El fiscal de la tragedia de Once pidió que Julio De Vido no vuelva a la cárcel

Según publica Clarín Juan García Elorro solicitó que solo le pongan una tobillera electrónica para “evitar el riesgo de fuga”. Los familiares habían pedido que vaya a prisión.

Por: Lucía Salinas

El fiscal Juan García Elorrio pidió que Julio De Vido no regrese a la cárcel para cumplir la condena por la Tragedia de Once que confirmó la Cámara de Casación. Solicitó ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que se apliquen medidas de control para “evitar el riesgo de fuga”, como una tobillera electrónica. Este lunes la querella en representación de un grupo de familiares, solicitó que se comience a ejecutar la pena. El ex ministro está acusado de administración fraudulenta, en tanto, quedo exento del delito de estrago culposo.

Hace una semana, la Sala III de la Cámara de Casación rechazó un recurso extraordinario de la defensa de Julio de Vido y así, dejó confirmada la pena de cinco años y ocho meses dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en 2018, en el segundo juicio realizado por la Tragedia de Once que se cobró la vida de 52 personas. Se le atribuyó el delito de administración fraudulenta en tanto, no se encontraron para los jueces, elementos para atribuirle la acusación por estrago culposo.

Ante la decisión del máximo tribunal penal, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, pidió que no regrese a prisión luego de la confirmación de su condena por la Tragedia de Once. Apeló a la puesta en vigencia de los artículos del nuevo Código Procesal Penal, que indican que una pena sólo comenzará a ejecutarse cuando se pronuncie respecto de ella la Corte Suprema. El TOF 4 también pidió a la fiscalía y a la querella que opinen, y la semana próxima definirán si De Vido regresará a la cárcel.

El ex poderoso ministro no quedará preso por corrupción en la Tragedia de Once porque en febrero pasado la Comisión Bicameral de implementación del nuevo Código Procesal Penal puso en vigencia un conjunto de artículos que determinaron que la palabra final para comenzar a cumplir una sentencia la tendrá la Corte, que no cuenta con plazos para su pronunciamiento.

Por ello, el TOF 4 pidió la opinión del fiscal que intervino en el juicio, Juan García Elorrio, quien en el escrito al que accedió Clarín, sostuvo que en el marco de este proceso “no se ha formado legajo de condena ni fue confeccionado el cómputo de detención y pena”.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que aunque “no haya adquirido firmeza, el monto de pena ya fue definido concretamente al sentenciar, pues aquél deja explícita la sanción que se espera como resultado del procedimiento”.

Por otro lado, se refirió a la puesta en vigencia de los artículos del Código Procesal Penal sobre la firmeza de la acusación para iniciar a ejecutar la pena y señaló que “como regla general, las decisiones judiciales deben ser adoptadas atendiendo a las circunstancias fácticas y jurídicas existentes al momento de la sustanciación del planteo y de su resolución”.

Por ello, solicitó que se evalúe “la imposición de las medidas de coerción”, como ser la tobillera electrónica para su monitoreo, y así evitar el peligro de fuga. (Clarín)