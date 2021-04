Covid: “Tuve discusiones dentro de mi mismo equipo”, dijo Alberto Fernández sobre la suspensión de las clases presenciales

Según publica La Nación El Presidente dejó en claro que no hubo coincidencias con su ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien insistía con mantener el aforo en los colegios; “con Rodríguez Larreta no lo hablé”, agregó.

La tensión fue evidente ayer: mientras que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo a la tarde que las restricciones no debían comenzar por el cierre de escuelas, el presidente Alberto Fernández anunció por la noche que la presencialidad en las aulas quedaría sin efecto durante dos semanas, desde la próxima. “Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo”, admitió el primer mandatario, en cuanto a cómo se gestó esa decisión, que fue la más sorpresiva dentro del paquete de anuncios.

“El ministro de Educación creía que había que insistir más con las clases presenciales; pero las clases presenciales no son solo las clases presenciales: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es”, consideró el primer mandatario para Radio 10.

“Esta medida no la consensué y me hago cargo yo”

Fernández aseguró que escuchó “a todos” y confirmó lo anticipado por LA NACION anoche: que no dialogó con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para acordar la suspensión de la presencialidad. “No lo hablé”, expresó el Presidente, quien se mostró un tanto ofuscado por el tono que le dieron en la gestión de la Ciudad a la conferencia posterior a sus primeras restricciones sobre la circulación nocturna y el cierre de las 23 para los comercios.

“Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos. Por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”, dijo, tajante, Fernández.

“Siempre dialogo y trato de hablar, de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera, propuse cerrarlos a las 22 y me pidieron que extendiera hasta las 23. Consensué todas las medidas y después me enteré, cuando las anunciaron, que en verdad los negocios cerraban a las 23, pero se podían quedar hasta las 24, que no estaban de acuerdo con las restricciones a la circulación”, comentó.

Tal como hizo anoche, advirtió que serán las fuerzas federales las que se encargarán de vigilar el estricto cumplimiento de lo dispuesto, más allá del accionar que tome la Policía de la Ciudad. "Vi lo que pasó el fin de semana en Palermo. Mi teléfono lo tiene un poco más de la mitad de la Argentina, la cantidad de vecinos de Palermo que me mandaron fotos de lo que estaba pasando el fin de semana… No nos mintamos más", pidió, en un mensaje que dejó a las claras lo atrás que quedó la coordinación que esbozaban ambas jurisdicciones durante el comienzo de la pandemia en el país.