendo desde que Alicia Kirchner es la gobernadora, las paritarias centrales son un actingimplementado por el gobierno y con la complicidad de ATE, APAP y UPCN para establecer aumentos salariales que el Ejecutivo ya tiene decidido y usa esta especie de “recreación de una mesa de acuerdos”, para simular que “se negocia” con los sindicatos centrales del Estado y finalmente todos terminan aceptando lo que el Ejecutivo ya les ha informado previamente, tanto en cantidad y porcentaje, como la forma en que se aplicará dicho aumento o sumas en negro. En esta oportunidad seguramente no superará el 18 o 20% (con mucho entusiasmo de parte del gobierno) pagado en dos o tres tramos, lo cual será aceptado por los tres gremios y el Ejecutivo usará eso para marcarle la cancha a la ADOSAC, gremio con el cual nunca pueden ponerse de acuerdo en cuanto a los aumentos salariales para el sector docente.

Concretamente, las paritarias centrales de ayer no se apartan de otras paritarias anteriores. Ahora vendrá una nueva reunión donde el Ejecutivo les va a decir lo que deben aceptar y aceptarán. Lo raro de todo esto, es que los afiliados de ATE, APAP y UPCN no se den cuenta que nadie está peleando por ellos y por su bolsillo, síno, siéndole funcionales a los objetivos del gobierno provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)