Cristina Kirchner pagará el Impuesto a las Ganancias por su jubilación y su pensión

Según publica Clarín Sergio Massa adelantó a Clarín que se incluye en el proyecto que obtuvo media sanción una modificación por la que ex presidentes y ex vicepresidentes deberán pagar.

Por: Ismael Bermúdez

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dijo a Clarín este domingo que las jubilaciones o pensiones de los ex presidentes y ex vicepresidentes deberán pagar el impuesto a las Ganancias, lo que incluye a Cristina Kirchner.

“Es una modificación a propuesta de la diputada Carla Carrizo e incorporada por el presidente de la Cámara de Diputados a la ley”, explicó.

En la votación en particular del proyecto de Ganancias se incorporó como ganancia de la cuarta categoría “las Asignaciones mensuales y vitalicias de Presidentes y Vicepresidentes de la Nación dispuestas por la ley 24.018”.

Esto significa que esas jubilaciones vitalicias pagarán el impuesto a las Ganancias.

Carrizo le dijo a Clarín que “lo que ayudo a la negociación de incluirlo es que la semana pasada la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que ella sí quería pagar este impuesto, la propuesta fue, es loable y se celebra esa posición individual pero es mejor que no quede como una opción individual sino que avancemos hacia la equidad y hacia un cambio de enfoque de una asignación que debe generar prestigio y no privilegio; y se avanzó”

Carrizo agregó que esta propuesta que hoy se incorporó a la ley de impuesto a las ganancias surge de un proyecto de su autoría acompañado por 48 diputados de Juntos por el Cambio que se presentó hace un mes.

Este agregado pone fin a la controversia sobre si esas asignaciones están alcanzadas o no por el impuesto a las Ganancias. No obstante, continúa la discusión sobre si le corresponde cobrar ambas asignaciones o solo la que tiene como ex presidenta.

Una jubilación y una pensión

La actual vicepresidenta cobra una jubilación vitalicia como ex presidenta y una pensión por ser viuda de un ex Presidente. Y esas asignaciones estaban exentas del pago de Ganancias ya que la ley 24.018 equipara estas asignaciones a las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema, que están eximidas del pago de este impuesto.

La ley 24.018, de noviembre de 1991, regula las “asignaciones mensuales vitalicias” para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para ex presidentes y vicepresidentes, “a partir del cese en sus funciones”. Los ex presidentes tienen derecho a percibir el 100% de lo que cobre un juez de la Corte en actividad y los ex vicepresidentes, un 75% de ese monto. (Clarín)