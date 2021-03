FERNÁNDEZ DEJÓ SOLO A ARCIONI. SUBESTIMARON A LA GENTE. MINERIA, IMPUNIDAD DE LA RAM, INCENDIO Y RELATO, COLMARON EL DESENFRENO

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut desde El Hoyo) – “Con la gente no se jode”; “Nos tienen los huevos al plato de cagarnos la vida y después hacerse los boludos”; “Lo único que les interesa es meternos la minería, ayudar a los delincuentes mapuches y que no haya kilombo antes de las elecciones”; “Se nos quemó todo, nos quedamos en pelotas y estas basuras nacionales junto con las basuras provinciales vienen a ofrecer migajas como si fuera plata de ellos”. Éstas y otras frases largó ante los micrófonos de nuestro corresponsal, Julian Andrade empresario Pyme de la zona de Lago Puelo, hoy, mientras el minibús donde transportaban al presidente Alberto Fernández era apedreado por gente que reclamaba una serie de cuestiones postergadas, no solo la falta de atención por el pavoroso incendio que dejó personas muertas, pueblos destruidos y una economía regional destrozada.

Cuando la manifestación arreciaba y el gobernador había organizado una comitiva de recepción al presidente, la seguridad presidencial aconsejó al mandatario no permanecer allí, con lo cual inmediatamente Alberto Fernández y su mujer, más algunos ministros que lo acompañaban, abordaron el helicóptero que lo devolvería a zona segura y finalmente a Olivos y el presidente “dejó pagando” a Arcioni, quien pensó que aquel día sería bisagra en su popularidad.

Alberto “Pilatos” Fernández

El presidente Fernández, mientras escapaba del lugar dijo “los vecinos están más preocupados por el tema de la minería, pero es algo que no nos compete, es un tema que debe resolver el gobierno provincial; no es un tema nuestro, tienen que resolverlo los chubutenses”. Estas palabras son típicas de un kirchnerista y el lavado de manos, también. El reduccionismo y al linealidad del discurso lo pinta de cuerpo entero. Pretenden ofrecer una solución populista y en el camino dejan problemas irresuletos.

Dos cosas para resaltar: Primero, la forma brutal de descargar su responsabilidad por el repudio público a la megaminería que les hicieron sentir al presidente, en Mariano Arcioni, sacándose el sayo y dejando sola a la provincia “para que resuelven el tema minero”, cuando es la Nación, el principal impulsor de la megaminería en Chubut y el propio Fernández, quien lo presionó al gobernador amenazándolo con que si no incluyen la minería en la variable productiva de los próximos años en Chubut, disminuirán considerablemente las ayudas financieras a la provincia para compensar el déficit.

En segundo lugar, lo sucedido hoy en Lago Puelo es una clara muestra de la irrealidad que vive el sector político nacional y provincial, pero por sobre todo, la falta de previsibilidad que tiene el entorno presidencial, mandando al primer mandatario a enfrentar una manifestación que nadie, en estas circunstancias, había tenido la mínima previsión de creer que se generaría.

Esto nos lleva a pensar claramente que tanto el gobierno nacional como el gobernador Arcioni, leen solo lo que le dicen desde el “diario de Irigoyen” que les escriben tanto en Chubut como a nivel nacional. No han tenido la mínima capacidad de análisis de los conflictos en los cuales son ellos mismos, los facilitadores, cultores e impulsores, haciendo al vista gorda a las inequidades que se viven en el oeste provincial, a los actos de violencias que sufren los chubutense en manos de los forajidos de la RAM, a quienes no combaten, mientras Pietragala ayuda a los pseudos mapuches a usurpar tierras y propiedades; o a la megaminería que intentan ingresar a la fuerza por medio de campañas millonarias en complicidad con las empresas, políticos, sindicatos y el propio gobierno, pero sin obtener la licencia social, hecho que se encuentra contenido en cualquier manual básico de explotación y exploración de la más humilde empresa minera, cuya gerencia sabe de antemano que sin el OK de las sociedad, todo es inviable.

En Chubut, quienes no leen los medios pagos por los gobiernos (nacional y provincial) saben de qué estamos hablando y lo lejos que está el discurso oficial, de la realidad. La misma realidad con la que chocó hoy Alberto Fernández y Mariano Arcioni, cuando aparecieron como llegados del planeta Marte, a promocionar ayudas financieras, construcción de viviendas, jubilaciones especiales y todo tipo de reacción tardía, mucha de la cual, lo percibe la gente, quedará en la nada y muchas de las licitaciones se harán para amigos y quedarán en la billetera de muchos de ellos; es la experiencia nacional de lo que pasa, cuando el Estado interviene sobre los hechos consumados, cuando no cumplió con su obligación principal: prevenir, brindar seguridad, ser sincero ante la sociedad y no ser corruptos y mendaces.

Por lo tanto, no era raro que sucediera lo que sucedió. Solo aquellos que no ven la necesidad, tampoco están capacitados para ver las consecuencias que producen sus actos autoritarios e inconsultos, propio de quienes no viven en el mismo nivel de la gente, sino, que se creen por sobre todos nosotros, hasta que sienten en carne propia el repudio de sus víctimas. (Agencia OPI Chubut)