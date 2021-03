La dura respuesta de Patricia Bullrich a Estela de Carlotto: “No le doy autoridad moral”

Según publica La Nación Tras las fuertes declaraciones de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sobre Patricia Bullrich por las bolsas mortuorias que algunos manifestantes colgaron de las rejas de la Casa Rosada en la marcha del sábado, la presidenta de PRO le respondió duramente y fue categórica: “Yo no le doy autoridad moral”.

En diálogo con TN, la ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos se refirió a los dichos de la dirigente y recordó un episodio que vivió cuando era funcionaria. “Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de Santiago Maldonado dando por hecho, y diciéndome en una mesa, que tenía que aceptar que había una desaparición forzada. Yo me levanté y me fui porque ella estaba mintiendo”, dijo.

Y continuó: “En la manifestación de Maldonado decían ‘aparición sin vida de Patricia Bullrich’, ponían mi cara con una bala en la cabeza. Estos no son más organismos de Derechos Humanos. Son organismos del poder kirchnerista”.

Asimismo, señaló que un organismo de DD.HH. “debería defender tanto a una persona que está cerca de su ideología como a una que está lejos”. Y fue contundente para con las palabras que tuvo De Carlotto, quien sostuvo que Bullrich se convirtió en un “monstruo”.

“Yo no le doy autoridad moral a Estela de Carlotto”, lanzó y cuestionó que se haya aplicado la vacuna contra el coronavirus, tras el escándalo por el vacunatorio vip. “Por más que tenga 90 años, ¿cuántos argentinos hay de 90 años? ¿Por qué se vacunó? ¿No pensó que quizás ese turno era para otra persona y que tenía que hacer la cola como cualquiera?”, preguntó.

Además, Bullrich remarcó que, cuando la atacaron y agredieron mientras fue ministra de Seguridad, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo no dijo nada. “Decían ‘aparición sin vida’, que es mucho más fuerte que esto [por las bolsas mortuorias] y no salió a decir ‘señores, eso no se puede hacer'”, expresó.

“Los organismos de Derechos Humanos actuales son organismos de defensa del kirchnerismo pase lo que pase. Hoy van por otro lado. Hoy Estela de Carlotto tendría que decirle ‘tirano’ a Gildo Insfran. Eso sería un organismo. No que se escondan. No dicen nada del vacunatorio vip ni de nada, porque viven y los banca el partido del Gobierno”, sostuvo.

Bullrich también sentenció que dichos organismos “han perdido” su causa. “La causa quedó en el ’76. La Argentina necesita reconstruir organismos de DD.HH. que puedan mirar con objetividad”.

“Lo viví en el caso Maldonado. Querían que haya un desaparecido. Lo buscaban, hacían cualquier cosa para que hubiera un desaparecido, no les importaba Maldonado, les importaba que el gobierno de Macri quedase escrachado como un gobierno que había hecho desaparecer a una persona”, sumó.

Po último, cargó nuevamente contra la dirigente: “La Argentina real, progresista, no le cree nunca más a Estela de Carlotto, como ya no le cree hace mucho tiempo a Hebe de Bonafini”. (La Nación)