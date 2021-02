DIPUTADOS DEL FPV PIDEN REMOVER A “PEPE” BODLOVIC DE LA VICE-PRESIDENCIA DEL CUERPO

Sesión virtual en Cámara de diputados de la provincia, Diputado Chávez

(Por Rubén Lasagno) – Una alta fuente del gobierno provincial le confió a OPI que en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia, los diputados del Frente Para la Victoria, quieren que no esté más el actual Vicepresidente del Cuerpo José “Pepe” Bodlovic, razón por lo cual esta semana hubo una reunión previa (virtual) entre los principales legisladores del bloque oficialista donde se discutió fuertemente el desplazamiento de “Pepe” del cargo y se sopesaron las razones existentes para pedir su desafectación, teniendo en cuenta que el ex intendente de Piedra Buena fue una persona muy cercana a Néstor Kirchner, a pesar de su pasado Radical.

“Los diputados del FPV hicieron una reunión bien cerrada y como siempre pasa discutieron a los gritos, sacándose los trapitos al sol, todos y cada uno, los que piensan que “un compañero” no se puede “sacar a los empujones” y lo que sostienen que Pepe “está ga-ga”, dijo nuestra fuentes, describiendo el ambiente en el que se manejaron los cruces de opiniones y los argumentos partidario.

El principal problema que enfrenta el diputado piedrabuenense es que la modificación del gobierno en diciembre del 2019, produjo la salida de quien era su principal padrino político: Pablo González, a quien en ese momento, como Vice gobernador y Presidente del Cuerpo, nadie le discutía las decisiones y mucho menos a Bodlovic en la vicepresidencia. Era González quien “amortiguaba” la generación de problemas con “los compañeros”, del propio Bodlovic.

El recambio de los que acompañaban a Alicia hasta el 2019, trajo a la presidencia de la Cámara de Diputados a Eugenio Quiroga, vicegobernador, hombre de zona norte y más alineado con “el grupo más joven” del FPV, que conforman un frente interno menos conservador dentro del partido gobernante y con mayores aspiraciones a quedarse con el poder partidario en las próximas elecciones.

El domingo 28 de febrero están “las preparatorias” de la Legislatura, pero en realidad en un aspecto formal. En esta reuniones previas virtuales de los diputados, como las mantenidas con Máximo Kirchner, donde se definen los candidatos a las elecciones, es donde realmente se cuecen la soluciones a los problemas internos del poder en la legislatura provincial y de donde salen las decisiones de continuidad o reemplazo en la Cámara, que se conocerán el mismo domingo.

En estos momentos, en la Cámara se disputan el orden sucesorio del gobierno y que ya venía apareciendo como un problema de orden político e institucional, se aceleró con el escándalo de las vacunas en Cdte Luis Piedra Buena, donde el hijo de Pepe es el intendente y vacunó a toda su familia (incluyendo el diputado), amigos, funcionarios y hasta el chofer, como lo informó OPI Santa Cruz difundiendo el certificado oficial de vacunación.

Esto apuró el trámite de relevo en la bancada oficialista para quedarse con la vicepresidencia de la Cámara y ahí aparecen varios postulantes, no ha que olvidar que quien llegue ahí, estará a cargo del Ejecutivo, cuando la gobernadora y Eugenio Quiroga no están en Santa Cruz.

“El año pasado hubo varias sesiones virtuales donde, si no fuera por (Pablo) Noguera el Secretario General de la legislatura, que conoce como nadie el manejo funcional de la Cámara, Pepe estaba perdido”, afirmó nuestra fuente “(Bodlovic) se olvida de algunas cosas del reglamento, tiene una lagunas que les hace cruzar las miradas a los compañeros de bancadas, les saca sonrisas a los de la oposición y algunos de sus compañeros lo putean en voz baja”, remarcó.

“Tal vez por la edad o por su manera de ser, Pepe a veces se muestra muy abierto pero descaradamente impune en los manejos formales y administrativo del parlamento y eso levanta polvareda entre quienes no aprueban su comportamiento. Creen que se hace el suficiente por los años que tiene, pero en realidad lo ven como alguien superado por las circunstancias y a veces cae en el ridículo”, señaló nuestro interlocutor al describir algunos de los problemas que se suscitaron en la discusión del bloque. Lo cierto es que ninguno de los diputados dirá abiertamente que deben correrlo de su lugar, pero les pesa el costo político de sostenerlo en la vicepresidencia, lugar donde a Bodlovic lo apoya Alicia Kirchner y el propio Eugenio Quiroga, presidente de la legislatura.

“El climax de la discusión en el bloque fue cuando algunos, no solo pidieron sacar a Pepe de la vicepresidencia, sino que solicitaron su renuncia como diputado, aludiendo al escándalo de la vacunación”, nos remarcó la fuente.

Cada uno tira del carro

Las reuniones legislativas virtuales seguirán hasta el mes de julio, como mínimo, destacan las fuentes, pero la situación de las autoridades de Cámara deben quedar zanjadas para el próximo domingo 28 cuando se va a blanquear la situación, definir las autoridaes y allí aparecerá Bodlovic continuando en la vicepresidencia o se sabrá quien lo sustituye.

Si bien, como dijimos la gobernadora y su vice preferiblemente quieren que Pepe continúe en el cargo, hay otros diputados que rechazan de plano la moción y se juegan la personal dentro del orden sucesorio.

Una de las persona que más ha presionado en comisiones para bajar al piedrabuenense es la diputada de Caleta Olivia, Liliana Toro y si bien la diputada no reclama para si la vicepresidencia, aspira a presidir la Comisión de Legislación a cargo de Bodlovic.

Quien está como Vicepresidente 2º de la Cámara es la diputada Karina Nieto, pero en general sus compañeros no tienen resistencia por su continuidad en el cargo, quien más lucha por un lugar entre las autoridades de Cámara está el varias veces diputado provincial bellonista Jorge Arabel “Nieto no molesta pero Arabel quiere trepar. aunque sea a la vicepresidencia segunda y si fuera posible el puesto de Pepe, pero eso no creo que vaya a suceder”, indicó nuestra fuente.

El sector del Frente para la Victoria correspondiente al intendente de El Calafate Javier Belloni (Arabel) y los diputados de Claudio Vidal, también del FPV, pero de alguna manera enfrentados parcialmente con la gobernadora (porque siempren terminan firmando y aprobando todo lo que viene del Ejecutivo), quieren construir poder propio en la legislatura, pero la llegada de Máximo a Río Gallegos (como dijimos en nuestro informe de ayer) vino a consolidar el poder de La Cámpora en los distintos estamentos de la política provincial y además de la Caja de Previsión Social, la Cámara es otro espacio que no quieren perder.

Del análisis político que hacemos, podemos determinar que el mayor peso político viene, precisamente, de La Cámpora, quien en la legislatura provincial intenta promocionar a cargos de conducción del Parlamento, a Rocío García (ex pareja de Máximo Kirchner) y al diputado Martín Luciano Chávez. Por otra parte La Cámpora (Máimo) necesita posicionar a sus militantes para forzar leyes que firmará Alicia en los próximos meses, una de ella posiblemente sea la reformulación de la CPS, para lo cual, como anunciamos ayer en nuestro informe, llegó una comisión de la ANSES a Santa Cruz, tal como lo indicamos en aquella nota. (Agencia OPI Santa Cruz)