Tal como OPI pudo establecer, máquinas retroecavadoras que trabajan en la zona urbana de Río Turbio, en un enorme predio de 5 manzanas aproximadamente propiedad de YCRT (Yacimiento Carbonífero de Río Turbio), en momentos en que se realizaban labores para la colocación de fibra óptica, las máquinas dieron con una verdadera “mina de documentación” enterrada en el lugar y que correspondería a la administración del yacimiento.

La documentación que se pudo chequear hasta el momento, pertenece al periodo administrativo de YCRT 2013-2015, el cual corresponde al ex Interventor de la empresa Atanasio Pérez Osuna, juzgado por corrupción, detenido y luego liberado a instancias del actual gobierno nacional.

Las fuentes consultadas por OPI, advirtieron: “es increíble la cantidad de documentación que sacaron las máquinas. Dicen que hay documentación de 2013 y 2015, pero a mí me dijeron que hay documentación del 2001 en adelante ”. Las maniobras de desenterramiento del material se puede ver en los videos que publicamos en este informe, en los cuales se aprecia cómo la retroexcavadora desentierra miles de documentos, fotografías, planillas de Excel, informes, expedientes, carpetas, papeles en cajas (azules) de oficina etc, lo cual fue depositado allí por manos anónimas, a no más de 1.5 metros de profundidad.

NUEVO ESCÁNDALO EN SANTA CRUZ: EN RIO TURBIO ENCONTRARON DOCUMENTACIÓN DE YCRT ENTERRADA EN UN TERRENO BALDÍO

Hasta el momento, esta Agencia no ha podido establecer el nombre de las personas que enterraron esa documentación y la fecha en que se realizó esta maniobra de ocultamiento de material administrativo del yacimiento, pero todo indicaría que el mismo se produjo semanas antes de que asumiera el gobierno de Mauricio Macri (año 2015) y todo apunta a la desaparición de documentación que podría comprometer a las gestiones anteriores.

A pesar de lo irregular de esta situación, que sin duda constituye un delito per se, no llegó al lugar ningún fiscal, no aislaron el lugar para preservar las pruebas de manera inmediata, evitar el acceso de cualquiera a la documentación y hasta el momento no se hizo presente allí ningún funcionario judicial federal, teniendo en cuenta que la procedencia de esta documentación corresponde a una empresa nacional.

De acuerdo a los datos obtenidos por OPI, en relación con los videos que mostramos, los primeros hombres que aparecen en las imágenes, son dirigentes de primer nivel de APSyT ( Asociación de Profesionales, Supervisores y Técnicos de Río Turbio), con actuación en la empresa YCRT.

A ellos se los observa al inicio del vídeo, el primero que aparece es Nicolás Fuentes Secretario Gremial y el segundo que aparece es José Pablo Mercado Secretario General de APSyT Río Turbio ( ambos con camperas de la empresa YCRT).

Este personal del sindicato tienen “Licencia gremial” y no se ha podido obtener declaraciones de los mismos. Tampoco se ha expedido YCRT sobre el particular, no se conocen declaraciones de Aníbal Fernández, actual Interventor y ninguno de los gremios que actúan dentro del yacimiento, han emitido ningún tipo de declaración, respecto del material encontrado y mucho menos de quienes ordenaron su enterramiento.

Hasta el momento tampoco se tiene conocimiento que la actual gestión de YCRT haya realizado algún tipo de denuncia ante la justicia, ni los sindicatos ni la oposición política de la cuenca y la provincia.

El enterramiento de bolsos con plata en Santa Cruz fue un mito que se instaló a nivel nacional, luego de avanzadas las causas de corrupción contra la familia Kirchner, Lázaro Báez y sus socios, tras 12 años de corrupción ininterrumpida. Sin embargo el enterramiento de documentación es inédito y acá surgen pruebas palpables de la intencionalidad de algún funcionario o ex interventor de YCRT, por hacer desaparecer papeles cuyo origen y contenido, aún permanecen en el mayor secreto. (Agencia OPI Santa Cruz)