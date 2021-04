La oposición salió al cruce de Alberto Fernández tras haber sido acusados de “imbéciles”

Según publica La Nación “No podemos tener un Presidente que se enoje y se convierta en barrabrava”, replicó el diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.

No tardaron en llegar las respuestas opositoras a las críticas que Alberto Fernández les enrostró hoy al explicar el alcance de las nuevas medidas sanitarias para buscar contener el avance del coronavirus en el país.

“Ayer leí a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo, cuidar a la gente? Miren los números, 20000 contagiados diarios. Escuché a otros imbéciles que dijeron que los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona”, dijo el Presidente en diálogo con Radio con vos.

Uno de los primeros en responder fue el cordobés Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. “No podemos tener un Presidente que se enoje y se convierta en barrabrava”, replicó el referente de la UCR a través de las redes sociales.

El mendocino Alfredo Cornejo también se sumó a la contraofensiva. “Viniendo de la máxima autoridad, es penoso para este país. Pero no solo el calificativo, las agresiones, la no aceptación de las críticas, sino la falta de autoridad en la que ha caído por menospreciar la palabra y no ser riguroso en los datos”, señaló diputado nacional radical.

“La autoridad no solo la da el cargo y la posibilidad de firmar decretos y enviar leyes al Congreso, sino el prestigio y la legitimidad del ejercicio de esa autoridad y el Presidente la va perdiendo todo el tiempo”, aseguró Cornejo en diálogo con radio Rivadavia.

El exsecretario de Salud macrista Adolfo Rubinstein también cuestionó al Presidente y se refirió a través de las redes sociales al anuncio que hizo ayer el jefe del Estado desde la quinta de Olivos. (La Nación)