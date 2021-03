Ya se le pagaron al FMI 3.115 millones de dólares sólo por intereses

Menos crecimiento y más volatilidad a nivel global

Según publica Clarín La mitad se desembolsó en el gobierno de Macri y la otra durante el de Alberto Fernández.

Por: Ismael Bermúdez

Por el préstamo extraordinario del FMI de casi US$ 45.000 millones que recibió la Argentina entre agosto de 2018 y julio de 2019, el Gobierno ya le lleva pagados al organismo U$S 3.115 millones sólo por intereses.

De este total, US$ 1.480 millones fueron desembolsados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 1.635 millones por Alberto Fernández. El último pago de intereses se efectuó en febrero -US$ 314 millones-, de acuerdo a los registros del Banco Central.

La cuenta no termina aquí porque el “reloj” de los intereses sigue corriendo y, entre mayo y noviembre, el Gobierno tiene que pagar tres cuotas de intereses al FMI por un total de US$ 1.022 millones.

Y además, vencen las primeras dos cuotas del capital de la deuda con el FMI en septiembre y diciembre por otros U$S 3.735 millones.

Así, en total al FMI faltaría pagarle este año entre intereses y capital un total de US$ 4.757 millones.

A esto se suma en mayo el vencimiento con el Club de Paris, por U$S 2.188 millones. Todo esto – FMI y Club de Paris- hace la friolera de casi US$ 7.000 millones.

Más vencimientos​

Por otro lado, hay vencimientos de intereses a otros organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial o el BID, por US$ 800 millones pero serían financiables con el ingreso de desembolsos de nuevos préstamos.

También el sector privado tiene vencimientos de intereses este año por unos US$ 2.500 millones, dólares que deben adquirir en el mercado oficial de cambios.

“Sin la refinanciación de los US$ 7.000 millones de deuda pública que vence este año, y a pesar de la mejora de los ingresos por exportaciones, no hay ninguna posibilidad de cancelar estos vencimientos”, admitieron en el Gobierno.

“Estamos ante una grave disyuntiva, si bien ayudaría la ampliación del capital del FMI por el que la Argentina recibiría unos US$ 4.400 millones, si se autoriza que puedan utilizarse para el pago de deudas, entre otros al propio FMI”, añadieron.

Hacia delante, el panorama se complica más porque en 2022, sólo con el FMI vencen intereses por US$ 1.243 millones y US$ 17.658 millones del capital adeudado.

La apuesta del Gobierno es que prospere la iniciativa de legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos y gobiernos europeos para modificar el Estatuto del FMI permitiéndole ampliar los plazos de renegociación de las deudas más allá de los 10 años.

Como eso puede llevar tiempo, en el Gobierno dicen que una variante sería renegociar a 10 años, con una cláusula de mejora automática si se aprueban nuevos Estatutos y se extienden más allá de los 10 años los plazos de renegociación de los vencimientos. (Clarín)