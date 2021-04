CONCEJALES DEL FPV OBLIGADOS A FIJAR POSICIÓN EN LA CUESTIÓN DE SALUD, DEBIDO A LA PRESIÓN DEL PUEBLO AUTOCONVOCADO DE RÍO TURBIO

Los Concejales de Río Turbio emitieron la Resolución 04/2021, aprobada sobre tablas y por unanimidad el 10 de abril de este año, donde hicieron cinco pedidos y una exigencia al Ministerio de Salud de la provincia, en clara contradicción partidaria (todos son del FPV).

El día sábado un grupo de vecino de Río Turbio se hicieron presentes en el Concejo Deliberante de la ciudad, luego de haberle enviado por mail, una nota reclamando pedidos puntuales a los ediles, para que solicitaran la intervención directa del Ministerio de Salud, en el preocupante panorama de la salud que se vive en la cuenca.

Graciela Ottino, una vecina de Río Turbio y alguien que lleva la voz de los autoconvocados le dijo a OPI “Tuvimos que estar presentes y exigirles (a los concejales) que se incluya el documento en el Orden del Día y si bien hubo momentos de tensión, se logró sesionar y que aprueben una Resolución con modificatorias y hoy los vecinos de Turbio vamos a tener la sexta asamblea virtual comunitaria”, señaló la habitante de la ciudad carbonera, donde por primera vez se inauguró la modalidad de “asamblea pública virtual”, entre vecinos de la cuenca.

“Los concejales no tuvieron otra opción que acatar la decisión de los vecinos autoconvocados, porque la nuestra, es una situación sanitaria crítica. Las soluciones no están. Tenemos egresados profesionales en la carrera de enfermería en la cuenca que no tiene posibilidad de ingresar a prestar servicio en los hospitales”, dijo la vecina señalando que al documento “le falta el artículo 7 para elevar el texto a la Cámara de Diputados de la provincia, de la Nación y los Senadores, para que todos tomen conocimiento del tema”, explicó.

Una de las estrategias de los vecinos autoconvocados, tal como lo señaló la vecina, es enviar diariamente a cada diputado provincial y nacional, un “parte diario” de los progresos o retrocesos y reclamos que se hagan en materia de los reclamos que están realizando a nivel de la cuenca, por la falta de recursos humanos y la mala distribución de los insumos que hacen las autoridades sanitarias locales, especialmente enfocados en el Director del Hospital de Río Turbio, el Dr Blanco, pero con absoluta responsabilidad de las autoridades sanitarias de Santa Cruz.

Finalmente, remarcó la señora Ottino “Necesitamos que las autoridades entiendan que todos somos vecinos, nadie está exento de requerir el servicio de los hospitales de la cuenca; necesitamos, inversión, profesionales, atención las 24 horas en los CIC y agua potable en barrios donde no llega limpia. Y esto también es salud y se necesita que ellos (concejales, diputados, senadores) hagan las gestiones para normalizar esto”, concluyó la vecina de Río Turbio.

Pedido

El documento aprobado en carácter de resolución por el CD le pide al Ministerio de Salud de la provincia que garantice la permanencia de profesionales de la salud en la cuenca, que realice una auditoría técnico-adminsitrativa al hospital José Alberto Sánchez de Río Turbio, el pase a planta del personal del hospital, la apertura 24 horas de atención en los Centros Integradores, la gestión de vacunas, aparatología, insumos, etc, solicitar la creación de un COE unificado entre Río Turbio y 28 de Noviembre, la presencia del Ministro de Salud en la cuenca en un plazo de 72 horas y exigir el seguimiento de los pacientes Covid, cuestión que actualmente no se hace.

La reacción de los concejales de Río Turbio, ha sido, evidentemente, impulsada por la repercusión pública que ha tenido la actividad de los autoconvocados, a quienes se ha sumado prácticamente toda la cuenca y el sector político oficialista (FPV) comienza a sentir en ambas localidades (Río Turbio y 28 de Noviembre) la presión pública y la exigencia de respuestas concretas a los problemas de salud que están íntimamente ligado a la acción del Dr Blanco, Director del Hospital de Río Turbio, al cual, a pesar de las irregularidades cometidas, el partido oficialista salió a respaldar, como OPI lo informara hace un par de semanas atrás. (Agencia OPI Santa Cruz)