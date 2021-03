El pliego de Daniel Rafecas cumple un año durmiendo en el Senado y no tiene fecha de tratamiento

Según publica Clarín Alberto Fernández ratificó, esta semana, que su candidato sigue siendo él.

Por: Jazmín Bullorini

Este miércoles, el pliego del juez Daniel Rafecas como candidato a la Procuración de la Nación cumple un año durmiendo en el Senado, y no tiene fecha de tratamiento.

El oficialismo asegura que no lo someterá a debate hasta que Diputados no sancione la ley que modifica la forma de designación y remoción del procurador, proyecto que quedó congelado por falta de votos.

En el Frente de Todos acusan a la ministra de Justicia, Marcela Losardo de nunca haber intervenido en las negociaciones para ayudar a destrabarlo, junto a la Reforma Judicial, y esperan que su sucesor sí lo haga.

El presidente Alberto Fernández pidió por ambas leyes en su discurso de apertura de sesiones pero no mencionó a Rafecas. Aunque, esta semana ratificó que su candidato sigue siendo él.

Sin embargo, la nueva ley del Ministerio Público Fiscal baja la mayoría necesaria para elegir al procurador -de dos tercios a mayoría absoluta- y Rafecas había señalado que si se cambiaba ese requisito no aceptaría el puesto.

“Ningún juez va a condicionar al Senado”, responden en el FdT.

Pero el proyecto del Ministerio Público Fiscal también modifica los mecanismos de remoción y si se aprueba, el procurador interino Eduardo Casal debería dejar el cargo inmediatamente.

Esa parece ser la prioridad del kirchnerismo, que ya le inició juicios políticos sin éxito a Casal y acusa a Juntos por el Cambio de querer sostenerlo.

Lo cierto es que enredado en otros debates, el pliego de Rafecas nunca se empezó a discutir en el Senado y el juez ni siquiera fue citado a la audiencia de la comisión de Acuerdos que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti para iniciar el proceso.

A pesar del aval público de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió -que le pidió a Juntos por el Cambio que acompañe su pliego como “el mal menor”- el oficialismo asegura que no están los votos.

“Como saben que no están si no lo debaten. No lo militan ni intentaron negociar para conseguir los votos”, retrucan desde la oposición.

Pero en el kirchnerismo ratifican que no lo harán hasta que que se apruebe la ley de la Procuración.

“No es congruente votar un procurador con la ley actual si estamos motorizado un cambio en el MPF que acorta también el mandato de procurador. Si elegimos uno ahora sería vitalicio y la ley quedaría en suspenso hasta no sé sabe cuándo”, apuntan.

Ese proyecto está congelado en Diputados donde, sin apoyo del lavagnismo ni de los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, los votos no alcanzan.

En el Frente de Todos señalan la responsabilidad de Losardo en eso.

Aseguran que ni el presidente de la Cámara, Sergio Massa, ni el el bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner pueden llevar adelante esa negociación, que se necesita que el Ejecutivo intervenga y que Losardo nunca lo hizo ni intentó.

En ese sentido, observan con atención quién será su sucesor y apuestan a que este sí se ponga al frente y motorice cambios al texto que permitan que avance. (Clarín)