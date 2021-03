EL FPV FRENÓ CUALQUIER DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE EL MANEJO DE LA PANDEMIA EN SANTA CRUZ, SE NEGÓ A REPUDIAR EL ROBO DE VACUNAS, LA CENSURA NI RECONOCER LA LUCHA DE SALUD

Los diputados del Frente de Todos renovaron su negativa a tratar iniciativas que piden informes al gobierno de Alicia Kirchner sobre el manejo de la pandemia del COVID-19, ante el reclamo de trabajadores de la salud y los requerimientos de personal, mejoras de la infraestructura e insumos en diversos hospitales públicos de la provincia de Santa Cruz.

En una sesión atravesada por el homenaje que las distintas bancadas le hicieron al diputado Javier Pérez Gallart, quien falleció recientemente producto de haber contraído el COVID-19, hubo reticencia del oficialismo a tratar sobre tablas diversos temas referidos al impacto de la pandemia en la provincia.

El diputado Evaristo Ruiz (Moveré-UCR) apuntó contra la situación del hospital de Río Turbio ante la faltante de personal y falencias de infraestructura y pidió que “las autoridades competentes deben dar respuesta a estos requerimientos”.

El legislador pidió que haya “diálogo racional, respetuoso y de buena fe con el personal sanitario del Hospital “Dr. José Alberto Sánchez” de Río Turbio, a fin de cumplir con los compromisos salariales y condiciones laborales idóneas, ante el avance de la pandemia COVID-19 en la cuenca carbonífera”.

Allí recordó que el 15 de marzo, trascendió una nota elevada por el personal del Hospital de Río Turbio, expresando la crítica situación del nosocomio.

A su vez, pidió en otra iniciativa que “haya canales de diálogo con los enfermeros del Hospital Regional de Río Gallegos” quienes iniciaron un reclamo ocupando las instalaciones de la jefatura de Enfermería el 23 de marzo.

Ambos proyectos fueron tratados sobre tablas, pero fueron girados al archivo porque no contaron con el aval de los dos tercios de los diputados presentes.

En tanto, los proyectos que ni siquiera integraron el orden del día para ser tratados sobre tablas fueron las iniciativas planteadas por los legisladores de Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel y Nadia Ricci (UCR), giradas a comisiones.

Los sendos pedidos de informes que el oficialismo no quiso tratar este jueves en el recinto requerían al gobierno de Alicia Kirchner que el Ministerio de Salud y Ambiente realice todas las acciones necesarias para incorporar en los distintos hospitales de la provincia, mayor cantidad tanto de equipamiento como de profesionales de la salud previendo la segunda ola de infección de coronavirus COVID -19 en el país.

Tampoco dieron lugar a debatir sobre la incorporación de diversos profesionales en hospitales provinciales ni el repudio del envío de policías a custodiar el Hospital Regional de Río Gallegos por el reclamo de enfermeros.

A su vez, no quisieron tratar sobre tablas un proyecto de resolución donde la bancada de la oposición repudia una iniciativa del oficialismo en el Concejo Deliberante de Comandante Luis Piedra Buena, que impulsaron los concejales Jorge Landaburu, César Alarcón y David Peralta (Frente de Todos) que “busca adoctrinar y perseguir a los medios de comunicación que no comulgan ni publicitan las ideas del Frente de Todos”.

Leyes sancionadas

Durante el debate parlamentario se aprobó por mayoría y con abstención del bloque Nueva Santa Cruz la ley que envió el Poder Ejecutivo que establece el Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo objeto es establecer un marco general que “estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir al desarrollo productivo y económico sostenible”.

La legislación pretende que se incremente “el bienestar social y el patrimonio cultural y educativo de la Provincia, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad Provincial, a la creación de empleo de calidad, a la generación de valor agregado y a la sustentabilidad de los recursos naturales”.

Además, la norma crea el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Cruz que deberá promover el sistema científico tecnológico de la provincia a través de “la producción, difusión y apropiación del conocimiento científico y tecnológico en todo el territorio, priorizando las zonas geográficas de menor desarrollo relativo”, entre otros objetivos.

Otro de los proyectos de ley que se sancionaron fue aprobar el Consenso Fiscal 2020 que firmó el gobierno nacional junto a las provincias en materia de pautas fiscales nacionales y provinciales en el marco de la crisis sanitaria y socioeconómica que profundizó la pandemia del COVID-19.

A su vez , se aprobó por unanimidad el proyecto de ley unificado de las propuestas de los diputados Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) y Nadia Ricci (UCR), quienes presentaron iniciativas para adherirse a la ley nacional 27.592.

Esta norma conocida como “Ley Yolanda” prevé la Capacitación Obligatoria en la Temática de Desarrollo Sostenible y Ambiente, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

Según el texto de la norma aprobado, la Secretaría de Estado de Ambiente será la autoridad de aplicación “debiendo ser quien coordine y lleve adelante los mecanismos y acciones que sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los contenidos de la Ley”.

A su vez, la autoridad en materia ambiental podrá articular tareas con otras instituciones, realizar convenios, campañas de difusión, gestionar y/o reubicar recursos asignados del presupuesto provincial para llevar adelante los objetivos de la legislación.

Otros temas

Los legisladores de SER Santa Cruz, que responden al dirigente petrolero Claudio Vidal, José Luis Garrido y Hernán Elorrieta presentaron proyectos de resolución frente al conflicto que mantienen los trabajadores petroleros con la empresa Sinopec Argentina.

Garrido criticó con fuerza al jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez “porque no aparece, pero si el conflicto fuese con una empresa minera estaría primero en resolver esa situación. Acá hablamos de los intereses de los santacruceños porque esta empresa de capitales chinos rompió la conciliación obligatoria. No queremos que jueguen con los trabajadores ni con nuestros recursos”.

El viernes 26 de marzo el Ministerio de Trabajo convocó a las partes a conciliación obligatoria para dirimir el conflicto.

Por su parte, Elorrieta pidió un informe “por segunda vez al Instituto de Energía de Santa Cruz” sobre la desinversión de Sinopec que “son unos buitres que se están llevando todo y no nos dejan nada. No nos quieren dar informes porque saben que la empresa no está invirtiendo nada”.

“Las empresas locales se están quedando sin contrato y repercute en el trabajo de los santacruceños. Es un espejo de lo que pasa en Chubut. Es difícil porque estamos peleando con China pero se están llevando todo y nos dejan el pasivo ambiental”, argumentó el ex dirigente petrolero.

Por su parte, el diputado Miguel Farías (Pico Truncado) afirmó que “defendemos a los trabajadores que viven una incertidumbre permanente frente a los abusos de esta empresa. El petróleo no es de ninguna operadora sino de los santacruceños, esto debe ser una cuestión de Estado”.

En la segunda sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad un proyecto de Pérez Gallart que prevé reconocer la vigencia del Tratado de Escazú, que fue ratificado por ley en el Congreso de la Nación.

Este tratado internacional implica para el cuidado y preservación del medioambiente el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y fue suscripto por nuestro país el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la celebración anual de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Homenaje al diputado Pérez Gallart

Con la presencia de familiares del diputado Javier Pérez Gallart y autoridades partidarias de Encuentro Ciudadano en el recinto de sesiones, se realizó un sentido homenaje ante el reciente fallecimiento en Río Gallegos, víctima del COVID-19.

Allí, el diputado Martín Chávez (FPV) visiblemente conmovido señaló que “fue constante la permanente búsqueda de consensos por parte de Javier, un fiel representante de una tradición política como su familia”.

“En mi casa me enseñaron a quererlo, es muy fuerte y profundo el dolor. La institucionalidad y la vida política pierde un gran valor” afirmó Chávez.Reconoció en la figura de Pérez Gallart “con muchísima tristeza se nos fue un gran vecino, gran legislador, mi más sentido pésame a su compañera la doctora Claudia Guerra, su hija y su madre. Javier no sólo realizó un valioso aporte político en lo legislativo sino un enorme aporte con sus conocimientos técnicos con permanente capacitación y en la política. Dio sus primeros pasos en el peronismo, en el Partido Justicialista, y luego fue en Encuentro Ciudadano, que conformaron el 2007, trabajaron con una legisladora destacada como Gabriela Mestelán”. (Agencia OPI Santa Cruz)