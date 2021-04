“SI SE TE MUERE EN LA AMBULANCIA, ME IMPORTA UN PEDO”

“Grisel, si hablaste con clínica médica o con terapia adultos, mandás la paciente. Si no, así como viene la paciente, se va a volver a ir a Gregores. Y se les morirá en la ambulancia, la verdad que me importa un pedo. Pero no mandes una cetoacidosis diabética de 21 semanas a gineco”.

El terrible párrafo es la transcripción del audio que hizo público en las redes la Dra Grisel Riquelme de Gobernador Gregores, indignada por la respuesta de su colega, el Dr Sergio Sesnic del Hospital de Río Gallegos, donde la ginecóloga enviaba derivada a una paciente, e hizo público la respuesta de su colega, quien puso de manifiesto su poca adhesión al juramento hipocrático.

A principio de semana y ante un embarazo de riesgo de 21 semanas, con una paciente diabética Tipo 1, desde Gregores enviaron, sin los pedidos de autorización previa, derivada a la mujer. Ante la respuesta de su colega, la ginecóloga viralizó el audio del médico, rechazando el traslado/internación de la paciente, en términos poco éticos ni humanos.

Desde el hospital Regional, las autoridades justificaron los dichos de Sesnic, por la gran tensión que hay en el HRRG ante la ola de Covid, la utilización de los recursos en atención a los pacientes afectados por este virus y la peligrosa exposición que padecen aquellos pacientes de otras patologías, que ingresan al nosocomio y ponen en riesgo sus vidas.

De todos modos, nada puede justificar la forma inescropulosa y de poca solidaridad demostrada de parte (nada menos) que un médico, quien debe velar por la vida de cada paciente, independiente de su estado, situación, privilegiando en todos los casos la vida, sin abandonar a nadie, ni siquiera en las palabras, como el audio refleja.

La paciente se encuentra internada en el HRRG, está bien, estabilizada y atendida como corresponde. (Agencia OPI Santa Cruz)