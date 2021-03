DESDE PANAMA INVESTIGAN A LOS BÁEZ INVOLUCRADOS EN LAVADO DE DINERO EN LA ARGENTINA QUE TERMINA (O EMPIEZA) EN CFK

Fracción del documento que envió la Procuraduría de Panamá al juez Casanello

Tal como lo revela el documento enviado desde la Procuración de la República de Panamá al juez Federal Sebastián Casanello del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 7 y en poder de OPI gracias a la abogada Silvina Martínez, quien nos facilitó una copia, la Dra Dra. María Inés Gambirassi del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría no 1 de ese país, solicitó que el juez argentino informe “si existen o existieron procesos penales contra las siguientes personas que luego se enunciarán, dentro del objeto requerido en el exhorto que a modo de objeto común que sustenta el pedido de información habrá de establecerse que nace de una investigación periodística en la que se menciona un esquema de corrupción en contrataciones públicas entre otros delitos-, en el cual está presuntamente vinculada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras personas por cuales concretamente se requiere.”

Cabe aclarar, que como lo dijo la propia abogada Martínez en LN+ en el programa de Luis Majul, este requerimiento panameño se generó a a partir de del Exhorto

N° 3680/2019 (A-805), caratulado “PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ”, que oportunamente el propio Casanello le enviara a Panamá, donde se pedía información cruzada de empresas y personas investigadas en la Argentina.

Es en ese marco que la Procuración de Panamá advierte que la actividad ilícita generó millones de dólares de pérdida a la República Argentina a través de un sinnúmero de operaciones financieras llevadas a cabo tanto en Nevada

como en Argentina, por medio de estructuras societarias creadas por el Estudio Jurídico MF. Corporates Services, filial del estudio jurídico Mossack Fonseca, radicada en Nevada, Estados Unidos administrada por Patricia Amutategui

Ossa, de origen chileno.

“La firma de abogados en referencia habría creado algunas de esas sociedades en la República de Panamá y en otras jurisdicciones y fueron presuntamente utilizadas para facilitar el ocultamiento del dinero proveniente de las referidas actividades ilícitas”, indica el documento y agrega “La pesquisa que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, radica en

obtener todo el material probatorio que permita identificar transacciones bancarias producto de actividades ilícitas, acreditar el origen y destino de los fondos, así como su relación con las personas jurídicas y naturales que participaron en las transacciones que ingresaron al sistema bancario panameños; y que como el caso de otras cuentas que han sido identificadas, adelanta entre otros el delito de Blanqueo de Capitales”, expresa puntualmente la Dra María Inés Gambirassi de Panamá y hace especial mención a los relacionados con el grupo Mossack Fonseca.

Sobre los integrantes del Grupo Mossack Fonseca, la jueza informa que las personas físicas vinculadas a la firma son:

Ramón Enrique De Jesús Fonseca Mora, Jurgen Rolf Dieter Mossack Herzog, Dork Brauer, Ramses Genaro Owens, Axel Gauster, Edison Ernesto Teano, Ernesto Gonzalez, María Gonzalez, Néstor Broce, Egbert Wetherbornne, Carlos Enrique Sousa lennox, Patricia Verónica Amunátegui Ossa, de nacionalidad chilena

El documento de las autoridades panameñas menciona como “personas naturales (físicas) vinculadas a las investigaciones llevadas a cabo en la República

Argentina”, a los siguientes connacionales:

Lazaro Antonio Baez, Cristobal Manuel Lopez, Jorge Leonardo Fariña, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Perez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Eduardo Guillermo Castro, César Gustavo Fernández, Martin Antonio Baez, Leandro Antonio Baez, Luciana Sabrina Baez, Melina Soledad Baez.

En el documento panameño son mencionados los integrantes de la familia Báez

El documento informa, además las personas jurídicas relacionadas con el estudio Mossack Fonseca y detalla

BUFETE MF & CO, MOSSFON ESCROW SRL, MF TREASURE LTD INC., MOSSFON ASSET MANAGEMENT S.A. ,MOSSFON TRUST CORPORATION 0 FIDUCIARIA MOSSFON, MOSSFON MANAGERS LTD, MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD, MOSSACK FONSECA & CO, INTERNATIONAL OUTSOURCING INC. y MOSSFON FINANCE CORP, MF PROPERTIES INC, PANASWISS FOUNDATION, SPARKLING FOUNDATION, PRO-FUTURO FOUNDATION, INVERSIONES FONSMOR S.A, MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES LTD. INC, MOSSACK FONSECA & ASSOCIATES S.A, MOSSACK FONSECA & CO. TRADING INC, MOSSACK FONSECA INC, CORPORACION MOSSACK S.A. (COMOSA), MOSSACK FONSECA LEGAL SERVICES S.A, MOSSACK FONSECA & CO (BVI) LTD, MOSSFON FINANCE CORP, MANAGEMENT NOMINIES LIMITED, MF PROPERTIES INC, MF ASSOCIATES INC.. MF ASSET MANAGEMENT INC, MF EXECUTIVE CORP, ATHENEUM LTD, M.F y CORPORATE SERVICES (NEVADA) LIMITED.

En cuando a las personas jurídicas, presuntamente relacionadas en investigaciones en Argentina, el documento menciona a:

RENSEN CORPORATION S.A, AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A, NATIONAL FOUNDER INC, TEEGAN INC, FROMENTAL CORP, TYNDALL LIMITED INC, SGI S.A, MARKETING AND LOGISTIC MANAGEMENT S.A, CONO SUR PROPERTIES & REAL ESTATE, WOODSON INTERNATIONAL S.A, HELVETIC SERVICES GROUP,REDWOOD ASSOCIATES CORP, FUNDATION KINSKY, FUNDACION INTERAMERICANA, TORNBELL INTERNATIONAL S.A, NML CAPITAL LTD, ALDYNE S.A, JAGUAR CAPITAL HOLDING INC, SHOREVIEW PROPERTIES INC, VAL DE LOIRE, HAPSA, WESTLEY HOUSE L.L.C, EYDEN GROUP L.L.C, RGS STEEL L.L.C, ITELSA SERVICES L.L.C, GD SOCCER MANAGEMENT L.L.C, CAMBRIDGE HOUSE L.L.C, EXETER HOUSE L.L.C, REDFORD HOUSE L.L.C, MAYWARD PROPERTIES INTERNATIONAL L.L.C, FAIRLAND INTERNATIONAL L.L.C, ROCHESTER INTERNATIONAL L.L.C, WESTFIELD INTERNATIONAL L.L.C, ARIONA COMPANY L.L.C, PLASCOT LTD, FORBEST LIMITED, BUGLOSS HOLDINGS S.A, FINTECH HOLDINGS, BALMONT HOLDINGS y CORREON S.A.

Concluyendo, los jueces panameños, a partir del Exhorto enviado por Casanello, iniciaron su propia investigación sobre la vinculación de las empresas panameñas con las argentinas y los individuos físicos, motivo por el cual, al final pide “detallar los datos generales de cada caso y el envío de copias certificadas de sus principales piezas procesales”, sin duda porque los jueces de allá han montado una investigación paralela que actuando sobre los actores de ese país, buscan conectar con las personas y empresas argentinas, involucradas en los ilícitos.

Esta enorme investigación sobre lavado de dinero, tiene en la Argentina sentado el delito precedente que es la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, con lo cual y teniendo en cuenta la pereza de algunos jueces argentinos, vale decir que en Panamá podrían llegar a esclarecerse las acciones ilegales de los argentinos que crearon empresas, generaron cuentas off shore y armaron un circuito de fondos con el solo fin de imposibilitar la búsqueda y localización de los fondos mal habidos, que intentaban ingresar “blanquedados” al país o depositarlos en paraísos fiscales. (Agencia OPI Santa Cruz)