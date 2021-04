YCRT PASÓ DE 60 MILLONES EN SUBSIDIOS HASTA 2019, A MÁS DE 7.000 MILLONES EN EL 2020 DE LA MANO DEL FPV

Datos oficiales distribuidos por el IAE en base a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)

Los datos oficiales obtenidos de un estudio comparativo del Instituto de Energía General Mosconi arrojan datos realmente relevantes y preocupantes, en cuanto al nivel de subsidios que ha recibido Yacimientos Carboníferos de Río Turbio en el año 2020, primer periodo de la nueva administración kirchnerista, luego de ganar las elecciones en octubre de 2019. Todo adquiere mayor significancia, si se tiene en cuenta que el yacimiento permanece sin producir carbón desde hace más de un año y medio.

El Resumen Ejecutivo de IEGM remarca en términos porcentuales que YCRT es la empresa del Estado que aumentó en un año 11.709% (once mil setecientos nueve por ciento) el nivel de subsidios, en comparación con el mismo periodo del año 2019, cuando era administrada por el gobierno de Mauricio Macri.

Tal muestran los estudios y el resultado del sistema energético nacional, subsidiado, YCRT a diciembre del 2019(fin de la gestión M) tenia un acumulado anual de 60 millones de pesos en carácter de subsidio (gastos corrientes).

A diciembre del 2020 (primer año de gestión de la actual intervención) tubo un acumulado anual de 7.050 millones de pesos por el mismo concepto.

Esto corresponde a un 11.709 % mas que el año 2020 o una diferencia de 6.690 millones de pesos más que el año 2019. Y aún no conocemos el acumulado del 2021, porque transitamos el primer semestre del año.

Para que el lector pueda dimensionar el aumento descomunal de los subsidios a la empresa YCRT, por parte del Estado nacional, YCRT durante el 2020 consumió 588 millones de pesos mensuales del gasto público, para sostenerse

Otras empresas

De acuerdo al mismo informe, los subsidios energéticos devengados presentan un incremento en términos acumulados al mes de diciembre de 2020 en prácticamente todas las empresas energéticas del país, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Las transferencias para gastos corrientes (los subsidios energéticos) aumentaron 91.9% en el acumulado del año 2020 respecto al año anterior. Esto implica mayores subsidios por la suma nominal general de $ 210.7 mil millones en acumulados en 2020 respecto a 2019, incluyendo el correspondiente a YCRT.

Tomando la cotización del dólar mayorista promedio del periodo, indica el informe, los subsidios energéticos sumaron USD 6.232 millones acumulados en 2020.

En cuanto a la desagregación de los subsidios energéticos, las ejecuciones presupuestarias más importantes acumuladas a diciembre de 2020 fueron, además de YCRT en términos de porcentualidad, para CAMMESA ($323 millones o USD 4,570 millones) que se incrementó 133% y ocupó el 74% de las transferencias realizadas, para IEASA ($46,526 millones o USD 658 millones) con un incremento del 7.8% y para el Plan Gas no convencional(Resol. 46 MINEM, $40,045 millones o USD 566 millones) con un incremento del 60.4%.

Esta dinámica en el comportamiento de los subsidios a CAMMESA a partir del abril, indica el informe, responde a las crecientes necesidades financieras derivadas principalmente entre la brecha de costos crecientes y precios congelados de la energía.

YCRT, barril sin fondo

Sin ninguna duda, como lo venimos apuntando desde hace años, YCRT es una empresa altamente deficitaria, que fue utilizada en la década ganada, para saquear las arcas del estado nacional, triangular fondos a través de la UTN y el desaparecido Ministerio de Planificación, alrededor de lo cual se abrieron varias causas judiciales las cuales han llevado a interventores y ministros a la cárcel.

Restituido el poder del FPV a partir del año 2020, también se restableció la herramienta de poder y caja, nada menos que comandada, en esta nueva era, por el inefable Aníbal Fernández, un todo terreno K, puesto en un lugar clave, que, gracias al informe de IEGM dado a conocer en esta nota, podemos descubrir el verdadero objetivo de su puesto como interventor frente a YCRT.

Haber elevado en más de 11 mil por ciento el gasto subsidiado de la empresa en 2020, en términos porcentuales, comparado con el periodo 2019, debería ser un llamado de atención para la sociedad y merecería un pedido de informes y denuncia por parte de la oposición, para que se abra la administración del yacimiento, con el fin de investigar, dónde, en qué, cómo y cuánto, de esos fondos pagados por todos los argentinos en plena crisis han ido a parar a gastos para optimizar la planta y hacerla productiva y cuánto se ha dilapidado.

Aníbal Fernández ha restituido al personal de YCRT prácticamente todos los beneficios que tenía el yacimiento en la era pre-Macri, a pesar de ser una empresa inactiva y sin producción en la Argentina destruida, pero con un nivel de vida y estabilidad de una empresa en Suiza.

No es casual que los sindicatos que accionan dentro de YCRT estén tan callados y conformes con la nueva administración. Ni siquiera abrieron al boca cuando Fernández, en plena pandemia, echó a 417 trabajadores. La estrategia del gobierno nacional no dista de la que tuvieron en la década ganada: reparten beneficios para mantener tranquila a las bases, mientras las cúpulas y la intervención hacen negocios millonarios utilizando la excusa de la producción y el objetivo de producción óptima, el cual (obviamente) nunca llega.

Hace muy pocos días, ATE Río Turbio, uno de los sindicatos de YCRT con mayor peso específico en el yacimiento, informó a través de un comunicado el acuerdo logrado a nivel nacional con aumentos del 25% en los salarios repartidos en un 7% de octubre, un 4% en febrero, un 6% en marzo y un 8% con lo sueldos de mayo. Una tabla que si fuera impuesta por otro gobierno que no sea el Frente para la Victoria, daría lugar al reclamo incesante de los sindicatos, la toma de la empresa, manifestaciones afuera y adentro del yacimiento y hasta toma del interior de mina. Pero como esto viene de la mano de “fuerzas propias”, los sindicatos no agitan las aguas ni exponen a los amigos al fuego cruzado de las presiones y los sabotajes que llevan a cabo cuando no están alineados con el poder de turno.

“Sin dejar de lado que en el año 2020 después de 4 años y en plena pandemia nacional se logró que se abone el rubro pasajes al agente y todo su grupo familiar (Rio Turbio-Rio Gallegos – Rio Gallegos Jujuy); también se logró actualizar rubros que no se actualizaban hace más de 6 años a más de un 100% por cada rubro”, señala el comunicado de ATE que detalla el aumento en los siguientes beneficios:

Transporte escolar: De $ 735 a $ 2.500 (340%).

Becas: De $ 1.837 a $ 3.900 (100%).

Refrigerio: De $ 1.960 a $ 4.000 (100%).

Contribución educativa: De $ 919 a $ 2.000 (100%).

Tras expresar el sindicato que desde la Seccional Río Turbio de ATE, siguen “en la búsqueda de la recuperación del salario”, el gremio remata la comunicación institucional con el siguiente párrafo: “Son los principios de nuestra comisión, que se respeten todos y cada uno de los puntos convencionales , aportar y discutir en pos de la reorganización empresarial necesaria, ayudar a gestionar ante las autoridades que correspondan los recursos necesarios para nuestra empresa y acompañar el proceso productivo que ponga en valor nuestro carbón generando energía para Santa Cruz y el País”.

A esta última frase de ATE le haría falta el acompañamiento de algunos acordes con guitarra criolla, para coronar esta suerte de falacia comúnmente llamada “guitarreada”, la cual concentra el espíritu corporativo que tiene el kirchnerismo y los gremios en YCRT, donde lo que menos importa es sacar carbón, como lo demostraron en 12 años anteriores, lo dejaron claro durante la administración macrista y lo siguen haciendo en esta nueva gestión; pero sí importa la restitución de beneficios que ningún trabajador estatal y privado tiene en el país y mucho menos en épocas de pandemia, asignándoles aumentos descomunales a beneficios que en la práctica no tienen aplicación, debido a la veda en pandemia, la cuarentena, la falta de actividad escolar desde hace más de un año, la imposibilidad de viajar y desplazarse y básicamente, porque YCRT no aporta absolutamente nada (han sido declarados actividad no escencial, cuando el resto de la minería los es), excepto, ser un artífice del déficit nacional, en una oscura coordinación entre poder y sindicatos, licuando fondos útiles que deberían ir a compensar a sectores que han caído de la producción nacional real y son los que verdaderamente podrán poner a esta Argentina de pie. (Agencia OPI santa Cruz)