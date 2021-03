El PRO le reclama al Gobierno la designación del director por la oposición en la TV Pública

Según publica Clarín Le pide al presidente Alberto Fernández que termine con las dilaciones y designe a Emilio Lafferriere en el directorio de Radio y Televisión Argentina. Ante la resistencia oficial, también ofrece la opción de Cristian Larsen.

Por: Alejandro Alfie

El PRO le pidió al presidente Alberto Fernández que “termine con las dilaciones” y designe a Emilio Lafferriere como director de Radio y Televisión Argentina (RTA), cargo para el que fue propuesto por unanimidad de la Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual, cuya decisión fue refrendada en una Resolución Conjunta de los titulares de ambas cámaras del Congreso, Sergio Massa y Cristina Kirchner.

Lafferriere presentó un escrito en Casa Rosada, dirigido al presidente Fernández, pidiendo un “pronto despacho” en el trámite de su designación “elevada por Resolución Conjunta del Congreso Nacional” hace más de nueve meses.

“Su falta de designación le permite al Gobierno actuar sin los controles que marca la ley”, dijo a Clarín Hernán Lombardi, ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. “Hay una complicidad entre el Poder Ejecutivo y la presidenta de la Comisión Bicameral, Gabriela Cerruti, que permite que ocurran los escándalos que estamos viendo en la TV Pública”, agregó Lombardi.

Según el ex funcionario macrista, la presencia de Lafferriere en la TV Pública permitiría que haya un control de la oposición y evitar escándalos como la extracción ilegal de $11,4 millones en tres bolsos en efectivo de la TV Pública, que se produjo a principios de marzo.

La titular de RTA, Rosario Lufrano, bloqueó la designación de Lafferriere, en base a un dictamen del director de Asuntos Legales de la empresa estatal, Julio Postiglioni. Allí el funcionario de Lufrano planteó que Lafferriere estuvo durante dos mandatos en el directorio como vicepresidente, entre 2016 y enero de 2020, como representante del Poder Ejecutivo, cuando renunció a su cargo.

El mandato de los directores en RTA es de cuatro años y con posibilidad de dos períodos consecutivos. Pero Postiglioni considera que Lafferriere estuvo dos años en uno de los períodos y otros dos años en su segundo período, de modo que no podría ser elegido para ocupar su nuevo cargo.

La interpretación del kirchnerismo es opuesta a la que tuvieron en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), al designar a Silvana Giudici como directora por la oposición, que estuvo casi en los mismos períodos que Lafferriere en RTA, entre 2016 y 2020, bajo la gestión de Mauricio Macri.

Ante el empantanamiento en que está la situación, el PRO ofreció reemplazar en la Comisión Bicameral la candidatura de Lafferriere por la de Cristian Larsen, quien trabajó como auditor interno en la TV Pública durante la gestión de Lombardi al frente de los medios públicos.

Laferriere y Lombardi reclamaron que la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos) cite a una reunión de la Bicameral para resolver el cargo que le corresponde al PRO en RTA y también para los otros dos representantes de la oposición en esa empresa y en el ENaCom.

La diputada radical Karina Banfi, secretaria de la Comisión Bicameral, dijo que “el compromiso del oficialismo es que la semana que viene vamos a tener reunión de la Bicameral para designar a las autoridades en RTA y el ENaCom”.

Fuentes cercanas a la diputada Cerruti dijeron a Clarín que, para la convocatoria a la reunión de la Comisión Bicameral, “dependemos de la situación de la pandemia, los protocolos y la situación del personal. Pero la idea es que sea lo antes posible”.

La normativa vigente establece que cuatro directores del ENaCom y de RTA deben ser elegidos por la Comisión Bicameral, a propuesta de los bloques de la segunda y tercera minorías parlamentarias. Hasta ahora fue designada por el Gobierno Silvana Giudici en el ENaCom, a propuesta del PRO.

“En reemplazo de Lafferriere, cuya designación tuvo observaciones legales, se ha presentado ante la Comisión Bicameral la propuesta de designación de Cristian Larsen para ese cargo”, aseguraron cerca de Cerruti. Y agregaron, respecto a los otros dos directores que le corresponden a la tercera minoría: “Hay dos expedientes, uno es el que propone el Interbloque Federal y el otro es el que propone el radicalismo. La decisión sobre el tema va a surgir del debate y la decisión que tome la Comisión Bicameral”.

El radicalismo propone al ex presidente del partido y ex intendente de Santa Fe, José Corral, como director del ENaCom; y para RTA a Carlos Monte, ex intendente de Río Segundo, Córdoba. Mientras que el Interbloque Federal propone a Gabriela González y a la periodista mendocina Gabriela Mussuto Tenenbaum para esos mismos cargos.

Cuando gobernó Juntos por el Cambio los directores de la oposición en RTA y el ENaCom estuvieron en manos del kirchnerismo, el Frente Renovador y el Frente Amplio Progresista, que siempre ocuparon sus lugares sin mayores inconvenientes. Pero en estos 15 meses, desde que gobierna el Frente de Todos, la oposición pudo ocupar uno sólo de los cuatro cargos que le corresponden en los organismos de las comunicaciones. (Clarín)