Un gremio porteño le apuntó a Nicolás Trotta: “No aparece por ningún lado, no sabemos dónde buscarlo”

Según publica Clarín Lo aseguró la secretaria general de Ademys, que realiza un paro por 48 horas contra la presencialidad en las escuelas porteñas.

Una gremialista docente analizó la situación en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un nuevo paro de 48 horas contra la presencialidad, y dejó una crítica por la ausencia del ministro de Educación de nacional en medio del conflicto entre Nación y Ciudad por las clases.

“Con Nicolás Trotta estamos en la situación como cuando un chico se desconecta y no sabemos dónde ir a buscarlo”, sostuvo la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, en diálogo con El Destape.

La dirigente sindical cuestionó la falta de diálogo con el funcionario nacional, quien tras el anuncio de Alberto Fernández de suspender las clases por 15 días, no volvió a manifestarse públicamente.

“No aparece el ministro Trotta por ningun lado. No ha expresado nada respecto a la situación que estamos viviendo tampoco”, agregó la dirigente docente.

La referencia es a los reclamos que los gremios vienen exigiendo a las autoridades: suspensión de la presencialidad, conectividad, equipos para garantizar y vacunación masiva para los docentes.

El funcionario a cargo de la cartera de Educación quedó expuesto por la decisión de suspender las clases por 15 días, debido a que poco antes del anuncio defendió públicamente la presencialidad y aseguró que las aulas no eran un foco de contagio.

Ahora en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y el porteño por la presencialidad, Trotta eligió el silencio. Mientras circulan los rumores de una posible renuncia, aunque el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se encargó -por el momento- de descartarla.

Días después del anuncio de las nuevas restricciones y la suspensión de las clases, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, también dijo que su par de Nación cortó toda vía de comunicación.

“Trotta no me contestó el teléfono. Estuve el miércoles (14 de abril) con él cuatro horas y luego el Presidente anunció las medidas a la noche. Esa noche le escribí y no me contestó. El jueves le pedí una audiencia a su secretaria y no me contestó. El viernes le pedí audiencia varias veces y no me contestó. Me mandó a decir que quizás el miércoles podíamos reunirnos”, contó la ministra, en diálogo con radio Mitre.

Sin embargo, ese encuentro nunca se produjo. “Yo creo que no tenía qué responderme. Porque hasta las 2 de la tarde del día de los anuncios, estábamos hablando de que las escuelas no tenían que cerrarse”, agregó Acuña. Desde entonces, Trotta no ha vuelto a aparecer públicamente.

El conflicto por la presencialidad

El domingo, un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña ordenó que las clases deben continuar de manera presencial desde el lunes, en tanto la Corte Suprema de Justicia se defina sobre el tema, un nuevo fallo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ordenó que las clases presenciales no sean obligatorias.

La situación generó roces entre el presidente Fernández y Rodríguez Larreta. En medio de esta disputa y pese a la decisión judicial, los distintos gremios docentes de la Ciudad realizan medidas de fuerza.

Luego de la huelga del lunes, Ademys comenzó este martes un paro por 48 horas. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) decidió también otro paro de 24 horas para este martes en los colegios porteños ante “la insistencia del Gobierno porteño de mantener abiertas las escuelas con clases presenciales”.

Y desde Sindicato Argentino de Docentes de Escuelas Privada (Sadop), decidieron que no paralizarán las tareas este martes, pero que regresarán a la virtualidad a partir de la aplicación de “una retención de tareas presenciales”. (Clarín)