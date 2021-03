Tras la expulsión por dichos antisemitas, la UATRE ahora denuncia al diputado Pablo Ansaloni por estafa

Según publica Clarín Acusan al ex Cambiemos y actual miembro del interbloque Federal de quedarse con más de $10.500 millones de la obra social OSPRERA.

El titular de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), José Voytenco, denunció al diputado del interbloque Federal, Pablo Ansaloni, por estafa y asociación ilícita. En diciembre, ya lo habían expulsado del gremio por comentarios antisemitas.

Voytenco acusa a Ansaloni -ex Cambiemos y actual miembro del interbloque Federal- de quedarse con más de $10.500 millones de la obra social Osprera, mediante un “sistema de recuperos” entre 2018 y 2019.

Según un comunicado de la UATRE, en una auditoría, la nueva gestión descubrió presentaciones del diputado en conceptos de ropa de bebe y niños, artículos de perfumería femeninos, muebles, indumentaria y calzados, juguetes y joyas e incluso facturas con gastos a nombre de su esposa.

Ansaloni se encuentra en una disputa con Voytenco desde que en octubre la UATRE quedó sin conducción tras la muerte de Ramón Ayala. Desde entonces, Voytenco pasó al frente y buscó desplazar del gremio y de la obras social a quienes quedaron de la anterior conducción. Pero en diciembre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de Ansaloni y lo repuso al frente de la Obra Social de OSPRERA.

“En el mundo sindical no es una novedad para nadie que (la caja de la Obra Social) en los últimos años fue utilizada para financiar las campañas de Cambiemos y que fue uno de los pilares que llevó al propio Ansaloni a la Cámara baja”, denunció Voytenco.

Por su parte, Ansaloni lo acusa de dictatorial. “Desde que asumió el cargo, Voytenco pretende ejercerlo como una dictadura cerrando todas las instituciones del gremio, impidiendo la participación y la vida democrática interna”, denunció este jueves Ansaloni a través de un comunicado.

Ansaloni ingresó al Congreso como parte de la lista bonaerense de Cambiemos en 2017, cuando el partido FE fundado por el histórico líder de la UATRE Gerónimo “Momo” Venegas actuaba como aliado del PRO.

En 2019 , tras la victoria de Alberto Fernández, abandonó el bloque de Juntos por el Cambio y el ex presidente Mauricio Macri habló de “traición”. Dejó el bloque del PRO para unirse al interbloque Federal que conduce José Luis Ramón y funciona como bancada aliada del oficialismo y acompaña las leyes enviadas por el Ejecutivo.

En enero, fue expulsado de la UATRE “por formular una serie de afirmaciones antisemitas” en un zoom interno que fue difundido.

En el video Ansaloni se estaba refiriendo a la interna sindical cuando afirmó: “Estamos más unidos que nunca, nadie nos romperá a nosotros y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos que no tienen patria y no saben dónde están o a quién representan”. (Clarín)