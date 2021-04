LOS DIPUTADOS APROBARON LA LICENCIA DE EUGENIO QUIROGA Y EL ÚNICO QUE LO LLAMÓ “COMPAÑERO” FUE MATÍAS MAZÚ

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó en la cuarta sesión hoy jueves 22 de abril, la licencia, sin goce de dieta y por 45 días, del vicegobernador Eugenio Quiroga, tras conocerse una denuncia penal por presunto abuso sexual que se radicó en el Juzgado de Primera Instancia N°2 de Caleta Olivia.

La solicitud se aprobó por mayoría de los diputados presente y la abstención del legislador Evaristo Ruiz (Moveré – Nueva Santa Cruz) quien argumentó que la legislatura no tiene atribuciones para conceder la licencia, sino que debe ser solicitada por pedido de la gobernadora Alicia Kirchner y, aseveró que “45 días es poco para resolver una denuncia de esta naturaleza”. El diputado kirchnerista Martín Chávez replicó que el vicegobernador tiene el mismo carácter de inmunidad que los legisladores provinciales y puede solicitar una licencia.

El presidente del bloque Frente para la Victoria, Matías Mazú señaló que “nuestro bloque acepta el pedido de licencia del compañero vicegobernador Eugenio Quiroga. Y creemos que se debe reservar el derecho de niñas, niños y adolescentes como lo entendió la jueza de caleta Olivia que protegen a la infancia y a la familia. Sólo pedimos respeto y celeridad a la justicia para resolver este tema lo más rápido posible”.

El titular del bloque Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel (UCR) pidió “celeridad de la justicia para que se esclarezca el caso”, mientras que Chávez retomó lo dicho por Mazú y solicitó que “haya respeto por las infancias y no se las revictimice”.

En una sesión sin sobresaltos, se debatió un pedido para que el Consejo Provincial de Educación junto al Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz garanticen protocolos para la presencialidad de las clases en toda Santa Cruz.

El proyecto de resolución de autoría de Evaristo Ruíz se trató sobre tablas y el legislador señaló que “no se nos informa con datos sobre la situación epidemiológica en la provincia y según el último informe la curva de duplicación de casos es de 132 días. Entiendo que están dadas las condiciones para las clases presenciales con protocolos de seguridad homologados”.

Ruiz señaló que “las escuelas no son un lugar peligroso, no hay plena seguridad que no haya contagios como en tantas otras actividades, pero está constatado que el nivel de contagio es inferior al 1 por ciento. Los chicos siguen haciendo actividades sociales en lugares públicos, ámbitos deportivos, y no han sido un riesgo para el contagio a los mayores”.

Por su parte, la diputada Rocío García argumentó que “no está en discusión la presencialidad sí o no, sabemos la importancia que tiene para niños y niñas la asistencia a las escuelas, pero no es la discusión. Todos y todas queremos presencialidad, pero el debate es sistema sanitario colapsado o no”.

Respecto a las estadísticas señaló que “hoy se están tomando 200 casos por cada 100 mil habitantes, hay que mirar a distintos países. Quienes tienen la tercera ola tienen una ventaja comparativa para ver las estrategias que aplicaron. Tenemos 8,3 millones de vacunas distribuidas, pero no alcanza a un número para la inmunidad de rebaño”.

Dijo que desde el gobierno de Alicia Kirchner “hay voluntad de tener presencialidad en los lugares de donde no se registra contagio comunitario” y pidió autorización al cuerpo para pasar un video de un periodista israelí que se refirió a cómo fue el manejo de la presencialidad escolar hasta que Israel alcanzó la inmunidad de rebaño hace unos días.

El proyecto no alcanzó los votos necesarios dado que al momento estaba presentes 15 legisladores de los cuales la iniciativa obtuvo 4 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención.

En la cuarta sesión ordinaria que presidió la diputada Karina Nieto, hubo varios legisladores ausentes por cuestiones de salud dado que tanto Gabriel Oliva (Encuentro Ciudadano) y Nadia Ricci (UCR) se están recuperando luego de haberse contagiado de COVID-19 y, tampoco estuvieron presentes los diputados César Ormeño (Los Antiguos) y Claudio Barría Peralta (Gobernador Gregores).

Al inicio de la sesión se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que nombra a la guardia pediátrica del Hospital Regional de Río Gallegos como Doctor Pedro Campoy Aramaya. El reconocido pediatra tuvo un reconocimiento en vida por su trayectoria en la atención pediátrica en la capital santacruceña y estuvo presente en el recinto de la legislatura provincial

“Yo no merezco nada, hice lo que tenía que hacer. Mi objetivo fue siempre salvar vidas y así lo hice en la parte pública y en la privada. Vine a esta ciudad gracias a mi esposa. Trabajamos mucho ya desde el viejo Hospital Regional y en contacto con hospitales prestigiosos como el Hospital de Niños Gutiérrez y el pediátrico Garrahan”, argumentó el doctor Campoy quien agradeció el reconocimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)