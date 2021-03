UOCRA BLOQUEA INGRESO A LA USINA DE RÍO TURBIO, EXIGIENDO EMPLEO EN EL COMPLEJO

A partir de las 07:00hs de hoy lunes 15 de marzo, desocupados de la UOCRA bloquearon el acceso a la Usina de Río Turbio, pidiendo ser ingresados a la obra y acusando, tanto a las autoridades nacionales como a los otros gremios internos de YCRT/Usina, de no permitir que el personal de la Construcción participe de las obras civiles que se hacen en le predio.

En estos momentos una 30 personas con banderas del sindicato de la construcción impiden el acceso y egreso de la usina de 240 Mgw en Río Turbio y quienes están allí aseguran que han recibido órdenes desde el máximo nivel del sindicato (Gerardo Martínez) de permanecer allí hasta que haya una respuesta concreta hacia los desocupados.

“Nosotros somos los únicos capacitados para hacer los trabajos que en este momento lo hacen personas que no son de nuestro sindicato”, dijo José uno de los que encabeza la protesta “De aquí no nos vamos hasta que nos den una respuesta, porque nuestro sindicato tiene gente sin trabajo, mientras gente de otros sindicatos acaparan los trabajos que en este complejo debemos hacer nosotros”, señaló a la vez que aseguró que no se van a mover de allí, hasta lograr una respuesta oficial sobre el tema y actúan en total acuerdo con las autoridades nacionales del sindicato.

Por el Decreto 473/2020 del mes de mayo de ese año, el Presidente Alberto Fernández transfirió a la empresa YCRT, la obra de la Central Térmica de Río Turbio, por lo tanto el problema se redirecciona al escritorio de Aníbal Fernández el actual interventor que vive y atiende en Buenos Aires.

Cabe consignar que dentro del complejo está el sindicato de Luz y Fuerza. Además, en una conferencia de prensa, el Interventor Aníbal Fernández manifestó que en los ingresos a la planta y la usina, tenían participación los gremios de la empresa y los dos Intendentes uno de 28 de Noviembre y otro de Río Turbio. Los gremios que actúan en YCRT son 4: La Fraternidad, A.P.S, A.T.E. y Luz y Fuerza. (Agencia OPI Santa Cruz)