EFECTIVOS DEL EJÉRCITO DE ROSPENTEK HACIENDO PRÁCTICAS DE COMBATE NOCTURNO, QUEMARON 1500 Has DE PASTIZALES EN LA CUENCA

Un incendio de pastizales y arbustos de gran magnitud se inició en la noche del miércoles (aproximadamente a las 22:00 hs) en cercanías del Regimiento de Infantería Mecanizado 35 de Rospentek, se prolongó por casi 48 horas y si bien aún no ha concluido, cabe reconocer el esfuerzo conjunto de las fuerzas vivas de 28 de Noviembre, Río Turbio, del propio regimiento, el Consejo Agrario Provincial y la Brigada Forestal, quienes concurrieron para combatir las llamas, las cuales avanzaron favorecidas por el fuerte viento en la zona, lo que hizo redoblar el esfuerzo hasta que finalmente esta mañana de viernes, sigue el incendio pero prácticamente controlado (pero no extinguido) con focos que aún persisten, destacando guardias de cenizas y control de bomberos colocados en distintos puntos de las casi 1.500 hectáreas de pastizales y arbustos arrasadas por las llamas, las cuales, según lo evaluado hasta ahora, no afectaron al bosque cercano.

Lo particularmente llamativo, es que ningún medio local y/o provincial ubica los motivos o el iniciador del fuego, en lo que es un secreto a voces en la cuenca y de lo cual se han viralizado videos de la forma en que se dio el mismo: todo se habría iniciado debido a las prácticas nocturnas del Ejército en la zona del cerros de tiro, lugar que habitualmente se llevan adelante las prácticas de las tropas en el terreno.

De acuerdo a las fuentes consultadas por OPI, el incendio se inició en el cerro de tiro, campos propiedad del Ejército Argentino. El fuerte viento lo propagó rápidamente en la Estancia Stag River, campo privado al que virtualmente arrasaron las llamas.

Lo que nadie dice

El miércoles 10 de marzo el RIM 35 realizó allí maniobras nocturnas y práctica de fuego sobre la ladera del cerro, con munición trazadora y disparos de cohetes, con equipos transportables de lanzadora múltiple, posiblemente el CP-30 cuyos contenedores van montados en una unidad móvil, tal como se muestra en el video que se publica en esta nota al momento de realizar la práctica la noche del miércoles último.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Todo lo demás lo hizo el fuerte viento en la zona. Con una velocidad permanente de entre 50 y 60 kms y ráfagas que alcanzaban los 75 kms o más, el fuego se propagó rápidamente favorecido por los pastos secos y los arbustos en el sector del cerro de tiro del BIM y si bien el primer contingente que pretendió atacar el fuego, fue personal militar, hasta que se organizó el ataque más eficiente al fuego, por medio de los recursos de Bomberos de 28 de Noviembre y de Río Turbio, máquinas de ambos municipios y del propio ejército, con las cuales se realizaron los contrafuegos, el foco ígneo ganó más intensidad y se hizo menos controlable.

El temor de que el fuego arrasara con el bosque y llegara, tanto a la Unidad de Rospentek, como que avanzara sobre zonas pobladas, se hizo presente en habitantes de la zona quienes grabaron videos que viralizaron, tomaron fotos de las inmensas columnas de humo e inclusive hay uno de esos videos donde un oficial militar insulta a otro durante las prácticas, por no haber tenido en cuenta el fuerte viento imperante en la zona, antes de comenzar con las prácticas de fuego nocturno.

Cabe destacar la labor de los bomberos locales, del CAP y los brigadistas forestales, como así también el personal de ambos municipios de la cuenca, quienes hicieron frente a las contingencias con no muchos recursos y teniendo como marco, el pánico que en ese momento sembró a nivel nacional, los dantescos incendios en la cordillera de Chubut. Si bien el fuego aún no ha terminado y los vientos siguen dificultando la tarea de apagarlo definitivamente, se puede decir que los bomberos y las brigadas lo han circunscripto y lo tienen bajo control. (Agencia OPI Santa Cruz)