El bloque del PRO en Diputados le propone al Gobierno retomar negociaciones por la vacuna de Pfizer contra el covid

Según publica Clarín Los legisladores se manifestaron “dispuestos a legislar” para adquirirlas ante la escasez de insumos. Contrapunto con Patricia Bullrich.

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación le propuso al Gobierno nacional retomar las negociaciones por la vacuna de Pfizer.

El planteo ocurre por un lado en medio de las críticas a la Rosada por las demoras en el plan de vacunación ante la inminencia de la segunda ola de coronavirus al país.

Pero, por otro, marca un contrapunto con la estrategia desarrollada por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, quien pidió “democratizar la compra” de vacunas antes de la segunda ola.

Las diferencias dentro del partido fundador de Juntos por el Cambio, en rigor, quedaron evidenciados este lunes luego de que Mauricio Macri saliera a respaldar a Horacio Rodríguez Larreta frente al planteamiento de Bullrich, tras el zoom partidario.

“El plan de vacunación del gobierno nacional ha fracasado por ineficiente, desigual y huérfano de sustentabilidad. Nadie desconoce que las vacunas contra el Covid son un bien escaso global, pero tampoco podemos dejar de considerar que ha faltado previsión e idoneidad en la gestión de los funcionarios de salud para lograr acuerdos con distintos laboratorios”, sostuvieron los diputados del PRO en un comunicado.

El párrafo encabeza el documento firmado este lunes por el bloque del PRO, que se titula “No demoremos ni un segundo más la compra de vacunas”.

Continúa: “Frente a la incertidumbre que generan los mensajes contradictorios del gobierno y la indignación social por los vacunados vip, hacemos saber que nuestro Bloque, con sus 54 integrantes, está dispuesto a legislar en la materia para adquirir las vacunas del laboratorio Pfizer que tantos resultados positivos está dando en otros 78 países”.

Los legisladores señalaron que en su momento el exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, había manifestado que la compra de vacunas Pfizer “se había frustrado” por el marco legal dado por el Congreso, “en especial por una supuesta negativa a asumir responsabilidad por negligencia”.

Concluyeron: “Siendo nuestra intención colaborar para solucionar los problemas normativos que estarían impidiendo el avance de esas negociaciones, resulta imperioso revisar el articulado y retomar el diálogo para proveernos de las vacunas que nos hacen falta”.

Por la mañana, Macri y Larreta se habían mostrado en desacuerdo con el pedido de Bullrich para que “todos los sectores de la salud” puedan adquirir vacunas.

El jefe de Gobierno porteño argumentó que la Ciudad no tiene la posibilidad de comprar, según informó Clarín. “No hay ningún lugar en el mundo que haya pasado. El caso de San Pablo no salió bien”, fundamentó. “Tiene razón Horacio. No creemos falsas expectativas, pero tengamos cuidado con otro cierre y la pérdida de libertades”, reforzó Macri.

En otro orden, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio sostuvo que el pedido de sesión que realizaron para prorrogar la Ley de Biocombustibles “de ningún modo es un obstáculo para que la Cámara de Diputados pueda darles media sanción a las modificaciones del impuesto a las Ganancias y del Monotributo”. (Clarín)