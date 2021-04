El Reino Unido detalló lo que sabe de la vacuna de AstraZeneca y recomendó que los menores de 30 no la usen

Según publica Clarín Afirma que puede tener secuelas y debe reemplazarse en ese grupo etario. Para la EMA, los trombos son un efecto secundario “muy raro”.

Por: María Laura Avignolo

La vacuna de Astrazeneca no debe ser ofrecida a jóvenes entre 18 a 30 años porque puede tener secuelas con sus coágulos y debe ser reemplazada por otras vacunas, como Moderna o Pfizer, incluida su segunda dosis si ya recibieron la primera. Existe un problema inmunitario que eleva las plaquetas pero se deben investigar más las razones de ese proceso, que se desconocen. No se sabe si afecta más los hombres o las mujeres.

Pero esta “corrección del curso” no implica detener la vacunación ni en Gran Bretaña ni en Europa porque los beneficios de la vacuna “son más importantes” que “los muy raros efectos secundarios”, que produce un virus que puede llevar a la muerte. Una de las secuelas del Covid es que puede producir un accidente cerebro vascular en ciertos casos.

Esta fue la conclusión que llegaron en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Ámsterdam y poco después, los científicos de la MHRA, la agencia regulatoria de productos médicos y de salud británica en un briefing especial en Londres, sobre la vacuna de Oxford- AstraZeneca.

Esta vacuna está siendo boicoteada por los pacientes en Europa por temores ante sus efectos secundarios.

La alternativa: Pfizer o Moderna

A los británicos de entre 18 y 29 años se les ofrecerá una alternativa a la vacuna Oxford-AstraZeneca, después de que 79 personas desarrollaron coágulos de sangre tras la inoculación, según han decidido los científicos del gobierno británico. Les sugerirán colocarse Pfizer o Moderna, según las disponibilidades, y posiblemente sea más lejos de su casa el lugar de vacunación.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) británica concluyó que existe “un posible vínculo” entre la vacuna Oxford y coágulos de sangre, “extremadamente raros y poco probables”, con plaquetas bajas. Su origen se desconoce.

Las personas más jóvenes tienen muchas menos probabilidades de morir a causa de COVID-1. Por lo que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) ha decidido que es más seguro recomendarles que consideren la posibilidad de recibir otra vacuna. No creen que tengan problemas de aprovisionamiento en el reino porque ya tienen Pfizer y ha llegado Moderna.

El subdirector médico de Inglaterra, el profesor Jonathan Van-Tam, dijo que el nuevo consejo sobre AstraZeneca es una “corrección de rumbo” para el lanzamiento de vacunas “muy exitoso” del Reino Unido. Según Van Tan, para la mayoría de los grupos de edad, los “beneficios superan los riesgos” de darse la vacuna.

Dijo que el nuevo consejo sobre la vacuna Astrazeneca tendrá un impacto insignificante en el lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido.

Síntomas a observar

“La recomendación se está dando después de que un total de 79 personas en el Reino Unido han tenido coágulos de sangre tras su primera dosis de Oxford-AstraZeneca hasta el 31 de marzo”, declaró la Dra. June Raine, directora ejecutiva de la MHRA, que autorizó la vacuna de AstraZeneca. Se vieron afectados un total de 51 mujeres y 28 hombres, de entre 18 y 79 años con estos coágulos.

“El riesgo es de cuatro personas en un millón”, agregó el Dr. Raine.

Dijo que cualquier persona que sufra los siguientes efectos secundarios, cuatro días después de recibir una dosis debe buscar atención médica. Ellos son:

Dolores de cabeza

Visión borrosa

Dificultad para respirar

Dolor de pecho

Hinchazón de la pierna

Dolor abdominal

Moretones o puntos puntuales más allá del sitio de vacunación.

Más de 5,6 millones de personas en el Reino Unido ahora están completamente vacunadas contra COVID. El JCVI ha dicho que “a las personas de cualquier edad que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Oxford se les debe seguir ofreciendo la segunda dosis”, según el cronograma.

El presidente del JCVI, el profesor Wei Shen Lim, declaró que “recomendamos la preferencia de una vacuna sobre otra para un grupo de edad en particular por precaución y no por preocupaciones serias de seguridad”. Añadió que las personas que tienen poco más de 29 años deben tomar una decisión. Pero recibir la vacuna es mucho más seguro que no recibirla.

“Cambio de curso británico”

El profesor británico Van Tam aseguró que es “bastante habitual que los médicos modifiquen sus preferencias sobre medicamentos y vacunas”. Dijo que el NHS le proporcionará la “vacuna adecuada en el momento adecuado. Pero que algunas personas “pueden tener que viajar más lejos para obtener sus vacunas”.

Insistió que sigue siendo “de vital importancia” que las personas se vacunen cuando son invitadas a hacerlo.

Actualmente, el Reino Unido también está inyectando la vacuna de Pfizer, y las primeras dosis de la vacuna Moderna se administraron este miércoles, en Gales.

La decisión del Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización sigue a una revisión del jab de Oxford por parte de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El fin de semana, se reveló que 30 personas que han recibido la vacuna en el Reino Unido han desarrollado un coágulo de sangre, de un total de 18,1 millones de personas que la han recibido.

La MHRA confirmó que siete de esas personas habían muerto hasta el 24 de marzo.

En la tarde este miércoles, el primer ministro Boris Johnson dijo que el gobierno cree que la vacuna Oxford/ AstraZeneca es “segura.

En una visita a Cornwall insistió que ”lo crucial para todos es escuchar lo que los científicos, los expertos médicos tienen que decir más adelante hoy día”.

Lo que dicen los europeos

Desde Ámsterdam, la Agencia Europea de Medicamentos lanzó su análisis sobre la vacuna de Astrazeneca y sus efectos. La vacuna británica sufre una crisis de confianza en la UE, especialmente por la campaña de Francia y Alemania sugiriendo que no era segura.

El regulador europeo de medicamentos dijo que los “coágulos de sangre inusuales” deberían incluirse como un efecto secundario “muy raro” de la vacuna COVID Oxford-AstraZeneca.

La Agencia Europea de Medicamentos aseguró que había llegado a su conclusión después de tomar en consideración todas las pruebas disponibles.

A los ministros de salud de la Unión Europea se les ha dicho que el anuncio tendría un “impacto inmediato en los planes de vacunación” y “la confianza de la vacuna”.

El anuncio se produjo al mismo tiempo que los asesores del gobierno del Reino Unido indicaban que a los británicos de 18 a 29 años se les ofrecerá una alternativa a la vacuna Oxford-AstraZeneca cuando esté disponible.

Menos riesgos, más beneficios

La EMA ha recordado a los profesionales sanitarios y a las personas que reciben la vacuna que sean conscientes de la posibilidad de que se produzcan “casos muy raros de coágulos sanguíneos” combinados “con niveles bajos de plaquetas en la sangre”, dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación.

Dijo que hasta ahora, la mayoría de los casos reportados han ocurrido en mujeres menores de 60 años.

El hallazgo de la EMA siguió a una revisión en profundidad de 86 casos de coágulos de sangre, 18 de los cuales fueron fatales, hasta el 22 de marzo de alrededor de 25 millones de personas que habían recibido la vacuna.

Sin embargo, a pesar del posible vínculo, el regulador dijo que la combinación informada de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas en sangre “es muy rara”. Los beneficios generales de la vacuna para prevenir COVID-19” superan los riesgos de efectos secundarios”.

La vacuna de Oxford es una de las cuatro vacunas autorizadas en la UE para proteger contra COVID-19.

La EMA dice que los estudios muestran que es eficaz para prevenir el coronavirus y también reduce el riesgo de hospitalización y muertes por COVID-19.

Restricciones sobre AstraZeneca

Ha habido preocupaciones sobre si la vacuna Oxford-AstraZeneca es adecuada para grupos de edad más jóvenes, después de los informes de coágulos de sangre raros en el continente. Esto llevó a varios países europeos a avanzar y retroceder en sus propias estrategias de vacunación en las últimas semanas.

Pero antes de la última sesión informativa de la EMA, Francia, Alemania y los Países Bajos habían restringido desde entonces el uso de la vacuna a las personas mayores por temor a que los receptores más jóvenes tengan un riesgo potencial mayor de sufrir coágulos.

A principios de esta semana, el jefe de estrategia de vacunas de la EMA dijo que era “cada vez más difícil” decir que “no hay una relación de causa y efecto” entre la inyección y “casos raros de coágulos sanguíneos inusuales”.

La incertidumbre sobre la dosis Oxford-AstraZeneca se ha presentado como una de las principales razones del lento programa de vacunación de Europa, en comparación con el Reino Unido, donde la inyección se ha utilizado ampliamente junto con la de Pfizer. En los vacunatorios en Francia hay hematólogos, que revisan el nivel de las plaquetas de los futuros vacunados en sus análisis, para autorizar la vacuna. (Clarín)