Cristina Kirchner volverá a cobrar sus dos pensiones vitalicias y por eso renuncia a su sueldo de vicepresidenta

Según publica Clarín La ANSeS le restituyó su jubilación de ex mandataria, que se suma a lo que percibe como viuda del ex presidente Néstor Kirchner. Dejará de cobrar por su actual cargo.

En una carta dirigida al secretario general de Presidencia Julio Vitobello fechada el 5 de marzo, Cristina Kirchner solicitó no cobrar más su haber como vicepresidenta. “Me dirijo a usted para poner en su conocimiento mi decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fui electa junto al presidente Alberto Fernández”, señaló Fernández de Kirchner en el documento que lleva su firma. La decisión, según ella misma informa en la carta, está motivada en que la ANSeS le restituyó el pago de la pensión vitalicia como ex presidenta de la Nación, que se suma a la que ya cobra como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

La ex presidenta solicitó a Vitobello, quien fuera titular de la Oficina Anticorrupción durante su administración, que la decisión se institucionalice a partir del 1 de abril.

Según la ex mandataria reconoce en la misma carta, tomó esa decisión luego de que la ANSES le restituyera su pensión vitalicia en carácter de ex presidenta entre 2007 y 2015.

Cristina no solo cobra su pensión como ex presidenta; también percibe un haber, en su condición de viuda del ex presidente Néstor Kirchner. Son unos $ 2 millones mensuales. Dejará de recibir el salario por su actual cargo, unos $ 265 mil.

En el entorno de la titular del Senado enfatizaron que se trata de una decisión política, porque por derecho le correspondían los tres haberes y estaba exenta de Ganancias, un beneficio al que renunció y que también le permitió diferenciarse de la Corte Suprema.

Cristina sostuvo que había sido privada ilegítimamente de su pensión como ex mandataria durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Es mi decisión renunciar al mismo (en referencia a su sueldo), de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las Ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones, a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema, quienes como todos saben no pagan impuesto a las Ganancias”, señaló la ex mandataria.

Tras su reclamo, el 30 de diciembre pasado el juez federal de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, hizo lugar a su planteo y la autorizó a cobrar sus dos pensiones, con intereses retroactivos.

Según ex funcionarios del macrismo, ese fallo le permitiría a CFK cobrar unos dos millones de pesos por mes y 100 millones de pesos más como retroactivo.

La ex ministra de Desarrollo Social -a cargo de la ANSES- Carolina Stanley había emitido una resolución para impedir el cobro de dos pensiones. (Clarín)