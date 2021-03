LO ANTICIPAMOS: BAJARON A JOSÉ BODLOVIC DE LA VICEPRESIDENCIA 1º Y JORGE ARABEL SE QUEDÓ CON LA VICEPRESIDENCIA 2º DE LA CÁMARA

En nuestro informe del viernes 26 de febrero, en OPI adelantamos los movimientos legislativos que se iban a dar ayer domingo en la “preparatoria” de la Cámara de Diputados, de acuerdo a las reuniones previas del kirchnerismo en el bloque del FPV y las órdenes que trajo Máximo. Y todo se dio tal cual lo analizado políticamente en aquel informe.

El diputado José “Pepe” Bodlovic finalmente fue desplazado de la Vicepresidencia 1º de la Cámara de Diputados y su lugar fue ocupado por la legisladora Karina Nieto, en tanto la Vicepresidencia 2º (hasta hoy ocupada por Nieto) la pasó a ocupar el diputado del FPV de El Calafate, Jorge Arabel.

Alternativas de un domingo político

La sesión preparatoria de la legislatura santacruceña ocurrida el día domingo último, contó con 19 diputados presentes para elegir las autoridades parlamentarias del año 2021.

- Publicidad -

Estuvieron ausentes los legisladores Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) quien está recuperándose del COVID-19 y los diputados del oficialismo Claudio Barría Peralta (quien vivió de cerca una tragedia donde perdió a dos hermanos tras un temporal en el lago Cardiel este fin de semana), César Ormeño (Los Antiguos), Patricia Moreyra (Puerto San Julián) y Juan Manuel Miñones (El Calafate).

La Vicepresidencia 1º

Luego del escándalo del vacunatorio VIP de Piedra Buena, la suerte de José “Pepe” Boldovic frente a la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados pendía de un hilo, como lo informamos el viernes último. Ese hilo ayer se cortó. Como lo adelantamos en nuestro informe, “Pepe” Bodlovic fue desplazado por unanimidad de su puesto clave en la legislatura.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Matías Mazú, cumpliendo una orden de Máximo Kirchner y previamente informado en el Cuerpo, nominó a la diputada por el pueblo de Río Turbio, Karina Nieto a la Vicepresidencia 1º, quien obtuvo 18 votos afirmativos y la abstención del diputado carambista-radical Evaristo Ruiz.

En nuestra nota del viernes dijimos que Nieto no tenía resistencias de los compañeros K para seguir en su cargo, pero no solo no había resistencia sino que era la elegida para ocupar el puesto de Bodlovic y así se encargó de exponerlo Matías Mazú.

La Vicepresidencia 2º

El otro dato que dimos con extrema exactitud, lo cual habla de la alta calificación que tienen nuestras fuentes informativas, es el apoyo unánime de los integrantes kirchneristas, al diputado Jorge Arabel de El Calafate, para que ocupe la Vicepresidencia 2º de la Cámara.

Quien está como Vicepresidente 2º de la Cámara es la diputada Karina Nieto, pero en general sus compañeros no tienen resistencia por su continuidad en el cargo, quien más lucha por un lugar entre las autoridades de Cámara está el varias veces diputado provincial bellonista Jorge Arabel “Nieto no molesta pero Arabel quiere trepar. aunque sea a la vicepresidencia segunda y si fuera posible el puesto de Pepe, pero eso no creo que vaya a suceder”, indicó nuestra fuente, escribíamos el viernes y así ocurrió. Arabel no llegó al lugar de José Bodlovic, pero si a ocupar el sillón de Nieto.

Cabe acotar que para la vicepresidencia segunda, el presidente del bloque Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel, propuso a la legisladora Nadia Ricci aludiendo “respetar la representación de la minoría parlamentaria“.

La votación le resultó negativa por la mayoría del bloque del Frente Para la Victoria y fue la diputada Rocío García quien propuso “al gran compañero de gran trayectoría y que ha hecho mucho por El Calafate“, dijo la legislatura, el diputado Jorge Arabel.

Al diputado bellonista quien se autovotó, Jorge Arabel, lo votaron en bloque sin fisuras los diputados Matías Mazú, Rocío García, Guillermo Bilardo, Carlos Santi, Karina Nieto, José Bodlovic, Leonardo Paradis, Hugo Garay, Martín Chávez, Eloy Echazú, Liliana Toro, la diputada bellonista Laura Hindie y los vidalistas José LuisGarrido, Hernán Elorrieta y Miguel Farías.

Tribunal de Enjuiciamiento

Ayer domingo en la preparatoria también se eligió al Miembro Letrado para el Tribunal de Enjuiciamiento que recayó en la nominación del oficialismo que no aceptó integrantes de la oposición. Los elegidos fueron Laura Hindie como titular y Martín Luciano Chávez como suplente, ambos apoyados y mocionados por La Cámpora en la representación de Rocío García.

También ayer se determinó que las sesiones seguirán en entorno virtual hasta que se acuerden protocolos entre la presidencia del parlamento y los bloques del Frente Para la Victoria y Nueva Santa Cruz que permitan una dualidad presencial-virtual. Hasta tanto seguirán sesionando los 2° y 4° jueves de cada mes.

Abroquelados

Parafraseando al dicho peronista, cuando los kirchneristas se pelean en verdad, están acordando, es lo que sucedió en estos días donde la sangre parecía que iba a llegar al río, pero nadie sacó los pies del plato. Ni los del lado de Alicia, ni los bellonistas y mucho menos los diputados de Claudio Vidal. Todos calladitos y atendiendo las órdenes del hijo de la viuda, alinearon los patitos en la Legislatura provincial, corrieron al hombre manchado (“Pepe” Bodlovic), a quien no le han pedido la banca porque aún le guardan algo de respeto, pero si en la sesión del 11 de marzo lo sacan de la Comisión de Legislación, como se está previendo, lugar ansiado por la diputada Liliana Toro, será como si lo hubieran echado de la Cámara.

El abroquelamiento del FPV funcionó aceitadamente y de hecho, repare el lector en la frase de Rocío García, cuando para ensalzar la figura del Vicepresidente 2º elegido, Jorge Arabel, cuando personalmente lo nominó para el cargo lo reconoció como un “gran compañero de gran trayectoria que hizo mucho por El Calafate“. Los fundamentos para poner al calafatense en ese lugar fueron su experiencia legislativa, ya que va por su cuarto mandato como diputado y estuvo en ese cargo en el periodo 2015-2020. El consenso que tiene en las filas K, es porque a pesar de algunos chisporroteos de internas por la autonomía política que pretende Javier Belloni, Arabel siempre termina siendo funcional al kirchnerismo duro y eso es un hecho visible. En las sesiones que le tocó presidir, siempre desplegó mejores virtudes para el cargo que José Bodlovic.

Los diputados de Vidal, ni siquiera hablaron. Levantaron las manos y acompañaron todo lo que el bloque propuso. Solo hubo algunas alocuciones referida a la tragedia de Gobernador Gregores y a la enfermedad del diputado Pérez Gallart. También se generaron algunas confusiones con la elección del miembro letrado de Tribunal de Enjuiciamiento, pero lo subsanaron con el nombramiento de Laura Hindie, abogada a quien acompañó finalmente, el diputado Chávez.

Concluyendo, en las “preparatorias” el bloque oficialista del Frente para la Victoria funcionó sin fisuras. Manejó los tiempos y los nombres. Matías Mazú jefe del bloque ya venía con los cálculos previstos debajo del brazo, por orden del hijo de la vicepresidente.

En Santa Cruz no pasa absolutamente nada con el robo de las vacunas, aún cuando Jose Bodlovic, hasta hace unos días relevo natural del Presidente de la Cámara de diputados, Eugenio Quiroga, sea quien cometió ese delito junto a su hijo, el intendente de Piedra Buena y ex diputado provincial Federico Bodlovic, el cual ordenó un vacunatorio VIP para su esposa, el chofer, la madre, funcionarios municipales, amigos y políticos de la localidad.

En diputados, en tanto, hubo una necesidad de acomodar la cuestión política y correr a “Pepe”, pero más por cuestiones institucionales y de funcionamiento político del Cuerpo, que por ética. Habrá que ver si cuando inicien las sesiones ordinarias, los diputados del FPV elevan un repudio conjunto a los Bodlovic, el Intendente de Gob Gregores Héctor Vidal o el diputado nacional Juan Benedicto Vázquez, todos del Frente para la Victoria, el partido Nic, nacido y criado en Santa Cruz, para cuyos integrantes, la ética no es un problema que les quite el sueño. (Agencia OPI Santa Cruz)