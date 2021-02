El mismo día que Lázaro fue condenado, el Senado aprobó un blanqueo y Alicia cierra un Plenario donde enseña a manejar la obra pública

Lázaro y Martín Báez sentados en el banquillo de los acusados – Foto: Clarín

(Por: Rubén Lasagno) – Este miércoles el TOF 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión y a 20 integrantes más de la banda que se robó el país a través de la Obra Pública cedida por Néstor y Cristina por 12 años en la década pasada.

Como una paradoja, casi surrealista y típica de las contradicciones que tan bien practica el Frente Para la Victoria,el Senado sancionó una ley que habilitará un amplio blanqueo de fondos no declarados con el objetivo de fomentar la construcción. 62 votos oficialistas lo convalidaron.

En Santa Cruz, en tanto, la gobernadora Alicia Kirchner cierra hoy un evento denominado “Construcción, Militancia y Convicción”, un plenario organizado por el Instituto de Formación Política “Néstor Vuelve”, en homenaje al natalicio Nº 71 del ex presidente, hoy 25 de febrero.

Lo interesante es los temas que abordaron los militantes en estas jornadas virtuales, ya que allí se escucharon a dirigentes del Frente Para la Victoria, técnicos y especialistas vinculados a las siguientes temáticas: Planificación y Obra Pública, Ambiente y Sustentabilidad, Juventudes, Mujeres, Género y Diversidad y la Comisión Presos Políticos.

Esto se da en el marco, recordamos, de la condena a Báez, su familia y colaboradores en el lavado de dinero, con fondos, precisamente, procedentes de la Obra Pública, un formato de corrupción que el kirchnerismo puso en práctica desde el día 1 que Néstor Kirchner pisó la Rosada (no la rosadita) y sobre lo que ahora (entre otras cosas sobre las que dan cátedra, como los “presos políticos”) han decidido enseñar a la militancia, luego de 12 años de práctica consecutiva. Solo que en esta oportunidad, seguramente, Alicia se cuidará de recomendarles algunos tips para evitar juicios y condenas por el manejo de la obra pública, la sobrefacturación, las licitaciones truchas, la cartelización y finalmente (como no sucedió con Lázaro) les enseñarán a terminarlas y no dejar rutas inconclusas, cobradas pero sin hacer.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Convengamos que si la experiencia que recogieron en 12 años de corrupción sin pausa desarrollada en nuestra provincia y el país, la afinaron y aprendieron cómo mejorarla, la Argentina va a estar en un problema mayor, pues se habrán avivado de que no tienen que abusar de la suerte, solo por estar de paso en los gobiernos que preceden. Lázaro, de Vido, López y Cia, son muestras de esa falta de cuidado.

Sin embargo, el nivel de coincidencias es notable. Una más del kirchnerismo/peronismo absurdo, hasta en actitudes como éstas, donde la falta de oportunidad para hacer las cosas, los muestra tal como son, como sienten y como piensan. (Agencia OPI Santa Cruz)