LA CARTA ABIERTA DEL PETROLERO VIDAL ES MÁS CERRADA DE LO QUE PARECE

(Por: Rubén Lasagno) – Claudio Vidal, Secretario General del sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, hizo su aparición política en la provincia, usando la fuerza y la plata del gremio y usó como plataforma política el Frente para la Victoria. Después, pretendiendo correr por la avenida del medio, entre el peronismo y el kirchnerismo y poniéndose en la senda de quien en ese momento convenga, el petrolero jugó siempre del lado de Alicia, a quien apoyó incondicionalmente, tanto en su primera gestión, para lo cual le fue a rogar su apoyo, como para la segunda, donde le ayudó a ganar.

Pero, algo pasó entre la elección del 2019 y el presente, donde apareció una “Carta abierta” de Vidal, quien, pretendiendo jugar con las palabras, le pregunta (elipsis mediante) a la gobernadora, cuándo dejaron ser Frente de Todos, en clara alusión, no al partido en sí, sino a lo que él entiende resume el título; es decir, un frente que contenga “a todos”, incluyendo a su partido, el SER.

Esto se llama: no tenerla clara

No es la primera vez que lo digo: Claudio Vidal es un outsider de la política que, encima, apareció colgado del Frente para la Victoria, un partido que desprecia, básicamente, a quienes no provengan de su núcleo militante y más aún si quieren tomar vuelo propio, como es el caso del petrolero.

Voy a resumir aquí la idea. Vidal creció a la sombra del FPV, se metió por la claraboya del baño del partido, nada menos que en la provincia donde se parió el kirchnerismo. Una vez que se acomodó adentro, otorgando y concediendo (y entregando) concesiones sindicales en las épocas previas al 2015, trató de asentarse y crear un “espacio propio”. Por este motivo creó el SER, un partido que parece peronista, pero juega en la liga K. Como nació con ese amparo, Vidal no puede sacarse la mácula: es kirchnerista de origen, pero con el padecimiento del hijo nunca reconocido.

Ni Alicia y muchos menos los kirchneristas más icónicos como Matías Mazú, Arabel, Fernando Cotillo, Leonardo Álvarez etc, solo por nombrar algunos, lo quieren haciendo de las suyas e imponiendo su ego y la plata de su sindicato, como punta de lanza para captar votos propios y (de paso) los más que pueda robarle al kirchnerismo, precisamente, sobre los yerros funcionales de éste. Nada de todo esto podría hacer Vidal, si viviera Néstor Kirchner. Y su hermana no es Néstor pero Alicia, tampoco le va a conceder lo que quiere Vidal, que es más protagonismo, más espacio y que le permitan desplegar su populismo gremial, algo (hoy por hoy) solo circunscripto a las primeras líneas del poder.

Por esto Vidal ha tenido una reacción casi adolescente y generó una “carta abierta”, que apunta al corazón del gobierno provincial, pero se cuida muy bien de dejar a salvo a la jefa del movimiento, la vicepresidente Cristina Fernández y al presidente en funciones, Alberto Fernández, a quienes, por el contrario, los involucra en su solicitud, dejando afuera la responsabilidad de la jefa del partido y apuntando los cañones, solo a la gestión provincial.

Entre los fundamentos de la carta Vidal le advierte a CFK que las situaciones que se viven en Santa Cruz (por yerros de Alicia y su gobierno) “lesionan las promesas de campaña realizadas hace dos años y condicionan la gestión pública de su gobierno”, escribe en una soberbia muestra de chupamedismo.

El petrolero alude que en vez de ocuparse de dar respuestas a las necesidades sociales, Alicia y su gobierno exacerban “internitas” y castiga a municipios que le reclaman ayuda a la gobernadora y agrega “Es un modus operandi que nada tiene que ver con lo que el Poder Ejecutivo nacional pregona”, para dejarle en claro a Cristina que esto no tiene nada que ver con ella (no sea cosa que se enoje).

Vidal camina por el filo de la navaja con la jefa de la banda, cuando en tren de justificar el ataque al gobierno de Alicia, le recuerda el relato de campaña cuando el “Frente de Todos” decía que volvían mejores y que no iban a repetir errores del pasado, entonces el petrolero escribió “Eso no parece estar ocurriendo”.

No solo nosotros

La carta abierta de Vidal intenta “socializar” políticamente la necesidad que tienen los municipios de la provincia los cuales no son escuchados por la gobernadora, sin embargo está claro que lejos de empatizar con los intendentes y salir en defensa de “todos”, lo que intenta hacer el petrolero es protestar públicamente por la forma en que Fernando Españón, intendente de 28 de Noviembre, es tratado por el gobierno provincial.

Y aquí Vidal mira la foto, pero no la película. Precisamente por lo que analizamos al principio; además porque Españón es un invento suyo y ha sido un total fracaso en la cuenca, el gobierno de la provincia no lo atiende por ventanilla. ¿O Vidal no sabía que los colgados del FPV siempre son tratados de esa manera? ¿O no le bastó a Vidal ver el ejemplo más cercano de Daniel Peralta, un partidario que le salvó las papas al kirchnerismo en dos oportunidades cuando no tenían candidatos y aún así, cuando no les gustó, la propia presidente en ese momento (2012) condicionó, manipuló y trató de eyectar de la gobernación?

“La discrecionalidad en la asignación de recursos es notoria, el mejor ejemplo es el que vive el intendente de 28 de Noviembre, referente político del Frente de Todos en ese lugar. Lo castigan por pertenecer a SER SANTA CRUZ, tener iniciativa y señalar las cosas que no están bien. Es una vergüenza que los salarios que cobran los municipales de esa localidad sean de los más bajos en la provincia”, dice el corazón de la nota, descubriendo de una vez el verdadero objetivo de la misiva: defender a su creación política, de las restricciones que le impone el gobierno provincial.

Y aquí debemos hacer un análisis más profundo. Sin duda, como dijimos, Vidal no podía desconocer dónde se metía o bien, agrandado tanto como su ego, pensó que realmente iba a poder cambiar los estándares que el kirchnerismo pone en práctica desde hace 30 años. Esto es, por debajo de la familia, no hay nadie que tome decisiones y muchos menos que sueñe en tener vuelo propio y menos aún, usando de base el partido madre: el Frente para la Victoria, que nació para que lo sirvan sus lacayos, no para que los lacayos se sirvan de él.

Hablar en defensa propia

La intención de Vidal es salvar a su invento político, Fernando Españon, sin reflexionar ni analizar quién es y qué hizo este intendente desde que asumió. Como dijimos, Españón/Vidal fueron una aplicación práctica del teorema de Baglini, el cual indica que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder.

Es decir, se critica todo, se promete ser el mejor, resolver los problemas sociales de la mejor manera, se expone al que está en funciones, se lo denuncia y se promete acusar y judicializarlo por hechos de corrupción, mientras el candidato está lejos del poder y cuando ese mismo candidato que promete todo esto, llega al poder, hace exactamente lo contrario a los prometido, sigue haciendo lo mismo que el funcionario al cual sustituye o en muchos casos, como es el ejemplo de Españón, es peor que su antecesor.

En términos vulgares esta forma de desplegar moralina mientras se está en la vereda de enfrente, se denomina como “forma de plantear la moral con la bragueta abierta”, pues una vez llegado al poder, se desvirtúan todas las críticas virtuosas hechas por el candidato y ya en funciones giran moral y conceptualmente 180º, sin importarles que días atrás prometían hacer lo que jamás cumplirán.

Vidal, con el fin de “tocar el corazón” de quienes tienen la decisión de llamar a la gobernadora y pedirle que salve a su intendente jaqueado en la cuenca, expresa en la “carta abierta” que en realidad no están castigando al intendente, sino al pueblo que lo votó. Otro error de Vidal, que solo ve con un ojo y desconoce el descontento público que existe con Españón, al punto de que los concejales en su conjunto, están en la vereda de enfrente, aún los que políticamente responden al mismo partido.

“¿Cómo podemos permitir la discriminación dentro de nuestro Frente, la arbitrariedad en la asistencia a los compañeros y compañeras? ¿Para Alicia Kirchner estas políticas sectarias expresan justicia social? Mas bien es todo lo contrario”, escribe Vidal.

¡Bienvenido a la realidad!, podríamos decirle al petrolero, quien parece despertar de un largo sopor, aún después de haber apoyado y votado a Alicia Kirchner para que ganara por un nuevo mandato en el 2019.

Como en política no hay nadie inocente, cabe señalar entonces, que Claudio Vidal pretende tomar a todos por estúpidos. Porque está claro que el FPV es un partido rústico, donde la discriminación propia, la marginación y la arbitrariedad es moneda corriente y donde la “Justicia social” que se pregona, es una falacia adjunta a la política sectaria que reflejan permanentemente los actos desplegados por cada gobierno K, sean estos provinciales o nacionales. Esto lo sabía perfectamente el petrolero cuando decidió crecer a la sombra de este partido. Si ahora quiere hacernos pensar que es diferente, lo siento; no le creemos.

Vidal, en realidad, expresa lo que sabe y conoce, pero aceptó incondicionalmente para llegar a construir poder propio. Ahora, destacándolo en una carta, tratando de diferenciase él del partido al que pertenece (FPV), lo hace menos creíble, porque está más sucio que una papa al aceptar ser parte indivisible de un espacio donde los valores están cuidadosamente sepultados y nadie tiene derecho a desempolvarlos para usarlos como mejor le venga en gana.

El discurso inconveniente

Entonces, el petrolero, para darle un giro más “institucional y partidario” y mostrarle a CFK que no está sacando los pies del plato, sino que por el contrario es Alicia Kirchner quien falta a l os principios peronistas, trata de separar las cosas y de alguna manera “le recuerda” a Cristina que el Frente de Todos “… es la expresión política del movimiento nacional y popular, cuya columna vertebral es el movimiento justicialista” y todo lo que está pasando en esta provincia, no es, de ninguna manera, Peronismo.

Mala de Vidal, podríamos decir: como aquella vez cuando el petrolero nos mandó una carta documento aduciendo que estábamos hablando mal de él, cuando había sido sobreseído por la justicia de la balacera en Caleta Olivia, sin reparar que lo que había leído era una vieja nota reflotada por alguien en las redes sociales. Esto, reveló una clara intencionalidad de censurar nuestra palabra, pero como entendemos las limitaciones de quienes no están bien asesorados, no fuimos más allá de una respuesta pública y no seguimos la vía judicial como hubiera correspondido.

En esta oportunidad pasa algo parecido. Vidal hace una lectura equivocada de la política partidaria, porque intenta desconocer que el gobierno de Alicia es indivisible del gobierno nacional y nada que haga la hermana de Néstor, está disociado de una estrategia más amplia y abarcativa, que constituye el ABC del concepto político y público del FPV.

Marcar, como marca Vidal, que en Santa Cruz “hay municipio de primera y de segunda” es una verdad de Perogrullo y enrostrarle a los dueños del partido (léase CFK) que esto “…poco tiene que ver con los objetivos y los principios que se plantearon a la hora de armar la coalición de gobierno de la que formo parte”, es de un infantilismo demasiado grande como para que sea contestado por alguien del entorno de un partido, donde la sensibilidad y la solidaridad son conceptos vetustos y olvidados.

En otro tramo de la carta, Vidal sostiene que “…en base a la situación actual derivada de la pandemia, el Frente en la provincia se ha encerrado en especulaciones e intereses particulares y privados y entiende que la provincia no necesita divisiones absurdas” y tiene mucha razón el dirigente. Lo extraño, no absurdo, lo realmente increíble es que no lo viera luego de tantos años de apoyar este proyecto K, lo cual lleva a pensar que hoy está diciendo todo esto porque existe una conveniencia política especial y su sector se siente desplazado, dado que como ha quedado demostrado, el SER no es tenido en cuenta en las políticas públicas de la provincia, pero no por constituir un proyecto propio de Vidal, sino por pretender funcionar autónomamente, creyendo que es una coalisión real, cuando el FPV entiende que asociarse a ellos es subsumirse, no aliarse. Y si no que le pregunte a Daniel Peralta.

Con la inocencia que seguramente debe sacar más de una sonrisa entre la militancia del FPV, Vidal se pregunta por qué si el gobierno nacional ayuda a las provincias, la provincia no ayuda a sus municipios?. Y le preguntaríamos a Vidal si no sabe que el gobierno nacional hace con las provincias, lo mismo que Alicia hace con los municipios; dado que ha sido una práctica normal en Santa Cruz el maltrato a intendentes no alineados y éste modelo santacruceño es el que el FPV llevó a nivel nacional, por lo tanto ¿Vidal no tiene a nadie que analice la inconveniencia de dejar por escrito algo de tamaña contradicción política?

La nota del dirigente petrolero intenta separar las administraciones y mientras halaga a nación, critica a la provincia, pero comete una infidencia que le puede costar caro: deja en carne viva la verdad que el kirchnerismo trata de disimular atrás de discursos basados en el relato. Y Vidal por quedar bien con CFK hunde a Alicia que lleva el apellido ícono del modelo que tanto critica, con el agravante de escribir “El espacio del que soy parte ha dejado de representarnos, se convirtió en un asunto de pocos que generan un problema para todos” y me animaría a decir que Vidal y el SER vayan buscando un nuevo vinculo político o comiencen a jugar la personal, en caso de querer sobreponerese a la acción que el krichnerismo impondrá sobre este novel espacio político. Y nada indica que separándose, logren capitalizar sectores que detestan al krichnerismo, al que los diputados del SER les votan todos a libro cerrado en la Legislatura y eso se los recordaremos todo el tiempo.

También puede ser que este “cacareo” de Vidal, sea solo a los fines de llamar la atención, sabiendo que tras el telón de la política se generen acuerdos de aquellos que siempre impiden que la sangre llegue al río.

Lo cierto es que Vidal, yendo por dentro del Frente para la Victoria, ha pretendido cortarse solo; y siempre lo han bajado de un plumazo. Si uno repasa la historia reciente con la iniciativa de los frigoríficos, los test de covid, solo por mencionar los ejemplos más relevantes (hay otros) e inclusive la cartelería que usa donde el personalismo ataca las bases fundamentales de ese “acuerdo” con el FPV, es obvio que el partido gobernante no le va a facilitar su crecimiento propio, por fuera de la estrategia oficial, desde donde se digita cada acción de cada integrante del partido principal y/o el asociado.

Y ahora Vidal debe arrastrar el karma de nacer, crecer, pertenecer y desarrollarse dentro de lo peor de la política provincial/nacional y nunca podrá quitarse la pátina populista, arbitraria y negacionista del kirchnerismo. Y cuando pretenda hacerlo, quedará impregnado de ese olor a política vieja y corrupta, manipuladora y ocultista, como la misma que lleva adelante Claudio Vidal, cuando pretende esconder la mala gestión de su candidato Fernando Españón, sin reconocer la corrupción, la mala praxis, el autoritarismo y las fallas de gestión del intendente, que no ha entendido cuál es el precio de pertenecer a un espacio K y pretende cortarse solo en medio de un contexto político distinto al que él y Vidal cree que pertenecen.

Y el último error y tal vez el más grave, el dirigirse con esta carta al gobierno nacional el cual nunca le va a contestar (aunque sin duda habrá gente que toma nota) y como dijimos más arriba, Santa Cruz es un miembro del mismo cuerpo y CFK, la dueña fáctica del proyecto, es la más tocada por estas acusaciones, porque en el fondo, desnuda que lo que menciona Vidal es el resumen de las debilidades, las mentiras y los defectos en los que se cimienta el Frente para la Victoria. (Agencia OPI Santa Cruz)