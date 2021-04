EL ALTO CALAFATE ESTÁ ALQUILADO A LA UTE REPRESAS PATAGONIA Y SU PERSONAL CUMPLE LA CUARENTENA COVID ANTES DE BAJAR A LOS OBRADORES

Personal de Represas ingresa y egresa del Hotel Alto Calafate

El mejor ejemplo de que los hoteles de la familia Kirchner están activos y siguen relacionados con las empresas que contratan con el Estado argentino, es el Alto Calafate, situado en el ingreso a la localidad homónima, tal como OPI pudo conocer este viernes 2 de abril, cuando uno de los empleados municipales de la villa turística habló con nosotros y nos contó detalladamente cómo se lleva a cabo el operativo de aislamiento del personal que viene para sumarse a la obra hidroeléctrica.

Tal como refirió nuestra fuente y consta en las fotografías que ilustra la nota, tomadas en el momento en que el personal de recambio de Represas llegaban al hotel Alto Calafate, un contingente de trabajadores que estaba alojados allí desde el sábado 25 de marzo, antes de cumplir los 14 días de rigor, fueron evacuado por la llegada (el mismo día 2 de abril) al hotel de los Kirchner, de unos 80 trabajadores que actualmente se encuentran con aislamiento obligatorio en sus habitaciones por 14 días, antes de ser llevados a las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.

“Represas está trayendo gente de afuera y todos sin excepción deben cumplir su aislamiento en este hotel y otros de El Calafate”, dijo otra fuente consultada por OPI en el lugar. “Hay un contrato entre la UTE y el consorcio, para que gente con destino a Represas haga aquí en Calafate su aislamiento y tenemos entendido que la empresa paga alrededor de 14 mil pesos por alojamiento, al menos en el Alto Calafate con servicio de sauna, hidromasajes y piscina, pero los aislados no lo pueden usar, es decir, se paga un servicio VIP pero se presta un servicio estándar mínimo de alojamiento y comida y tampoco es que te dan caviar, es comida común y en algunos hoteles se han registrado intoxicaciones que han tapado y no trascendieron, pero la gente se fue muy enojada”, no remarcaron desde El Calafate.

“La rutina de la gente de Represas que usa la hotelería es la de ocupar las habitaciones y permanecer allí los 14 días que marca el protocolo, pero suelen salir antes”, le explicó a OPI uno de los encargados de organizar los contingentes.

“Permanecen aislados totalmente, no pueden salir de sus habitaciones, allí tienen equipo de mate, teléfono y televisión, pero no pueden deambular. Allí el personal sanitario les hacen los hisopados”, dijo y agregó “La gente aislada recibe la comida en mesas que están dispuestas en la puerta de cada habitación, allí le dejan las bandejas con comida y bebida y luego el personal de limpieza pasan a recoger los cubiertos, pero en ningún caso los que hacen cuarentena y que han sido hisopados, pueden tener contacto con personal del hotel u otras personas”.

Como antes pero ahora

Recordemos que el hotel Alto Calafate, es uno de los comercios que tenía la familia Kirchner para el lavado de dinero tras el alquiler simulado de habitaciones a personas que trabajaban en Austral Construcciones de Lázaro Báez y empresas de Cristóbal López, cuyos empleados jamás se habían hospedado allí, además porque era gente que tenían sus domicilios y lugares de trabajo a 600 o más kilómetros de distancia.

También el personal de Aerolíneas Argentinas, mientras Néstor y Cristina fueron presidente y la aerolínea ya pertenecía al Estado, tenían contratadas las habitaciones para alojar allí a la tripulación.

Ahora, como lo pudo corroborar OPI este fin de semana último, el hotel destina toda un ala completa para el personal de la UTE Represas Patagonia e indefectiblemente cada persona ocupa una habitación, sean estas simples, dobles o triples.

El mecanismo

La UTE Represas Patagonia tiene contratado en exclusividad, los hoteles de El Calafate, para que el personal haga la cuarentena previa a su llegada al obrador. Tal es el nivel de movimiento de hotelería que hacen desde la empresa, que se considera que El Calafate en este momento “vive de las Represas”, por el movimiento generado alrededor, especialmente, de la hotelería y el transporte, un tema (éste último) que arribaremos en otra nota.

El mecanismo es así: Represas contrata las habitaciones de los hoteles de El Calafate y Río Gallegos. Cuando desborda Gallegos (donde están contratados el Apart Hotel Santa Cruz, el Sehuen, el Hotel Oviedo y el Patagonia) llevan todos a El Calafate. Allí el primer hotel que completan, es el Alto Calafate, luego se transfieren trabajadores a el Kauyatún, Los Canelos, Hotel Puerto San Julián, Mirador del Lago, Rincón de Calafate, El Edenia, Tehuelplaza, Terraza Coirones y Yamile, todos en El Calafate, donde hay previamente habitaciones exclusivamente reservadas por Represas.

Allí se cumplen entre 12 y 14 días de aislamiento. Se sirve desayuno, almuerzo, merienda y cena. Uno de los alojados en el Kauyatun, indicó que en el desayuno le dieron café dos rodajas de pan de campo y ensalada de frutas con un jugo. Al mediodía comida variada. En la merienda sándwich de mortadela con queso, una banana y una botella de agua mineral. Señaló que tal como pudo saber en el tiempo de estadía “el hotel está facturando como Menú Ejecutivo”, señaló.

El último sábado en el Kauyatún eran 16 personas, les hicieron los dos hisopados y al darles negativo, fueron llevados a Cóndor Clif y La Barrancosa junto con otros 15 que permanecían alojados en otros hoteles de El Calafate. En este momento otras 20 quedaron en aislamiento en el Kauyatun por 12/14 días.

“El funcionamiento es siempre el mismo en cualquier hotel que se encuentre el personal – nos dijo una fuente que articula el operativo con los hoteles en El Calafate – Una vez que los dos hisopados que te hace gente del laboratorio, te dieron negativo, te dan el alta. Inmediatamente nos comunicamos con Sanidad de las Represas y ellos te mandan a buscar y ni bien estás saliendo del hotel, ya está ingresando gente a ese hotel que empiezan a hacer cuarentena por 12 días más” y añadió “Esto es constante y te diría que hoy Calafate vive de las represas. No hay que olvidar que este mecanismo se viene haciendo desde hace tres meses a esta parte y la verdad, no se dónde pone tanta gente represas; lo que si te digo que el 95% es de afuera y hay mucha gente que pertenecía a Austral Construcciones de Lázaro, que quedaron afuera en el 2014/2015 y muchos con domicilios acá en la provincia”. (Agencia OPI Santa Cruz)