LLEGÓ LA LLUVIA A LA CORDILLERA, EXTINGUIÓ EL FUEGO Y DEJÓ EN CARNE VIVA LOS RASTROS DE UN DESASTRE, DE LA INCAPACIDAD Y LA MENTIRA

(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Una lluvia intensa en la zona cordillerana, prácticamente extinguió el fuego en las principales localidades sitiadas por los incendios forestales en el oeste de Chubut. Apagado el fuego, en su gran mayoría, afloraron las consecuencias del desastre.

Inédito, jamás pensado, tan decepcionante para el chubutense como desmoralizante y doloroso para quienes han sufrido la pérdida de todos sus bienes, cuando no la desaparición de algún familiar o amigo. Todo destruido, más que en una guerra. Las pérdidas no pueden ser evaluadas porque no hay evaluación posible, en un país y una provincia donde la improvisación, la falta de control, de medios y especialmente la falta de justicia, de capacidad para investigar, ordenar y esclarecer, ya se da por hecho, antes de que las cosas ocurran.

El desastre cordillerano de Chubut pinta de cuerpo entero lo que somos y cómo somos los argentinos. El gobierno provincial de Mariano Arcioni nunca conformó ni tiene un organismo que se encargue de coordinar estos desastres; lo mismo pasó con el cerro Chenque en Comodoro Rivadavia. En éste último caso, solo conocimos la existencia posterior de altos niveles de corrupción en la clase política, empresaria y funcionarios del gobierno provincial, que se aprovecharon de la coyuntura y la desgracia ajena para hacer negocios.

La provincia declaró “Estado de Desastre Ígneo” a la comarca andina, como si los títulos y las comisiones fueran a solucionar algo. Estos estados de “excepcionalidad” que marcan los gobiernos, ante situaciones como la actual, suelen ser cáscaras vacías, nomenclaturas que reducen todo a un direccionamiento de recursos por fuera de controles constitucionales y a la adopción de medidas de dudosa eficacia y menos aún, con valor real para los damnificados.

Un incendio de esta magnitud trataban de combatirlo con palas, picos y carros hidrantes urbanos. Mucha voluntad, cero recursos. Nadie sabe, a esta hora, cómo se inició y muchos menos quién lo inició ni las circunstancias que rodean el desastre. Pero hoy jueves el Ministro Cabandié llegó a la provincia, atendió a la prensa y no dudó en abrir la bolsa de las sospechas de que el fuego fue intencional. Puede que así sea, pero nadie tomó la posta en explicar con datos ciertos de que fue así y no de otra forma. Sin embargo, el sector político ya deja abierta la sospecha de que podría tratarse de un atentado contra el gobierno provincial de Arcioni, vaya a saber por qué circunstancias y comienzan a elucubrar desde los antimineros a los opositores en épocas de lecciones. Y así vamos, sin rumbo, con pura charlatenería barata, desperdiciando tiempo, recursos y haciendo política de barricada.

Con títulos a dos líneas anuncian que el Ministro de Seguridad de Chubut “investiga las causas del incendio” y no saben a ciencia cierta (ni siquiera) dónde y cuándo se inició. Y la gente sufre. Conciudadanos, argentinos, co provincianos lo han perdido todo. Y los “debates” y los “discursos” de oportunidad florecen e los medios de Chubut como hongos y desde esos mismos medios, todos abonados a la pauta oficial, no se expresa una sola crítica a los cultores del desastre social que son tan devastadores como el incendio mismo.

Estamos en una provincia con miles de kilómetros cuadrados de bosques nativo, de belleza infinita, de valor incalculable y no hay recursos para actuar en las primeras horas de un incendio declarado; pero es más, no hay forma de detectar el fuego, excepto cuando éste, por su magnitud se hace visible desde cualquier lugar donde uno esté; es decir, cuando todo está fuera de control.

En el año 2015 la entonces presidente Cristina Fernández anunció “Estamos con 26 aviones hidrantes y una inversión de 53 a 57 millones de pesos y una inversión de más de 100 millones de pesos en este Plan nacional del fuego que hemos implementado”. Meses después desde el gobierno nacional se reconoció que esos aviones nunca se compraron. Pero nada pasó, aquella persona que hizo el anuncio falso y que seguramente, usaron el dinero público para quemarlo, pero no en los incendios, hoy es Vicepresidente elegido por un sector de la sociedad, la misma que padece hoy, las consecuencias de aquellas mentiras y no toma conciencia de que eligiendo siempre a las mismas personas, no se pueden obtener resultados distintos. (Agencia OPI Chubut)