MILITANTES K APOYAN A DIRECTOR DEL HOSPITAL DE RÍO TURBIO Y LO DEFIENDEN DE ATAQUES PÚBLICOS

En una nota netamente partidaria y que grafica la forma en la cual el partido gobernante (Frente Para La Victoria) genera apoyos a “propia tropa”, una serie de kirchneristas de la cuenca carbonífera, emitieron una nota de apoyo al Director de Hospital “José Alberto Sánchez” de Río Turbio, Dr Marcelo Blanco, quien está fuertemente cuestionado (como los de otros hospitales de la provincia donde hubo desde vacunados VIP, hasta descontrol epidemiológico e irregularidades con insumos) por la población, médicos, personal de enfermería y algunos que han pedido su renuncia.

La nota fechada el 8 de marzo de 2021 enviada al Dr Blanco se presenta como “Vecinos, vecinas y militantes del peronismo rioturbiense” y en el segundo párrafo resaltan los “esfuerzos enormes” realizados desde el sistema sanitario, dejando claro el agradecimiento hacia la persona del director como de todo el personal del hospital de esa localidad.

En otro pasaje señalan “Somos militantes del territorio y nos ponemos a disposición para lo que Ud considere que es posible y necesario ayudar”.

Obviamente cumpliendo con el nuevo dogma del FPV, de reafirmar (sin necesidad) el género en cada alocución o escrito que generan, la nota dice “Los esfuerzos para salir de esta situación deben ser de todos y todas y nosotros y nosotras no vamos a quedarnos atrás de un escritorio en este contexto, nuevamente, reiteramos nuestro compromiso para poder colaborar en lo que necesite” y con más prosa militante concluye “Tenemos claro que la patria es el otro y por eso estaremos donde tenemos que estar para poder salir adelante”, tras lo cual firman al pie.

Desde los sectores “no militante” de Río Turbio ven este apoyo como una suerte de reafirmación del médico, luego de las críticas y acusaciones que lo sindicaron como responsable de vacunar a personas que no les correspondía, como la hija del diputado Matías Mazú y la falta de investigación sobre irregularidades con las vacunas Covid.

“Esta es una patoteada de militantes rentados del FPV – dijo un vecino de Río Turbio que tiene un comercio – donde el mensaje es: si quieren joder con vos nosotros vamos a actuar en defensa tuya (del Dr Blanco); pero no pasa de ahí, quieren poner una cortina de humo para hacerle creer a la gente que si se mete, harán kilombo. Pero no pasa nada, es solo de boca…” afirmó el vecino turbiense.

Nota que militantes del FPV le enviaron al Dr Blanco Director del Hospital de Río Turbio

El origen

De acuerdo a las fuentes consultadas, pero fundamentalmente rescatando los antecedentes públicos alrededor de los hechos que envuelven al hospital de Río Turbio y particularmente al Director Dr Marcelo Blanco, baste decir que el facultativo se encuentra fuertemente cuestionado por su impericia en el manejo de la pandemia.

Desde hace muchos meses Blanco está fuerte y seriamente cuestionado por los enfermeros, médicos y auxiliares, por la mala distribución de los recursos, por la falta de esos recursos, la sobrecarga horaria y lo mal pago que está el personal de salud del nosocomio, que en términos comparativos, señalan, se encuentran en una situación muy similar a la del personal del Hospital Regional de Río Gallegos, donde el personal desde hace un mes realiza paros, protestas y manifestaciones frente a casa de gobierno y el Ministerio de Salud.

Amira Mazú, hija del diputado Matías Mazú, vacunándose del Covid, lo cual levantó una furiosa crítica en la cuenca

Un enfermero de la cuenca que habló con OPI, con las reservas del caso, dijo “Estos que firman esa carta son los que militan la vacuna, en general es gente que responde al diputado Matías Mazú y el motivo de esa nota, como sucede en otras localidades donde hubo vacunados VIP, están montando una contraofensiva previo a las elecciones PASO de agosto y las legislativas de octubre”.

“En el hospital Sanchez – prosiguió el enfermero – formamos parte de un plantel de 100 enfermeros, aproximadamente y en el área de Covid, contando la UTI trabajamos no más de 30. Esto, genera sobrecarga horaria, cansancio, agotamiento del personal, turnos rotativos sin las horas necesarias para descansar y a eso le debemos sumar la bronca de saber que no todos estamos vacunados, cuando la hija del diputado Mazú, Amira, fue vacunada como otros que no están en la primera línea de combate a la enfermedad”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)