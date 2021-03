SIN PROGRESOS EN SALUD, AUTOCONVOCADOS ESTÁN DISCONFORMES CON LA ACTITUD DEL GOBIERNO QUE QUIERE HABLAR DE TODO, MENOS DE PLATA

Como es común en las “negociaciones” con el Ejecutivo, el personal de la Salud que se encuentra hace más de 15 días en conflicto con las autoridades provinciales, llegaron por tercera vez a sentarse en una mesa de negociación, pero pasaron a cuarto intermedio sin haberse puesto de acuerdo en lo fundamental: lo adeudado en materia salarial y los nuevos valores a los que se ajustarán las guardias, las horas extras y una serie de puntos intermedios que elevarían considerablemente el salario de médicos, enfermeros, auxiliares, etc de acuerdo a sus escalas. Sin embargo, en la última reunión de acuerdo los paritarios del Ministerio pretendieron hablar de un convenio colectivo del sector de Salud y el personal de salud, de deuda salarial y recomposición de los salarios que eleve los mismos y estén de acuerdo con la excesiva carga horaria que les demanda el ministerio a cumplir en los hospitales.

APAP, ATE APROSA y ATSA, son los gremios que llevan adelante las negociaciones ante el Ministerio de Salud y si bien hay reclamos puntuales como el de ATE que solicitó un 80% de aumento para los códigos 228 y 229, (lo cual no significa un 80% de aumento en los salarios, cabe acotar), el sector de autoconvocados no está conforme con lo actuado por los gremios, entendiendo que en su mayoría son controlados por la voluntad del Ejecutivo y no pelean por los trabajadores en la misma medida que históricamente lo hicieron en años como el 2007 y 2010, cuando arreciaron conflictos por postergación salarial y blanqueo de los salarios.

Por el momento, el pase a cuarto intermedio ha generado muchos resquemores entre los negociadores. Fuentes que estuvieron allí indicaron “hay algunos que quieren empujar el verdadero reclamo salarial, pero otro se sientan ahí con cara de susto, como “tiremos de la cuerda pero no tanto” y acá si no se habla de salarios, no estamos hablando de nada. Fijate que elaborar en CC sectorial es una tarea que lleva un año o dos y muchísimas reuniones y nosotros queremos arreglar el tema de las horas de trabajo y los salarios”, dijo un enfermero calificado y agregó “El INDEC dio un piso salarial 58 mil pesos y nosotros ganamos la mitad de eso. Es una vergüenza que se nieguen a discutir salarios en medio de tanta pobreza”, concluyó.

En pocos minutos se inicia una nueva marcha del personal de Salud, reclamando sus derechos y salarios.(Agencia OPI Santa Cruz)