Nicolás Trotta rompió el silencio: “No presenté mi renuncia, fue un momento de zozobra”

Según publica Clarín El ministro de Educación volvió al ruedo mediático tras quedar desautorizado por el decreto que suspendió las clases presenciales. Qué dijo de Alberto Fernández.

En medio de la puja política y judicial entre Nación y Ciudad por la presencialidad en las escuelas -y en el marco de históricos niveles de muertos por covid- el ministro de Educación Nicolás Trotta rompió su autoimpuesto silencio y afirmó que no le presentó su renuncia a Alberto Fernández. “Fue un momento de zozobra”, declaró.

Fue una referencia a los momentos que se vivieron días después del 14 de abril pasado, luego de que el presidente anunciara en cadena nacional que desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril se retornaría a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.

​Es que horas antes de ese anuncio, el propio Trotta formuló la posición de garantizar la presencialidad aún en esa instancia epidemiológica que se fue agravando en los últimos días. Su postura quedó desautorizada.

En la noche de este jueves, en diálogo con América TV, Trotta afirmó sobre este momento: “Había diferentes miradas que se venían planteando en el marco de las distintas reuniones. El Presidente escuchó la posición que tenía el Ministerio de Educación y la que tenía Carla Vizzotti (de Salud) y saldó el debate con su decisión”.

Siguió: “Yo no presenté mi renuncia, fue un momento de zozobra, pero tengo que reconocer algo muy valioso: el Presidente se hace responsable de la carga que implica gobernar”.

Trotta consideró que Fernández tomó la decisión “no por lo que ocurre dentro de la escuela, sino por la movilización que es la preocupación del Presidente y marcan las referencias del campo epidemiológico”.

En ese sentido, el ministro de Educación aseguró que el Presidente “se hace cargo de una medida que sabemos que es controversial, pero que se hace en una región (el AMBA) que es el foco donde se multiplica el covid para toda la Argentina”.

Amplió: “Para nosotros es importantísima la presencialidad en el marco de la pandemia, que es algo que queremos reafirmar en todo momento y el Presidente adoptó una decisión que se vio reflejado en tres aspectos centrales: nocturnidad, presencialidad y uso del transporte público solo para esenciales”.​

Para Trotta se confirmó “la preocupación” de Alberto Fernández por la situación epidemiológica de estos últimos días: “Si vemos una semana después se confirma una realidad de enorme complejidad en el Área Metropolitana (…). La situación de estrés sanitario le da la razón al presidente”.

¿Qué sucederá con las clases presenciales?

¿Qué sucederá con las clases presenciales luego del 30 de abril, fecha que vence el DNU presidencial?

Trotta indicó que la prórroga o no de las restricciones después de esa fecha dependerá de la respuesta epidemiológica de las medidas actuales, pero que quieren trabajar “por un objetivo de presencialidad”.

Aunque alertó: “Vemos un horizonte de mucha complejidad”.

Este jueves el ministro de Educación se reunió con las cámaras que centralizan a los establecimientos privados de Buenos Aires y CABA, en medio de los idas y vueltas entre Nación y Ciudad.

El funcionario educativo dijo que en ese encuentro les planteó que los colegios porteños privados deben “garantizar” una propuesta pedagógica también para aquellas familias que deciden no mandar a sus hijos a la escuela por la situación de la segunda ola.

No hubo diálogo con Acuña

Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, acusó estos días a Trotta de “no atenderle el teléfono”.

​La funcionaria porteña había enumerado el raid de la semana pasada: “Estuve el miércoles con él cuatro horas y luego el Presidente anunció las medidas a la noche. Esa noche le escribí y no me contestó. El jueves le pedí una audiencia a su secretaria y no me contestó. El viernes le pedí audiencia varias veces y no me contestó”.

El ministro nacional confirmó que no tuvo conversaciones con su par de la Ciudad, pero que van a “dialogar” con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para lo que implica la siguiente etapa tras el vencimiento del DNU.

“Larreta no quiere tomar decisiones antipáticas”

En ese contexto, el ministro le apuntó primero a Rodríguez Larreta por judicializar el DNU firmado por Fernández que, entre otras medidas para frenar el covid, estableció la virtualidad escolar.

Agregó: “Un jefe de gobierno no es solo ABL, sino gobernar y tomar decisiones antipáticas”.

“El Presidente toma esta decision porque todo se puede ir al demonio y es una situación de enorme complejidad”, contrastó.

Trotta dijo que si para la Ciudad son “prioridad los gimnasios y los bares, no son prioridad la presencialidad en las aulas”.

​Luego planteó: “Es una enorme irresponsabilidad el proceso de judicialización del DNU y la interpretación de los fallos: un fallo de la Justicia local lo respeta y el federal, no”.

Finalmente, indicó que “33% cayó la inversión educativa en los años de Mauricio Macri y tiene un costo eso”. (Clarín)