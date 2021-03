Espionaje ilegal: Casación rechazó un planteo de Silvia Majdalani y confirmó su procesamiento

Según publica Clarín Se trata de la causa que pasó a Comodoro Py luego de ser investigada en Lomas de Zamora. Está acusada de espionaje ilegal desde la AFI en la gestión de Macri.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal confirmó el procesamiento de Silvia Majdalani, la vicejefa de la Agencia Federal de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri, en el marco de la causa por las presuntas escuchas ilegales realizadas en su gestión, al no declarar admisible un planteo de queja de la ex funcionaria. Lo hizo luego de que el expediente pasara a la justicia federal desde los tribunales de Lomas de Zamora. Lo firmaron los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, esta última en disidencia, aunque no se expresó sobre el fondo de la cuestión.

Majdalani, al igual que su jefe Gustavo Arribas, había sido procesada por el juez de Lomas, Juan Pablo Auge, por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas, como también sobre personas detenidas en el penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el fallo de Casación se recuerda que los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, el 17 de diciembre de 2020, resolvieron confirmar la resolución del juez Auge, quien el 29 de julio de ese año había rechazado el pedido de declaración de excepción de falta de acción solicitado por los abogados de Majdalani.

Contra esa resolución, se describe, “los doctores Juan Pablo Vigliero y Adriana Ayuso, asistiendo técnicamente a Silvia Majdalani, interpusieron recurso de casación, el que denegado por el tribunal a quo, motivó la presentación directa ante esta sede”.

Borinsky y Carbajo sostuvieron que “la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en sentencia impugnada para denegar la excepción formulada por la recurrente”. Y agregaron que “entendemos que corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta, con costas”.

Ledesma votó en disidencia. “Disiento con la solución propuesta por mis colegas pues nos encontramos en presencia de una cuestión federal vinculada con la prohibición de persecución múltiple, razón por la cual, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Di Nunzio” el recurso deducido resulta admisible, sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada”.

Augé había procesado a Majdalani y Arribas días después de que la Cámara Federal porteña dispusiera el paso de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py. Ahora Casación Penal ratificó ese procesamiento al no admitir los recursos de la defensa de Majdalani. (Clarín)