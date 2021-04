La jueza María Servini tiene Covid y le dijo a Alberto Fernández que la vacunación se manejó “irresponsablemente”

Según publica La Nación Reiteró que si no vacunan a 25 empleados de su juzgado no se harán las PASO; dijo que le suspendieron un turno para darse la segunda dosis

Por: Hernán Cappiello

La jueza federal María Servini tiene Covid-19, según comentó ella misma en una entrevista televisiva en la que le enrostró al presidente Alberto Fernández que la campaña de vacunación “se manejó muy mal, irresponsablemente” y amenazó con no autorizar la realización de las PASO si no vacunaban a 25 empleados de su juzgado con competencia electoral, abocados a la organización del comicio.

Servini, de 84 años, había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V y ahora estaba citada el 26 de marzo para darse la segunda dosis en el Club Italiano, pero dijo que una hora antes de concurrir le suspendieron el turno. Indignada, llamó por teléfono al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, para reclamarle que la vacunen. Dijo que no obtuvo respuesta.

En una entrevista por el canal América, Servini dijo estar “enojada” y afirmó. “Si me hubieran dado la segunda dosis no me haría contagiado”. La jueza dijo que el hisopado le dio positivo, que toma paracetamol cada seis horas y que tiene fuerte tos, dolores musculares y un “cansancio brutal”

“Estoy muy enojada porque este tema de las vacunas se está maneando muy mal y se lo estoy diciendo al señor Presidente también: se ha manejado irresponsablemente, no como debía haberse manejado”, señaló Servini, que no está acostumbrada a los eufemismos.

Puso como ejemplo que se enteró que habían mandando un cargamento de segundas dosis de la vacuna a una provincia [la de Córdoba], cuando allí necesitaban la primera dosis. “Yo estoy necesitando la segunda dosis, si me la hubiera dado la semana pasada no me habría contagiado”, especuló.

Relató: “Lo llamé a Santilli por teléfono cuando me suspendieron el turno para decirle si se podía hacer alguna excepción, ya que yo estoy trabajando, estoy yendo dos veces por semana a Comodoro Py “

-¿Y qué te contestó?, preguntó el periodista Alejandro Fantino.

-Me dijo me voy a ocupar, pero ¿a vos te llamó?, ironizó.

Servini dijo que si en pocos días más su gente que arma las urnas no se vacuna con las dos dosis, no se van a poder las PASO. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25, no puedo haber burbuja. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa”.

La jueza dijo que la situación en Comodoro Py con la pandemia es delicada porque no se pude dejar de ir a trabajar dado que se trata de casos con detenidos que no se puede dejar de atender. “Hay que organizar el trabajo en la Justicia, se trabaja on line pero no se puede seguir así”, agregó enojada. (La Nación)