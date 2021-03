LOS BÁEZ, EL CORO DE REPLICADORES MEDIÁTICOS Y LOS LÍMITES FALSOS QUE SIEMPRE SE CORREN Y NUNCA SE CUMPLEN

Socios: CFK y Martín Báez en la inauguración del Club Boca Río Gallegos

(Por Rubén Lasagno) – La prensa nacional suele ser explosiva y contundente a veces, como fue el caso de las revelaciones de Jorge Lanata en el 2013 o la causa de los cuadernos, hace un par de años atrás y otra veces se transforma en inventora o replicadora de slogans o frases como las achacadas a la familia del constructor K: “Báez dijo, la mujer de Lázaro advirtió o Leandro Báez indicó…” sin ningún tipo de sustento más que la fe de que quien lo publica, trasladando al papel una frase que puesta en boca de alguno de los imputados/procesados/condenados resulte “fuerte” y demostrativa de que “si hablan”, se le vienen abajo las coartadas a la jefa de la banda.

Desde aquella frase asignada a la señora Calismonte, ex esposa de Lázaro “Mi límite son mis hijos”, pretendiendo que si involucraban a sus hijos, la mujer “iba a hablar”, pasando por la reciente de Lázaro “Cristina no aprende más”, se han escrito metros de noticias analizando supuestos efectos en la causa, lo cual jamás sucedió; inclusive en el primer caso la propia Calismonte negó haber dicho tal cosa. De hecho, los cuatro hijos de Báez y Calismonte fueron condenados entre 3 y 9 años y la madre no habló y ninguno de ellos abrió la boca ante un juez, excepto para decir que son inocentes, con lo cual no convencen a nadie.

Es decir, de vez en cuando asistimos a esta suerte de declaraciones incomprobables que se replican como hongos en medios nacionales y en definitiva no sabemos si estamos ante una reacción verdadera de los imputados Báez o como creemos, de un anzuelo mediático para que no se deje hablar de ellos.

Después de la condena a 12 años de Lázaro, 9 de Martín, 5 de Leandro y 3 de cada una de las mujeres, alguien del entorno de los Báez, tal vez los abogados, les aconsejaron “salir a hablar a los medios” y se escucharon y leyeron estupideces de todo tipo, salida de la boca de Lázaro y del propio Leandro Báez, sin que los periodistas que los tuvieron allí, los hayan hecho sentir incómodos con las preguntas lógicas que le deberían haber hecho, ante la oportunidad de hablar con los principales imputados/condenados.

Al título resaltado de “Lázaro en estado de furia: “Cristina no aprende más”, le siguió su hijo Leandro con declaraciones como “Yo peleo porque soy inocente, no hice movimiento de fondos, nada” dijo, o la frase más increíble “La condena (del propio Leandro) es por una puja política o judicial, entre poder político y judicial”, dijo abogada de Leandro con Mauro y en el mismo espacio con Viale, el hijo menor de Lázaro dijo: “Yo esperaba 3 años en suspenso”. ¿Nadie le dijo a Leandro Báez que es estúpido echarle la culpa de su condena a una “puja” entre la política y la justicia y resulta incoherente que después diga que “esperaba 3 años de condena”?. Solo espera una condena quien en su fuero íntimo se sabe y reconoce culpable.

Otras de las “frases célebres” de Leandro Baéz fueron “Lázaro está decepcionado con la justicia” destaca Infobae, como si alguien condenado a 12 años pudiera estar con un ánimo distinto. Clarín contó en una de sus notas “Antes de la condena, Lázaro llamó a cada uno de sus hijos y les dijo que estén tranquilos” (¿?). Nadie sabe si es cierto, pero es casi probable que así fuera. Ni suma ni resta en el contexto de la causa, excepto por la dramatización de una escena familiar probable de que haya ocurrido (o no).

Otras de las frases insulsas, incoherentes y de bajo impacto, fue puesta en boca de Leandro cuando dijo “En el delito precedente está ella”. Alrededor de esta corta frase los medios tejieron todo tipo de suspicacias como “Es un mensaje a CFK”, “la vicepresidenta está furiosa y preocupada”, etc etc. Una falacia total, porque ni CFK se preocupa por lo que nunca van a decir los Báez, Lázaro nunca va a hablar más de la cuenta porque está haciendo “un buen negocio”, como explicaré más adelante y lo de Leandro es fuego de artificio, pretendiendo que manda un mensaje por elevación, pero es una “amenaza” que no conmueve a nadie y al menos quien esto escribe desecree completamente. Si Leandro Báez hubiera tenido interés de involucrar a la ex presidente en el delito precedente de la Obra pública, lo habría hecho ante el juez, antes de que éste fallara. Ya condenado, los dichos de Leandro y /o Lázaro, no tienen ningún efecto legal. Es una farsa, de las tantas que han armado en todos estos años.

Tal es la farsa, que los medios publicaron que Leandro Báez “hizo un mea culpa”, con Baby Etchecopar y aseguró “que nunca tuvo sospechas sobre las empresas y el crecimiento patrimonial de su padre “ según detalla El Litoral. Escribir esto, sin acompañar semejante falacia con un análisis detallado de lo que hizo patrimonialmente Báez en escasos 12 años, es (como mínimo) darle al hijo del testaferro de los Kirchner, algún margen de credibilidad ante la opinión pública, que no tiene.

No se exactamente cuál es la estrategia acordada por los Báez (Lázaro y Leandro) para salir a decir lo que dicen, pretendiendo que son inocentes, que (como dijo Lázaro) fueron “malos administradores de los bienes del amigo” o Leandro que nunca sospechó del increíble crecimiento patrimonial de la familia. A menos que la fortuna inmensa de los Báez, sea mágica, nada de todo eso lo podrían haber hecho si no es robando.

Tampoco les ayuda negar que fueron parte de un entramado de lavado de dinero, cuando todos y cada uno forman parte de las empresas truchas, nacionales, internacionales, Off shore, cuentas bancarias, son beneficiarios de depósitos, cuentas y movimientos de millones de dólares en paraísos fiscales. Los Báez creen que solo por negarlo, los delitos que cometieron desaparecen y para “justificar” las condenas aluden a un problema de poder, que en definitiva los lleva a situarse como “presos políticos”, víctimas de las pujas entre el gobierno y los jueces. Una estupidez por donde se lo mire, teniendo en cuenta las toneladas de pruebas que caen desde los armarios de Comodoro Py y las condenas que el TOF 4 acaban de aplicarles.

Sin embargo la familia Báez ha hecho un buen negocio. Los 12 años de Lázaro, descontándole los 4 que lleva con prisión preventiva se reducen considerablemente y en dos más o menos ya puede lograr la libertad condicional y como va, al menos en estos tres años que le quedan al kirchnerismo en el gobierno, va a pasar su “detención” en la mansión que eligió en Buenos Aires. Ya hay versiones que dan cuenta que podría recuperar Austral Construcciones, la empresa insignia de la corrupción en Santa Cruz y el país.

Sus hijos son jóvenes y nadie cree, en este caso, que vayan a ir a la cárcel. Excepto Martín que la viene padeciendo, el resto seguramente no será arrestado. En el caso del hermano mayor con lo que lleva en prisión y algunos beneficios más que pueda acumular, en un año o menos, seguramente estará en su casa. Condenados y embargados por unos 400 millones de dólares el total de los participantes en el lavado de fondos (una 20 personas), ni bien se licuen las penas, pasarán a usufructuar los millones de pesos que aún les quedan a resguardo, especialmente la familia de Lázaro Báez. Sin duda un buen negocio, para quienes fueron los articuladores de la mano de obra del dinero sucio que proveía el Estado nacional y provincial, con el fin de enriquecer a unos pocos, a costa de todos los argentinos por 12 años de corrupción sin pausa desarrollada por la familia gobernante. (Agencia OPI Santa Cruz)