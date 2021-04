SE ACERCAN LAS ELECCIONES: REPRESAS, AGUA Y USINA EN LOS DISCURSOS DE ALICIA KIRCHNER ¿REFLOTARÁN POR ENÉSIMA VEZ LA ZONA FRANCA?

(Por: Rubén Lasagno) – A medida que se acercan las elecciones de octubre, el kirchnerismo en su conjunto y el gobierno provincial en particular, desempolvan viejas ofertas de campaña, para darle a la gente promesas que la masa pueda consumir como un hecho probable, pero que la propia gobernadora sabe, están basadas en verdades a media o simplemente: mentiras.

Una vez más, el pueblo de Santa Cruz ha comenzado a ser bombardeado por proyectos ideales, que son prácticamente irrealizables en medio de la crisis actual, pero la insistencia oficial tiene como necesidad mostrar “logros” o como en años anteriores, “promesas de logros posibles”, que sin embargo, quienes viven en Santa Cruz hace 20 o más años, saben de antemano que se trata de cuestiones que jamás se consolidan en la realidad o lo que se logra son cuestiones de orden mínimo.

Represas

Uno de los hechos más relevantes es el anuncio de que en el 2023 las represas hidroeléctricas La Barrancosa-Cóndor Cliff estarán entregando energía con una de sus turbinas. La obra está (en promedio), avanzada no más allá del 12 o 15% y las fuentes consultadas dan como altamente improbable que ello ocurra. De hecho las Represas vienen sufriendo postergaciones, especialmente financieras y otras de orden funcional, lo cual le ha impedido cumplir ninguno de los plazos preestablecidos, desde que se concibieron en el año 2009 y empezaron los trabajos iniciales en el 2015.

Los obradores de ambos diques tienen realizadas las obras civiles básicas, pero dista mucho de lograr un avance específico en la obra hidráulica. Todos recuerdan que recién en febrero de 2015 comenzaron a transportar elementos y maquinarias y por entonces, un par de máquinas eran alojadas en la estancia La Enriqueta de “Tito” Díaz y en el obrador de La Barrancosa había alojamientos precarios y la gente viajaba diariamente desde Piedra Buena y Puerto Santa Cruz en micro.

Luego de un periodo de receso, arrancó la empresa Pilotes Trevi en Condor Cliff y Fundaciones Especiales en La Barrancosa y a raíz de un incumplimiento de pago a una empresa que abandonó el pozo y las galerías en Cóndor Cliff, no se detectó la famosa grieta que OPI denunciara oportunamente y sobre la cual todos hicieron silencio y que, aún hoy, sigue sin solución.

Si Ud considera que OPI Santa Cruz le brinda un servicio informativo distinto y de calidad, lo invitamos a sumarse al listado de colaboradores adhiriendo a la Membresía del medio. Su colaboración ayudará a sostener este proyecto que nació sin dependencia del oficialismo ni la oposición y transita desde hace 16 años remando en el esfuerzo, el trabajo diario y la dedicación por el periodismo libre e independiente es una provincia donde no hacer periodismo complaciente, significa trabajar en soledad. Muchas gracias.

Desde aquel entonces no han hecho nada por resolver el grave problema. Solamente realizaron unos pozos de estudio y el proyecto en carpeta es hacer un quiebre en el muro y dejar la grieta afuera del embalse. De acuerdo a la información técnica obtenida por OPI, la realización de ese quiebre muy corto aguas arriba sobre el margen derecho del río Santa Cruz, no cambiará nada; es técnicamente “un parche” que no resolverá el problema de fondo. Y en ese contexto, sin resolver aspectos técnicos fundamentales y con problemas de financiamiento claros y no resueltos desde hace mucho tiempo, el kirchnerismo echó a rodar la posibilidad de poner en marcha una turbina de generación de energía en las represas.

Falla en las estimaciones de Condor Cliff, lo que obligó a una predeterminación de la obra. Represas jamás informó nada al respecto.

Usina Termoeléctrica

Todos recordamos la inauguración trucha de la Usina de Río Turbio por parte de la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández en la campaña 2015. OPI lo había adelantado varios días antes, que la turbina no podía funcionar y solo lo harían con fines políticos, canibalizando el otro motor para hacer funcionar una de ellas por algunas horas. Así ocurrió, el día después del acto, la turbina se apagó y nunca más funcionó.

Ahora volvieron “ a la carga” con el proyecto que de no mediar capitales chinos para la finalización, como sobreviene del plan que tiene el kirchnerismo, entregando la obra y la concesión veinteañal, la puesta en marcha de la termoeléctrica tiene un carácter utópico.

De hecho, el virtual interventor en las sombras, Lucas Gaincerain anunció que el 21 de abril 2021 se hará la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 02/2021, para la finalización de obra del “Portal de acceso a la Central Térmica de Río Turbio, estacionamiento de vehículos livianos, y calle de acceso principal a Central Térmica Río Turbio 240 MW”.

Con este anuncio el gobierno nacional y/o provincial, intenta instalar que se inició el proceso de finalización de la Usina de 240 MW y todo se reduce a la terminación de obras de infraestructura perimetral, de acceso, etc, pero nada que haga al corazón del proyecto energético el cual permanece deteriorado, incompleto, mal mantenido desde hace muchos años y cuya puesta en servicio está fuera del alcance financiero del país, más aún en las actuales circunstancias de crisis.

Lo que anuncia Gaincerain, comparativamente y exagerando el ejemplo para que se entienda, es como si queremos comprar un Porche Boxter 0 Kms, no tenemos una moneda y para conformarnos, a todos los vecinos les mostramos el garaje que construimos, donde vamos a guardar el super auto que, deseamos, pero no podemos comprar.

Esto es lo que hace actualmente el gobierno en relación a la usina Termoeléctrica de Río Turbio. Claro, que aprovechando la coyuntura, como no podía ser de otra manera, para facturar millones de pesos que costará la obra, pero sin gravitar puntualmente en el hecho de generar energía, porque la central térmica es un proyecto sobrefacturado, sobre ejecutado y sin posibilidades ciertas de entrar en funcionamiento en el mediano plazo.

Usina 21 MW: el caballito de batalla

Alicia Kirchner también comenzó a resaltar el trabajo de YCRT que ha logrado “rescatar la Usina de 21 MW”, inyectando 4,5 MW de energía en el SIN (Sistema Interconectado Nacional) y esto coloca al discurso kirchnerista en plena vigencia de cara al mes de octubre, pretendiendo que esto es un logro propio, sin embargo la verdad dista de todo esto.

Esa usina, la recuperó entre 2016 y 2019 el anterior interventor macrista y logró inyectar 5,5 MW en el SIN, abaratar el 35% la energía para la cuenca y precisamente, fue el propio kirchnerismo que hoy levanta la copa por “sus logros”, quienes más criticaron la iniciativa, e inclusive junto a sus gremios amigos de YCRT, sabotearon la usina de 21 MW hasta anular su producción.

Promesas como el agua

Otra de las promesas que comenzaron a hacer rodar en los últimos meses, apresurados por el descontento de zona norte, es la solución del agua, reflotando (nunca mejor dicho) el plan del acueducto desde el Lago Buenos Aires hasta Caleta Olivia. Sin embargo y a pesar de las promesas de campaña que arrastran desde que vivía Néstor Kirchner, Caleta Olivia sigue sin agua y con una planta de Osmosis Inversa (la cual también fue parte de promesas retardadas por años) que no funciona al 100%. ¿Les creerá la gente de zona Norte, que esta vez si, el proyecto del lago será posible, cuando en 15 años de gestión no lograron arreglar el humilde caño que viene de Chubut?.

Promesa nada franca

Un tema abandonado después de perder en el año 2015, fue el de las zonas francas en Río Gallegos y Caleta Olivia. Ésta particular obra nunca estuvo madura, a pesar de las construcciones civiles y los predios asignados y durante la década ganada, jamás hubo interés por activarla, aún teniendo todo el poder político para hacerlo.

Luego de la salida abrupta del poder en el 2015, el kirchnerismo provincial le echó la culpa a Macri de no darle curso y a Costa de sabotearla y cuando recuperaron el poder en el 2019, ya hace un año y medio, nunca estuvo en la agenda política su puesta en marcha, a pesar de que, otra vez, los gobiernos nación- provincia – municipio, vuelven a estar alineados.

En febrero de 2020, poco tiempo después de asumir el gobierno Alberto Fernández, la gobernadora viajó a Buenos Aires con la excusa de la habilitación y puesta en marcha de la zona franca, aludiendo ser un proyecto “prioritario” y “de beneficio para la ciudad y la región”. La pandemia parece haber dejado todo stand by, o tal vez, el motivo se encuentra en lo irrealizable del proyecto. Lo cierto es que en estos tiempos que corren, no es raro que las zonas francas (Gallegos y Caleta) pasen a estar en la agenda pública del gobierno, como forma de alentar “nuevas esperanzas”, pero en la seguridad de que se trata de un proyecto, al menos en el corto y mediano plazo, irrealizable; pero a la gente le dirán lo contrario.

Una vez más, sabemos lo que van a hacer (o que no van a hacer), dependerá de la población que acepte las mentiras, las rechace, o sabiendo que mienten, hagan (nuevamente) un acto de fe a la hora de votar o decidan castigar a quienes tanto les han mentido y hoy reverdecen la épica falsa, aunque claro está, la “oposición”, tampoco da en Santa Cruz, ninguna seguridad de que vaya a actuar distinto. (Agencia OPI Santa Cruz)