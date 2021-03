JORGE SOLOAGA, DENUNCIADO PENALMENTE POR ACOSO SEXUAL, PROMOCIONA UN TRÍPTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

(Por Rubén Lasagno) – Llamó poderosamente la atención la aparición de un “tríptico”, distribuido en Cañadón Seco y Caleta Olivia, con la firma de “Comuna de Cañadón Seco – Presidencia Soloaga” realizando una campaña sobre la violencia hacia la mujer, exponiendo en el texto, entre las situaciones de peligro “en que se encuentra cada una, la casa, en la calle, el club, donde estudia, el hospital, la clínica, la comisaría, donde hacés trámites del trabajo, el sindicato, en los medios de comunicación” señala el folleto de advertencia, pero lamentablemente le falta agregar “ …y la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco”.

Quien aconseja qué hacer y cómo actuar y básicamente dónde denunciar a todos aquellos acosadores – abusadores de mujeres, es un funcionado acusado de acoso sexual, tal como OPI lo informara el 6 de octubre del años pasado en nuestro informe “Una mujer denunció a Jorge Soloaga Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, por acoso sexual” donde señalamos que Macarena Agustina Berrionuevo (26 años) realizó una denuncia judicial ante la División Comisaria de la Mujer y la Familia con asiento en la Ciudad de Caleta Olivia ( Santa Cruz) el día 9 de marzo 2020, en la cual denunció al Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (FPV), de haberla acosado sexualmente.

La mujer declaró que en julio de 2017, en oportunidad de haber solicitado una audiencia con el funcionario para preguntar por un expediente presentado ante la Sociedad de Fomento, solicitando un terreno fiscal, Soloaga le indicó que lo viera a las 19 hs y Barrionuevo expresa textualmente en su denuncia “cuando le comento (a Soloaga) que hacía rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos”.

Posteriormente una Subcomisaria de apellido Natalia San Sebastián de esa Comisaría d ella Mujer, fue convocada a declarar por pedido de la abogada de la mujer que denunció el acoso.

Haz lo que yo digo…

Con la desfachatez propia de alguien que está acostumbrado a la “memoria corta” de los santacruceños, Jorge Soloaga no se priva de firmar el tríptico, aún pesando sobre sus espaldas, no solo una sino varias acusaciones de este tipo, las cuales, sin duda no prosperan por razones obvias en Santa Cruz.

Al igual que otros políticos del oficialismo que hacen culto del espejo, tal el caso de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos o Claudio Vidal, ingresado en la política por el Sindicato de Petroleros Privados, quienes plotean todos los vehículos, obras y bienes del Estado o el sindicato, resaltando sus respectivas gestiones, Soloaga deja su sello y firma en el folleto, como “Presidencia Soloaga”, sin privarse de ver su nombre estampado en un tríptico institucional de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco no reparando en la incongruencia del tópico que aborda la campaña, advirtiendo sobre el derecho de las mujeres a denunciar situaciones de acuso y abuso, cuando él mismo está penalmente denunciado por los mismos delitos. Al menos, en esta oportunidad, Soloaga o quien lo asesora, debería haber retirado su autorreferencia del folleto, para evitar el análisis que estamos haciendo y que otros medios de la provincia no hacen, por razones que no necesitamos recordar.

El juego de la contradicción

Además de describir los ámbitos donde se pueden dar los acosos y/o abusos hacia las mujeres, que enunciamos al principio, el folleto tiene en letras resaltadas, advertencias como “Denunciar es tu derecho”, “No estás sola”, “Las Mujeres tenemos derechos”, “Vida, justicia y Trabajo” y remata con un slogan de antología “CAÑADÓN SECO SÍMBOLO DE LA LUCHA DE LAS MUJERES”. En general evitamos resaltar los textos utilizando mayúscula, pero el oximorón es tan grande que decidimos no privarnos de destacarlo.

Si realmente Cañadón Seco es, como dice el tríptico, el símbolo de la lucha de las mujeres, no se entiende cómo Jorge Soloaga sigue en el cargo como Presidente de la Sociedad de Fomento. Es tan contradictorio el texto y la realidad que viven las mujeres en la pequeña localidad, que la buena intención de la campaña se pierde y queda desmerecida en toda su extensión.

Otras frases que suenas huecas

Dice el folleto, en algunas de sus referencias a la violencia que podría sufrir una mujer:

Violencia física: Si te empujan, muerden, golpean, tiran del cabello, patean, te lastiman con objetos o utiliza un arma.

Violencia sexual: Si te tocan sin tu consentimiento, te obligan a. tener relaciones sexuales, no respetan tu decisión de usar métodos anticonceptivos en la relación sexual.

Todas estas reglas fueron sistemáticamente vulneradas por el propio Presidente de la Sociedad de Fomento, quien, además, firma de manera personal dichos consejos.

Luego señala más abajo : La Ley Nacional N° 26.485 y su adhesión provincial, Ley N° 3.201, te ampara y protege de toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

Es precisamente lo que le ocurrió a Macarena Agustina Barrionuevo y otras mujeres más que se sumaron luego de su denuncia contra Soloaga, quien firma estos consejos y quien está directamente relacionado con estos delitos.

Los consejos hacia la mujer, prosiguen en el anverso y reverso del tríptico que el lector puede visualizar en este informe. Ahora, resta saber si alguien del gobierno provincial o el propio Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, hace algo al respecto, especialmente recapacitar sobre el valor que tienen las palabras, los hechos y la necesidad de ser coherentes, o, como ocurre en la mayoría de los casos publicados por esta Agencia (acoso sexual en Cañadón, vacunas, nutricionista de Caleta Olivia, accidente con una camioneta de la vicegobernación, etc) las cosas se hacen y escriben desde el poder (o no se hacen ni explican), solo para ser consumidas por una sociedad aletargada y displicente, pensando que nadie advierte estas contradicciones que existen, sencillamente, por la impunidad imperante en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)