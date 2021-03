ACUSAN AL INTENDENTE FERNANDO ESPAÑÓN DE CERRAR LA CIUDAD, NO ADHERIR AL DNU Y PERMTIR QUE VIDAL Y LOS PETROLEROS CIRCULEN SIN RESTRICCIONES

El Intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón (FPV), no deja de tropezarse con todo tipo de piedras, en el manejo político y administrativo de su ciudad, por cuanto, como ya lo hemos informado en otras oportunidades, su carácter autoritario e intransigente y acciones de corrupción denunciados por ediles y por el propio Tribunal de Cuentas, colisiona con los intereses de los pobladores, el Concejo Deliberante y todo aquel que en la cuenca no responde a sus lineamientos en materia de obediencia debida, a tal punto que coloquialmente se lo llama “El Gildo de la cuenca”, en relación al comportamiento que desarrolla el gobernador de Formosa y que ha trascendido a nivel nacional.

De acuerdo a fuentes de la propia municipalidad de 28 de noviembre, el intendente no adhiere a ningún DNU(Resolución MTEYSS NA 60/21, incorporado en los DNU NA 125/21, 168/21, como así también Decreto Provincial NA 221/21 y 278/21) en materia de pandemia y establece sus propias reglas, haciéndolas lo suficientemente flexibles, para dejar de lado a quienes él considera están por afuera de las exigencias establecidas en los protocolos Covid.

El personal municipal, especialmente mujeres, critican y le reclaman al intendente Españón, el incumplimiento de la norma por la cual se justifica la inasistencia al sector de trabajo por ser padre/madre con niños a su cargo, expresando que el jefe comunal “hace sus propias leyes” y obliga a madres con hijos en edad escolar a asistir al municipio, produciendo una ola de reclamos por las propias contradicciones que genera el intendente, quien extraoficialmente hace correr la voz de que el municipio no adhiere al DNU, pero los vecinos deben sacar los permisos correspondientes para trasladarse en el tramo de ruta que separa a 28 de Noviembre de Río Turbio y viceversa, están restringidos los horarios de circulación, los negocios tienen horario acotado, las rutas se cierran al tránsito etc.

Públicamente los vecinos se han manifestado convocando a una marcha por la decisión del intendente Españón de cerrar la comunicación entre ambas ciudades y a la vez permitiendo que Claudio Vidal, dirigente petrolero y su mentor político, ingrese a la ciudad junto a unas 40 o 50 personas y los trailers sanitarios que el gobierno provincial tardó tres meses en autorizarle.

“A nosotros no pide estar aislados, no podemos ir a ver a nuestras familias a (Río) Turbio, nos limita las libertades y vemos que Vidal entra al pueblo con camiones y camionetas, medio centenar de personas y andan por todos lados sin barbijo como si fueran los dueños “de 28” y es simplemente, porque el Intedente Españón lo permite”, dijo una empleada municipal.

“Acá vivimos más o menos como en Formosa – continuó relatando la trabajadora – solo que es el intendente el que decide cuándo, cómo y a dónde te movés. Pero él puede decidir que 50 tipos, con la excusa de ayudar en la pandemia, vengan a hacer política barata acá de la mano de Claudio Vidal que trata de sostener a este corrupto, pero en realidad Españón le está echando tierra a cualquier aspiración política del secretario general del sindicato”, sentenció la empleada municipal.

Nota enviada al Ministerio de Trabajo de la provincia, pidiendo su intervención en 28 de Noviembre

Nota al Ministro

Con fecha 22 de marzo 2021, fue confeccionada una carta con destino al Ministro de Trabajo y de Seguridad Social, Teodoro Camino, donde denuncian al Intendente Fernando Españón por no reconocer “o desconocer la Resolución MTEYSS NA 60/21, incorporado en los DNU NA 125/21, 168/21, como así también Decreto Provincial NA 221/21 y 278/21; el cual justifica la inasistencia al sector de trabajo por ser progenitor/a responsable a cargo y cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado del niño/a o adolecente a partir del inicio del ciclo lectivo 2.021 en los establecimientos educativos del país”, indica la nota.

“Como trabajadoras/os Municipal, elevamos notas individuales dirigidas a Ejecutivo Municipal, con los datos fidedignos de nuestros hijos/as, establecimiento educativo al cual asisten, como así también, horarios y días de las cursados, sin resolución alguna a lo peticionado”, indican las reclamantes situando al Ministro en el núcleo del reclamo.

Y prosigue “Teniendo en cuenta en esta situación de pandemia por el COVID 19, el estado nacional, provincial determinó el cuidado y resguardo del grupo familiar, pero el municipio de 28 de Noviembre, en este casos en particular, no da respuesta formal a lo peticionado, solo manifiesta verbalmente, que no adhiere a la resolución del Ministerio de Trabajo que establece las dispensas al trabajo”, indica la denunciante.

Y concluye “Por lo expuesto, esperamos como Poder de Policía que tiene en lo laboral, intervenga y resuelva esta situación a fin de garantizar nuestros derechos laborales, y tener la tranquilidad de no recibir descuentos de haberes, por exigir conforme a las leyes laborales en vigencia, los que nos corresponde”. (Agencia OPI Santa Cruz)