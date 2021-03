CON AUSENCIA DE ATE, AUTONCOVOCADOS DE LA SALUD DIERON UNA MUESTRA DE MOVILIZACIÓN Y RECLAMOS ANTE CASA DE GOBIERNO

El conflicto del personal de salud de la provincia, lejos de amainarse y encaminarse a la solución, le ha estallado en la mano a la gobernadora quien no logra percibir cómo sus sindicatos amigos, no han podido controlar el desborde.

Enfermeros de distintos sectores del HRRG Salud mental, Hemodiálisis, Neonatología, Partos, médicos, personal auxiliar, camilleros, ambulancieros y apoyados por el sector docente de la ADOSAC, una multitud se hizo presente frente a casa de gobierno, como en las mejores épocas del 2007, cuando los gremios marchaban para peticionar. Excepto, claro que en aquella oportunidad uno de los gremios que estaba al frente de la protesta era ATE, quien junto con los docentes, fueron los precursores de la carpa blanca y la protesta que duró meses, a la cual se sumaron Judiciales, Municipales, personal de la Salud, Aprosa, momento en que se creó la Mesa de Unidad Sindical.

Urgido por el impacto negativo de la marcha sindical de los sectores autoconvocados de la Salud del Hospital Regional, el Ejecutivo decidió convocar a “paritarias” y llamó formalmente a los gremios ATSA, APAP, UPCN, APROSA y ATE para mañana jueves 11, pero las fuentes especialmente del sector enfermería del HRRG fueron bastante escépticos con respecto al resultado de la mesa de acuerdos “Está bien que discutamos horario, horas extras, guardias y convenio colectivo, pero hay una deuda atrasada que no figura en la agenda y una recomposición salarial de conceptos que hacen más de dos años que no se actualizan”, dijo un dirigente ocasional que encabeza a las representaciones de trabajadores afirmando finalmente “Los gremios que se van a sentar ahí son todos afines al gobierno y de hecho ninguno de ellos estuvo ayer con nosotros frente casa de gobierno, asique veremos qué van a negociar allí. La gobernadora debe saber que los que reclamamos, si bien hay muchos afiliados a esos sindicatos, estamos por fuera de las estructuras y no vamos a aceptar que nos migajas, solo para conformarnos y por otra parte protege a los responsables de todo esto, que, entre otros, es el propio Ministro de Salud”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)