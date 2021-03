DIPUTADOS: VOLVIERON IGUALES. SIN REPUDIOS A LOS PROPIOS, SIN APROBAR TRATAMIENTO COMPASIVOS Y OBEDECIENDO ÓRDENES DEL EJECUTIVO

Hoy 11 de marzo de 2021 se llevó a cabo la primera sesión del año de la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo es mayoría. Tal como estaba previsto, nada nuevo pasó hoy, en la reunión virtual, cuyo contenidos vamos a relatar más abajo, excepto algunos chisporroteos producto de internitas políticas de baja intensidad (que no les importan a nadie) entre la gobernadora, Javier Belloni y Claudio Vidal. Lo que si sucedió es que nada se modificó a lo ya establecido. Más allá de los cambios operados sobre le Vicepresidencia 1º del Cuerpo donde José “pepe” Bodlovic ya no se sienta para suplantar al vicegobernador Quiroga, todo fue un deja vú, de la última sesión hace varios meses atrás.

Por supuesto ni se consideró factible mencionar la necesidad de llevar alivio a pacientes de Covid 19, que nunca contaron con la voluntad de los diputados kirchneristas para habilitar el tratamiento compasivo con ibuprofeno inhalado, se negaron a repudiar el vacunatorio VIP donde están involucrados intendentes, diputados nacionales, funcionarios y políticos provinciales, tanto Santa Cruz como en la nación, no se atendieron las urgencias del sector de Salud que reclama por sus derechos y solo se dedicaron a plantear diferencias “políticas” entre los que tienen la orden de la gobernadora de no aprobar nada que no vaya con su consentimiento y diputados de Belloni, quienes pidieron por la presencialidad escolar.

Cabe aclarar que esto no es algo significativo que vaya a marcar una “ruptura” en las posiciones oficialistas en lo que resta del año. Ya veremos a los legisladores del intendente de El calafate y a lo que responden al sector del dirigente petrolero, volver a votar con manos alzada lo que disponga el gobierno central.

La sesión

El bloque oficialista Frente de Todos tuvo un abierto e inesperado cortocircuito durante la primera sesión ordinaria del año en la legislatura santacruceña cuando se trató un proyecto de resolución que solicitaba al Consejo Provincial de Educación “disponga las medidas necesarias para el reinicio del ciclo lectivo” en El Calafate en “forma presencial o combinada”.

Inesperado porque cuando el bloque Nueva Santa Cruz intentó que se traten sobre tablas proyectos y cuando pidieron informes por los escándalos de las vacunaciones VIP en Gobernador Gregores y Piedra Buena, la información sobre quiénes fueron vacunados en la provincia o un rechazo y alertando sobre la posible violación de los derechos humanos en el manejo de la pandemia en Formosa, el oficialismo actuó abroquelado, no emitieron opinión y sus 17 legisladores presentes – la diputada Karina Nieto ocupaba la presidencia – no levantaron la mano para que se incorporen en el orden del día.

La iniciativa de la presencialidad fue impulsada por el diputado por el pueblo de El Calafate, Juan Manuel Miñones (FPV) quien defendió la propuesta “ante los pedidos de los vecinos y la falta de conectividad que tienen algunos estudiantes” y estuvo acompañado por sus compañeros del bellonismo, la diputada Laura Hindie y el legislador Jorge Arabel.

El tema que puso en agenda pública la oposición, previo al inicio formal de clases en la provincia, lo retomó un sector del kirchnerismo que responde al intendente Javier Belloni de El Calafate.

Arabel aseveró que “es un proyecto de resolución, no es nocivo, es una solicitud, no somos irresponsables ni desprolijos sabiendo que haya algo que no se puede cumplir, la presencialidad de las clases hoy no es posible y por eso lo solicitamos. Tenemos que tomar la responsabilidad necesaria y avanzar en la presencialidad poco a poco como Gobernador Gregores. Debemos afrontar estos desafíos”.

En tanto, el autor del proyecto Miñones argumentó que “El Chaltén tiene clases presenciales con un 1% de su población que fue afectada por el COVID-19, mientras en El Calafate tenemos menos de ese porcentaje. Espero que los diputados por pueblo entiendan y no ser necios en el pedido que estamos haciendo. Entendemos que las condiciones están dadas”.

“Lo único que le pedimos al Consejo Provincial de Educación es que evalúe la situación y revise para que haya una posibilidad de reiniciar las clases presenciales dado que hay personas que no tienen conectividad” aseveró el legislador calafatense.

Miñones apuntó que “la gente nos solicita que se pueda avanzar en esta situación”.

Al pedido de los legisladores de El Calafate, se sumaron los diputados radicales Nadia Ricci quien sostuvo que “no están dadas las condiciones epidemiológicas pero además tampoco se prepararon los protocolos y las escuelas para afrontar esta situación” y Evaristo Ruiz quienes acompañaron la solicitud junto al presidente del bloque Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel.

Roquel aseguró que “hay una necesidad de que los chicos estén en las aulas, con protocolos y los cuidados necesarios. No entiendo si hay chicos practicando deportes en lugares cerrados no pase lo mismo con las clases”.

Dentro del bloque oficialista, se opusieron la legisladora de Caleta Olivia, Liliana Toro quien sugirió que no podía avanzarse por la situación epidemiológica de la localidad mientras que su compañera de bancada Rocío García apuntó que “por cuestiones sanitarias, es una situación epidemiológica y de transmisión comunitaria en El Calafate no podría llevarse adelante la presencialidad hasta que no se vacunen a los docentes”.

A ellas se sumaron los diputados de 28 de Noviembre, Hugo Garay y de Río Gallegos, Eloy Echazú quienes pidieron que el proyecto pase a comisiones “para un mejor estudio por cada una de las localidades y con las autoridades de Educación”.

En tanto, el presidente de la bancada, Matías Mazú aseveró que “tenemos que dejar estas decisiones a quienes tienen la responsabilidad para determinar las situaciones epidemiológicas, hoy en Río Turbio no se podrían llevar adelante las clases presenciales”.

Desde el sector que responde a SER Santa Cruz, sólo el diputado José Luis Garrido intercedió para que se reconsidere el pedido y pueda haber acuerdo, pero la votación sobre 20 diputados presentes, 12 votaron a favor del proyecto de Miñones y 8 en contra.

Cuando se pidió que se reconsidere y pase a comisiones, tampoco hubo acuerdo y el proyecto finalmente pasó al archivo.

Otros temas sin debate

Con 21 legisladores presentes y las ausencias de los diputados César Ormeño y Claudio Barría Peralta (Frente Para la Victoria) y Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano), se llevó adelante la sesión y por iniciativa del diputado Garrido pidió al ministro de Salud y Ambiente, Claudio García para que informe sobre los distintos reclamos que vienen llevando adelante el personal de enfermería en Santa Cruz fue aprobado, pero sin debate parlamentario.

Garrido sostuvo que “tiene que saberse cuáles son los pasos a seguir para resolver esta situación y los puntos de acuerdo con el sector de enfermería”.

A su vez, tras el escándalo de los vacunatorios VIP y los privilegiados funcionarios que se vacunaron en Gobernador Gregores y Piedra Buena, los diputados Ruiz y Ricci presentaron proyectos de resolución pidiendo informes al gobierno de Alicia Kirchner sobre el proceso de vacunación que se lleva adelante en Santa Cruz.

“Necesitamos que esta situación se esclarezca y la información sea pública. Hubo muchas familias que no tuvieron acceso a una vacuna y hubo privilegiados que tuvieron acceso violando el calendario en nuestra provincia” sostuvo Ricci.

La legisladora radical afirmó que “la vacunación VIP ha sido un escándalo en el país y nuestra provincia. Creemos que al margen de la denuncia judicial necesitamos que haya una condena moral. Necesitamos que quienes fueron inmorales deben renunciar a sus cargos y como cuerpo tenemos que expedirnos y estos actos deben tener una consecuencia. Fueron actos canallescos para nuestra comunidad”.

Sin embargo, los proyectos que pedían que el fiscal de Estado promueva las investigaciones administrativas y/o denuncias judiciales procedentes “con motivo de la aplicación de la vacuna SPUTNIK V contra el virus Cov Sars-2, a funcionarios provinciales, funcionarios municipales, legisladores nacionales y provinciales, además de personas particulares” fue enviado a comisiones.

“Este esquema le quita credibilidad al sistema de vacunación vigente más allá que le quitaron importancia desde la presidencia” sostuvo el diputado Evaristo Ruíz y pidió que “sea un mecanismo regular, público y transparente”.

También pasaron a comisiones las iniciativas que solicitaban al gobierno provincial “la inmediata reglamentación para la determinación específica del denominado “PERSONAL ESTRATEGICO”, para la posterior elaboración de las nóminas de dichas personas, con destino a la aplicación de la vacuna contra COVID 19” y otro proyecto que pedía al Ministerio de Salud y Ambiente la publicación periódica de la nómina completa de personas que hayan recibido la aplicación de vacunas contra COVID-19.

Sí se aprobó, por impulso del diputado Arabel, un proyecto que pide se incluya de manera prioritaria, dentro del Plan de Vacunación contra el COVID-19, a las personas con discapacidad que presenten una o más de las comorbilidades contempladas en la disposición del Ministerio de Salud, como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma bronquial no controlado, insuficiencia cardíaca, renal o hepática, diabetes, entre otros.

Sobre el final de la sesión, se sortearon como al inicio de cada período legislativo, las salas acusadoras y juzgadoras, que cuentan con 12 integrantes cada una, para llevar adelante cualquier procedimiento de juicio político tal como lo determina la Constitución Provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)