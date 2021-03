Sandleris: “Cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal”

Guido Sandleris nuevo Presidente del Banco Central – Foto:

Según publica Clarín En 13 tuits, el último titular del BCRA de Macri le respondió al Presidente. Dijo que “2 de cada 3 dólares se usó para pagar deudas heredadas.

El último presidente del Banco Central de Cambiemos, Guido Sandleris, replicó los duros cuestionamientos de Alberto Fernández al último acuerdo con el FMI, al que consideró como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que se recuerda”. En una serie de 13 tuits, Sandleris dijo que “la deuda no sale de un repollo” y que “cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal (sus gastos exceden sus ingresos) y necesita que le presten para financiarlo. Así de simple, no hay misterio”.

Cerca de las 19.30, Sandleris salió al cruce de las afirmaciones del Presidente, que en el discurso de 1,47 minutos con el que inauguró las sesiones ordinarias del Congreso sostuvo que “los 44 mil millones de dólares que se le pidieron al Fondo Monetario Internacional se esfumaron antes de que asumiéramos”. De hecho, poco después el Banco Central inició una investigación a los funcionarios que participaron del acuerdo.

Sandleris se adelantó a las averiguaciones, defendió el endeudamiento y sostuvo que las afirmaciones de Alberto “contiene algunas imprecisiones y omiten aspectos importantes”. Las describió del siguiente modo.

“Los gobiernos que reducen el déficit fiscal van reduciendo primero la velocidad a la que se endeudan (cada año la deuda crece menos) y luego, cuando pasan a tener superávit, su deuda comienza a bajar. No hay desendeudamiento genuino sin superávit fiscal”.

“El gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (-3,8% del PBI en 2015). A partir de 2018 la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado (-0,4% del PBI)”.

“Dos de cada 3 dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas (la deuda pública al inicio del gobierno de Macri ya ascendía a US$ 241 mil millones”.

“La comparación con los gobiernos de CFK y con el gobierno actual en cuanto a la responsabilidad fiscal es contundente. Durante los gobiernos de CFK el resultado fiscal empeoró todos los años (recibió un superávit cercano a +3% del PBI y entregó un déficit de -3,8%)”.

“Durante 2020, en el 1° año de la presidencia de Alberto Fernández, el déficit fiscal primario, impulsado por la pandemia y las decisiones de política sanitaria y económica del gobierno, volvió a empeorar alcanzando niveles récord en casi medio siglo (-6,5% del PBI)”.

“El Presidente enfatizó también el rol del préstamo del FMI en el aumento del endeudamiento. Esto es incorrecto. El préstamo casi no aumentó la deuda pública”.

“El acuerdo con el FMI se firmó en 2018 y los desembolsos (aproximadamente US$ 44 mil millones) ocurrieron ese año y el siguiente. Sin embargo, la deuda pública a fines de 2019 era casi idéntica a la de fines de 2017 (US$ 323 mil millones contra US$ 320 mil millones)”.

“¿Cómo se explica que el préstamo con el FMI no haya aumentado la deuda pública? Muy sencillo, el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas. Es decir, el préstamo con el FMI básicamente reemplazó una fuente de financiamiento con otra”.

“Otro punto que hizo el Presidente tiene que ver con la forma en que se tomó la deuda ´entre gallos y media noche (…), y a espaldas del Congreso´. Esta afirmación es incorrecta”.

“En primer lugar, el Presupuesto Nacional se sometió a consideración del Congreso todos los años durante el gobierno de Macri (algo que Alberto Fernández no hizo en su primer año de gobierno). Así, el Congreso aprobó todos los gastos a realizar y su financiamiento”.

“En segundo lugar, el acuerdo con el FMI cumplió con la legislación vigente y siguió similares procedimientos que los acuerdos previos firmados por gobiernos peronistas y no peronistas los cuales en ningún caso requirieron la intervención previa del Congreso”. (Clarín)