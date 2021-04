DETECTARON CASOS POSITIVOS DE COVID EN CONDOR CLIFF Y REPRESAS AISLÓ TODO POR TRES DÍAS. SE DESCONOCE LA CANTIDAD DE INFECTADOS

Información de fuentes propias de OPI Santa Cruz y FM News, le aseguraron a nuestros medios que en Represas se detectó ayer dos casos de Covid, uno de ellos en personal chino de la obra y un policía arribado de El Calafate. La detección fue en el obrador de Cóndor Cliff.

De acuerdo a información relevada dentro Condor Cliff y La Barrancosa, en este momento la UTE Represas Patagonia, decidió aislar a todo el personal por tres días en ambos lugares, aunque la actividad sigue, hasta que se puedan hacer todas las detecciones de casos que estarían comprometiendo al personal de represas.

Por decisión de las autoridades del complejo y ante el desconocimiento de cuántas personas podrían estar infectadas en Represas, se ordenó el aislamiento total de al menos 10 chinos que tuvieron contacto directo con el contagiado inicialmente.

Otro de los infectados y aislado en represas, es un efectivo de policía de la provincia que llegó el lunes de El Calafate y compartió espacios con compañeros y otras personas del obrador, con lo cual, no se sabe exactamente cuántas personas pueden haber contagiado por contacto directo.

“Acá la policía trabaja así. Vienen por 14 días a las represas por otro tanto de franco, entre los cuales llegan mujeres y en total son 13 o 14 efectivos. Ellos no hacen aislamiento en Calafate como si lo hacemos nosotros. De esos policías que llegaron, uno dio positivo, por lo tanto creemos que todo el resto más los contactos que tuvieron aquí pueden estarlo”, dijo nuestra fuente desde la Barrancosa.

El contagio con el personal chino, es otro frente que se abrió como fuente de posible contagio dentro del obrador “Acá por orden de la UTE los argentinos no podemos comer en los comedores de los chinos, pero sí los chinos pueden hacerlo en nuestros comedores, por lo tanto el chino que dio positivo, ha contagiado a muchos de los trabajadores”, dijo la fuente y agregó “ Acá hay dos comedores; uno de la obra civil, donde estamos todos lo argentinos y el de los chinos, donde nosotros no tenemos autorización a entrar. Pero cuando hay hamburguesas, papa fritas y esas cosas, es común que los chinos vengan a nuestro comedor. El chino que dio positivo estuvo acá. Ahora están tratando de detectar cuántos somos los contagiados y ordenaron hacer hisopados al azar”, relató nuestra fuente quien apreció “Al final todo el trabajo de aislarnos e hisoparnos en Calafate, se va todo a la mierda porque los chinos no cumplen con el aislamiento, no hacen cuarentena y tampoco los policías”.

Las cantidad de gente que se encuentra en represas, de acuerdo a los datos que poseemos, es realmente importante. Las fuentes indican que en este momento se encuentran completos los 7 pabellones que concentran 100 personas cada uno, solo del personal que están en obra, que pertenecen a la UOCRA. A eso hay que agregarle los pabellones de los capataces y el número de profesionales, ingenieros, etc que suman no menos de 1.500 personas en este momento en el lugar.

En todos los casos el contacto es estrecho, por lo cual la UTE decidió cerrar totalmente la obra por 3 días, evitar la circulación y proceder ad la detección de los positivos.

Hasta el momento, la UTE Represas Patagonia no ha informado absolutamente nada respecto de los casos detectados ayer. Más de 24 horas de silencio, mientras el flujo de personal seguía su curso de manera normal.Tampoco la provincia ha comunicado el problema generado por Covid en las represas. OPI publicará un par de informes referidos al tema, que en virtud de las circunstancias que actualmente se viven en represas, dejan duda no solo de la efectividad, sino del verdadero fin que hay detrás de un movimiento de dinero impresionante, que rodea a la pandemia, el aislamiento de personal y los protocolos relacionados a las represas que, como queda expuesto en esta nota, no se cumplen o son deficientes en el ámbito de la obra hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)