El Gobierno anunció que retomó las negociaciones con Pfizer por las vacunas contra el coronavirus

El Gobierno nacional retomó la negociación con Pfizer para acceder a la vacuna contra el coronavirus que esa farmacéutica desarrolló junto a BioNtech, según confirmó este martes la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

La politóloga reveló que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, “junto a todo el equipo han retomado las negociaciones con Pzifer para entender el estado de situación, generar algunos cambios y avanzar con un posible contrato”.

“Las negociaciones a veces sufren impases, se frenan, luego se retoman. En ningún caso están cerradas. Ahora bien, tiene que haber acuerdo entre las partes”, agregó en diálogo con Futurock.

En ese sentido, señaló que ​deben “ponerse de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo”, como así también “tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y forma”.

La historia con Pzifer se remonta al 10 de agosto de 2020, cuando 6.000 voluntarios argentinos comenzaron a participar del ensayo de fase 3 en el Hospital Militar Central, trabajo que condujo el infectólogo Fernando Polack. Fue la prueba más grande de Pfizer en el mundo, que le permitió acelerar su investigación y ganarle a Moderna la carrera por la vacuna contra el Covid.

La mesa estaba servida para que el gobierno argentino se sentara a conversar con el laboratorio estadounidense en busca de un entendimiento. Pero no sucedió.Ginés González García sólo dijo públicamente, cuando era ministro, que el contrato que pretendía Pfizer era abusivo. No dio detalles, por la exigencia de confidencialidad que enmarcó la negociación.

Argentina sancionó en octubre una ley por la que aceptó hacerse responsable material ante eventuales consecuencias no deseadas de la vacuna, salvo que Pfizer incurriera en negligencia. Esta excepción provocó una objeción del laboratorio. Fuentes cercanas al Gobierno reiteraron a Clarín lo que ya es vox populi: que Pfizer habría pedido que de ser necesaria una indemnización por efectos adversos graves el país respondiera con activos soberanos.

El laboratorio habría exigido quitar del articulado un apartado que impide embargar bienes patrimoniales argentinos. Incluso se barajó la chance de sustituir esos activos por un seguro de caución contratado en Nueva York.

El 22 de diciembre del año pasado, la ANMAT autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en el país. Según trascendió, fue la ley (la 27573, “de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”) la que dio lugar al cortocircuito con la empresa, en especial un artículo que habla de “negligencia”.

“No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no lo tienen fe a la vacuna”, disparó Ginés en su momento. “Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren”, argumentó.

El propio presidente Alberto Fernández también se refería en diciembre a las truncas negociaciones: “Pfizer nos pidió una Ley de Vacunas, y nosotros cumplimos. Y ahora nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales, si las vacunas causan daños físicos”.

“Esa inmunidad jurídica no se la vamos a dar. Ellos son responsables de las vacunas. No es el Estado Nacional. El Estado compra y ellos venden. No entiendo por qué tenemos que darle una norma que los pone al margen de las responsabilidades civiles y penales”, apuntó.

Negociaciones con Cuba

​​​Nicolini comunicó también que “hay diálogo constante” con Cuba por la vacuna Soberana 02. “El presidente Alberto Fernández habló con (Miguel) Díaz Canel hace unas semanas. Estamos a la espera de más información”, contó.

Sobre el desarrollo de esa vacuna, precisó que “avanzaron bastante con la fase tres, la primera inoculación con la población cubana” y que Argentina “está poniendo a disposición la posibilidad de avanzar con ensayos clínicos o también la producción de esta vacuna” en el país.

Al respecto, especificó que los dos países están “explorando en conjunto esa posibilidad”.

Soberana 02 es el nombre de una de las cinco vacunas desarrolladas por científicos en Cuba que entró a la fase final de pruebas en abril. Inyectable, se prevén dos dosis de aplicación, con intervalos de dos semanas entre cada una, además de un posible refuerzo. Y aporta una novedad en la materia: no necesitará de congeladores para su mantenimiento.

Por el momento, Argentina tiene acuerdos para recibir dosis de Sputnik V, Covishield y Sinopharm. De esta última vacuna arribarán el jueves un millón de nuevas dosis.

"Desde el inicio nos pusimos como objetivo conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles. Ahora estamos esperando los resultados de los primeros lotes de la vacuna de Oxford y AstraZeneca que producimos en conjunto con México. Esperamos que para mayo podamos empezar a recibir estas vacunas", concluyó la asesora presidencial.