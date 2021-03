Se agrava la crisis de YPF: perdió US$ 1.098 millones y se hundieron sus ventas en pesos

Según publica Clarín La pandemia golpeó la venta de combustibles y la compañía no pudo recuperarse en los siguientes semestres.

La pandemia hizo estragos en los números de varias petroleras e YPF no fue la excepción. La petrolera de mayoría estatal perdió US$ 1.098 millones en 2020 y -por primera vez en más de 30 años-, hasta cayeron sus ventas en pesos. La situación sanitaria provocó un desplome del 70% en las ventas de combustibles entre abril y mayo, un golpe del que YPF no pudo recuperarse.

Las ventas interanuales cayeron un 31,8% por un descenso en el despacho de combustibles. La baja fue del 29,9% en naftas y 11,1% en naftas. Abril fue el peor mes para el combustibles de autos, que descendió un 70% interanual. “Fue por el estricto confinamiento de las medidas establecidas en marzo de 2020”, explicó la compañía. Aunque hubo mejoras, aún en diciembre estuvo 7% por debajo de 2019 en naftas y 5% menos en gasoil.

Aunque aumentó los precios en un 35% entre agosto de 2020 y enero de 2021, a YPF no le alcanzó. “La tendencia declinante en el traslado de precios en dólares de nuestros principales productos contribuyó a la retracción. Sin embargo, una vez que la demanda mostró ciertos signos de reactivación, hicimos ajustes en los surtidores desde agosto, lo que nos permitió estabilizar nuestros precios en dólares”, expresó la compañía.

Sin embargo, aún pese a esos aumentos, está un 15% por debajo en dólares de los precios de 2019 y un 30% por debajo de su promedio histórico de los ùltimos 10 años.

En un hecho casi inédito, sin precedentes en los últimos años, hubo una caída de la facturación en pesos. Rozó los $ 669.000 millones en 2020, contra $ 678.000 millones que facturó en 2019.

YPF redujo un 13% su fuerza laboral fuera de convenio, como parte de un programa global de reducción de costos, del 20%. El programa de retiros voluntarios resultó un achique del 13% en los trabajadores fuera de convenio. El costo de esas desvinculaciones es de US$ 125 millones, que se pagarán en dos años. También se revisaron el 90% de los convenios con contratistas, “logrando importantes ahorros”, según la compañía.

La inversión de YPF alcanzó mínimos históricos. Fue de US$ 1.554 millones, con una reducción interanual del 56%. “Esta dramática reducción del gasto en capital tuvo un impacto muy significativo en nuestra operación de gas y petróleo, que declinó un 9,2% interanual, acelerando la tendencia de declino de la producción de los últimos 5 años”, puntualizaron.

Salvo el primer trimestre, donde YPF logró mejores números en enero y febrero, todos los otros cuatrimestres fueron de contracción. Entre octubre y diciembre, las ventas de gasoil -que representan un 36% de los despachos totales- se hundieron un 28% interanual, por una combinación de menores precios (19%) y menores volúmenes (11,2%). Las de naftas (algo más de una quinta parte de los ingresos) bajaron un 30% por menores precios y menores volúmenes (20% menos).

YPF dice que invertirá US$ 2.700 millones en 2021. De ese total, cerca de US$ 2.100 millones serán para exploración. La compañía asumió compromisos por US$ 600 millones para el plan Gas. Después de una negociación complicada, YPF despejó su horizonte de deuda para este año, aunque le queda resolver el pago de compromisos en los años venideros. El canje lanzado alcanzó la aceptación necesaria para los tramos cortos, pero necesitará alguna revisión para el tramo largo. (Clarín)