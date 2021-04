LA ARGENTINA DE LOS IMPUNES

(Por Rubén Lasagno) – Desde Aníbal Fernández que pide sancionar a los periodistas quienes a su criterio “desinforman y mienten sobre la pandemia”, (como si el gobierno nacional dijera la verdad), pasando por el “Vacunatorio VIP”, donde se robaron las vacunas de los viejos o Carla Vizotti que “informa” diciendo que no sabe cuánto, cuántas ni cuál vacuna llegarán próximamente, hasta la justicia genuflexa y cómplice que deja libre de culpa y cargo a la ex presidente, nada menos que por parte de los tres jueces que fueron manoseados, retados y desafiados por la viuda en plena audiencia por el juicio de Dólar futuro, hasta la excarcelación de 12 corruptos K, incluyendo dos sentenciados como Amado Boudou, donde 15 jueces dijeron que es culpable y José López, un delincuente confeso que dejó 9 millones de dólares en un falso convento, todos, sin ninguna duda, son parte de la Argentina cuyos valores morales, sociales y éticos, están reducidos a cenizas y donde impera la impunidad del poder.

Nada más se puede decir de esta banda de forajidos que desgobierna al país y constituyen, a solo año y medio de estar en el poder, el peor gobierno nacional de la historia, el más desvalorizado desde la dictadura hacia acá con el agravante de haber vuelto con el fin de reeditar la corrupción de 12 años previos y liberar a los corruptos que en aquella década, ganada para ellos y perdida para la Argentina, tuvieron su paso por la cárcel, tras ser juzgados con miles de toneladas de pruebas de los ilícitos que cometieron.

“Nación-Provincia-Municipio”: López habló y los ex intendentes de Santa Cruz harán fila para declarar

Sin duda nuestro país es la cuna de la impunidad de los delincuentes del Estado. No hay punición, solo premios. No hay castigos y ningún país honorable se puede construir sobre la base de la injusticia.

Corruptos deleznables, facinerosos y decrépitos funcionarios y ex funcionarios, políticos y ex políticos inmorales, pueblan los más oscuros rincones del poder nacional y/o provincial. Sin justicia y sin un pueblo consciente de que es necesario hacer tronar el escarmiento contra estas lacras, no tenemos destino como país. Por todo ello y haciendo referencia a un inteligente “meme” que se difunde en las redes y se hace usando la analogía de la política con la situación de pandemia y los mensaje que recomiendan el cuidado social: “Vacunemos a este gobierno, son dos dosis: una en septiembre y otra en noviembre: ponésela”. (Agencia OPI Santa Cruz)